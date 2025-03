Denne veiledningen vil vise deg hvordan man løser følgende TLS-håndtrykk. tilkoblingsfeil oppført i ExpressVPN-appens diagnostikkfil:

Feil 1: Sun Apr 24 19:53:50 2016 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (change your network connectivity)

Sun Apr 24 19:53:50 2016 TLS Error: TLS handshake failed

Feil 2:

Thu Nov 28 13:14:15 2013 TCP/UDP: Closing socket

Thu Nov 28 13:14:15 2013 SIGTERM[hard,] received, process exiting

Thu Nov 28 13:14:15 2013 OpenVPN 2.2.2 i686-pc-mingw32 [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Dec 21 2012

Thu Nov 28 13:14:15 2013 ERROR: Exit Event ('ovpex') is signaled

Thu Nov 28 13:14:15 2013 Exiting

Feil 3:

Sun Dec 01 20:01:21 2013 UDPv4 link local: [undef] Sun Dec 01 20:01:21 2013 UDPv4 link remote: 180.150.157.6:10090

Sun Dec 01 20:01:23 2013 TLS: Initial packet from 180.150.157.6:10090, sid=7ef77ff0 371698d0

Sun Dec 01 20:01:42 2013 TCP/UDP: Closing socket

Sun Dec 01 20:01:42 2013 SIGTERM[hard,] received, process exiting

Sun Dec 01 20:07:46 2013 TCPv4_CLIENT link local: [undef] Sun Dec 01 20:07:46 2013 TCPv4_CLIENT link remote: 180.150.157.8:10094

Sun Dec 01 20:07:46 2013 TLS: Initial packet from 180.150.157.8:10094, sid=a2a13f64 14e1fcf5

Sun Dec 01 20:07:57 2013 TCP/UDP: Closing socket

Sun Dec 01 20:07:57 2013 SIGTERM[hard,] received, process exiting>/code>

Feil 4:

"Authenticate/"Decrypt packet error"

"incoming packet authentication failed"

"bad packet"

Etter hvert trinn, sjekk om problemet er løst. Hvis problemet er løst, kan du hoppe over resten av trinnene.

Feilsøkingssteg

1. Endre din VPN-protokoll

VPN-protokoller er metodene som enheten din bruker for å koble til en VPN-server. For den beste opplevelsen anbefaler ExpressVPN å bruke Automatisk protokollalternativ. Dette er valgt som standard og velger automatisk protokollen som passer best til nettverket ditt.

Hvis du ikke kan koble til ExpressVPN med Automatisk protokoll, prøv de andre protokollene som er oppført i følgende rekkefølge (hvis tilgjengelig):

Lightway – UDP Lightway – TCP OpenVPN – UDP OpenVPN – TCP IKEv2

Hvordan endre protokollen for…

2. Legg til ExpressVPN som et unntak i antivirus- eller nettbasert sikkerhetsapplikasjon

Hvis du bruker ExpressVPN-appen mens en antivirus- eller online sikkerhetsapplikasjon kjører, kan antivirus- eller nettbasert sikkerhetsapplikasjon blokkere VPN-tilkoblingen og gi deg en TLS-håndtrykksfeil.

For å teste om antivirus- eller nettbasert sikkerhetsapplikasjon blokkerer VPN-tilkoblingen din:

Deaktiver antivirus- eller nettbasert sikkerhetsapplikasjon på enheten din. På din ExpressVPN-app, koble til en serverlokasjon.

Hvis du er i stand til å koble til VPN mens antivirus- eller nettbasert sikkerhetsapplikasjon er deaktivert, er antivirus- eller sikkerhetsprogrammet ditt som blokkerer VPN-tilkoblingen.

For å løse dette, legg til ExpressVPN som et unntak i applikasjonen din. For andre applikasjoner kan det hende du må:

Endre sikkerhetsnivået fra Høy til Middels

til Gi et unntak for UDP-porter 1194 til 1204

Sett den til å stole på ExpressVPN

Ulike antivirus- eller nettbaserte sikkerhetsprodukter har forskjellige steg for å legge til applikasjoner som unntak. For spesifikke instruksjoner, kontakt leverandøren av antivirus- eller nettbasert sikkerhetsapplikasjon.

Etter å ha lagt til ExpressVPN som et unntak i antivirus- eller nettbasert sikkerhetsapplikasjon,

3. Start enheten din på nytt og installer ExpressVPN på nytt

4. Kontakt ExpressVPN Support Teamet

Du kan også sende inn diagnostikkinformasjonen din, som kan avsløre årsaken til problemet ditt, gjennom ExpressVPN-appen. ExpressVPN Support-teamet vil kontakte deg etter å ha mottatt informasjonen din.

Windows eller Mac

Klikk > Hjelp & Support > Diagnostikkinformasjon. Klikk Kontakt Support. I tekstboksen, oppgi informasjon om problemet du har. Merk av i boksen ved siden av Inkluder detaljer om nylige tilkoblingsfeil eller Inkluder diagnostikkinformasjon. Klikk Send til Support. Vent på svar fra ExpressVPN Support-teamet via e-post.

Android

Trykk på Hjelp > Send oss e-post. I tekstboksen, oppgi informasjon om problemet du har. Aktiver Inkluder diagnostikkinformasjon. Trykk på . Vent på svar fra ExpressVPN Support-teamet via e-post.

iOS

Trykk på Hjelp > Send oss e-post. I tekstboksen, oppgi informasjon om problemet du har. Aktiver Inkluder diagnostikkinformasjon. Trykk på Send inn. Vent på svar fra ExpressVPN Support-teamet via e-post.

