Bu kılavuz, size ExpressVPN uygulamasının tanı dosyasında listelenen TLS el sıkışması bağlantı hatalarını nasıl çözebileceğinizi gösterecektir:

Hata 1: Sun Apr 24 19:53:50 2016 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (change your network connectivity)

Sun Apr 24 19:53:50 2016 TLS Error: TLS handshake failed

Hata 2:

Thu Nov 28 13:14:15 2013 TCP/UDP: Closing socket

Thu Nov 28 13:14:15 2013 SIGTERM[hard,] received, process exiting

Thu Nov 28 13:14:15 2013 OpenVPN 2.2.2 i686-pc-mingw32 [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Dec 21 2012

Thu Nov 28 13:14:15 2013 ERROR: Exit Event ('ovpex') is signaled

Thu Nov 28 13:14:15 2013 Exiting

Hata 3:

Sun Dec 01 20:01:21 2013 UDPv4 link local: [undef] Sun Dec 01 20:01:21 2013 UDPv4 link remote: 180.150.157.6:10090

Sun Dec 01 20:01:23 2013 TLS: Initial packet from 180.150.157.6:10090, sid=7ef77ff0 371698d0

Sun Dec 01 20:01:42 2013 TCP/UDP: Closing socket

Sun Dec 01 20:01:42 2013 SIGTERM[hard,] received, process exiting

Sun Dec 01 20:07:46 2013 TCPv4_CLIENT link local: [undef] Sun Dec 01 20:07:46 2013 TCPv4_CLIENT link remote: 180.150.157.8:10094

Sun Dec 01 20:07:46 2013 TLS: Initial packet from 180.150.157.8:10094, sid=a2a13f64 14e1fcf5

Sun Dec 01 20:07:57 2013 TCP/UDP: Closing socket

Sun Dec 01 20:07:57 2013 SIGTERM[hard,] received, process exiting>/code>

Hata 4:

"Authenticate/"Decrypt packet error"

"incoming packet authentication failed"

"bad packet"

Her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Sorun çözülürse, kalan adımları atlayabilirsiniz.

Sorun giderme adımları

.

1. VPN protokolünüzü değiştirin

VPN protokolleri, cihazınızın bir VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir. En iyi deneyim için, ExpressVPN Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir. Bu seçenek varsayılan olarak seçilir ve ağınız için en uygun protokolü otomatik olarak belirler.

Otomatik protokol ile ExpressVPN’e bağlanamıyorsanız, aşağıdaki sırayla diğer protokolleri deneyin (varsa):

Lightway – UDP Lightway – TCP OpenVPN – UDP OpenVPN – TCP IKEv2

Protokolü nasıl değiştireceğinizi öğrenin…

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2. ExpressVPN’i antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanıza istisna olarak ekleyin

ExpressVPN uygulamasını bir antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulaması çalışırken kullanırsanız, antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanız VPN bağlantısını engelleyebilir ve size bir TLS el sıkışma hatası verebilir.

Antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanızın VPN bağlantınızı engelleyip engellemediğini test etmek için:

Cihazınızdaki antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamasını devre dışı bırakın. ExpressVPN uygulamanızda bir sunucu konumuna bağlanın.

Antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanız devre dışıyken VPN’e bağlanabiliyorsanız, antivirüs veya çevrimiçi güvenlik programınız VPN bağlantınızı engelliyor demektir.

Bunu çözmek için, ExpressVPN’i uygulamanıza istisna olarak ekleyin. Diğer uygulamalar için, şunları yapmanız gerekebilir:

Güvenlik seviyesini Yüksek ‘ten Orta ‘ya değiştirin

‘ten ‘ya değiştirin UDP portlarına 1194’ten 1204’e kadar istisna tanıyın

ExpressVPN’e Güven olarak ayarlayın

Farklı antivirüs veya çevrimiçi güvenlik ürünlerinin uygulamaları istisna olarak eklemek için farklı adımları vardır. Özel talimatlar için antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanızın sağlayıcısı ile iletişime geçin.

ExpressVPN’i antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanıza istisna olarak ekledikten sonra,

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3. Cihazınızı yeniden başlatın ve ExpressVPN’i yeniden yükleyin

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4. ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin

Yukarıdaki tüm adımları denediyseniz ancak internet hızınız hala düşükse, .

Sorununuzun nedenini ortaya çıkarabilecek tanı bilgilerinizi ExpressVPN uygulaması aracılığıyla da gönderebilirsiniz. ExpressVPN Destek Ekibi, bilgilerinizi aldıktan sonra sizinle iletişime geçecektir.

Windows veya Mac

> Yardım & Destek > Hata Bilgileri seçeneğine tıklayın. Destek ile İletişime Geçin seçeneğine tıklayın. Sorun yaşadığınız konuyla ilgili bilgileri metin kutusuna sağlayın. Son bağlantı hataları hakkında ayrıntıları ekleyin veya hata bilgilerini ekleyin kutusunu işaretleyin. Desteğe Gönder seçeneğine tıklayın. ExpressVPN Destek Ekibi’nden e-posta yoluyla bir yanıt bekleyin.

Android

Yardım > Bize e-posta gönderin seçeneğine dokunun. Sorun yaşadığınız konuyla ilgili bilgileri metin kutusuna sağlayın. Hata bilgilerini ekleyin seçeneğini etkinleştirin. seçeneğine dokunun. ExpressVPN Destek Ekibi’nden e-posta yoluyla bir yanıt bekleyin.

iOS

Yardım > Bize e-posta gönderin seçeneğine dokunun. Sorun yaşadığınız konuyla ilgili bilgileri metin kutusuna sağlayın. Hata bilgilerini ekleyin seçeneğini etkinleştirin. Gönder seçeneğine dokunun. ExpressVPN Destek Ekibi’nden e-posta yoluyla bir yanıt bekleyin.

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