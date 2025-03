Denne guide vil vise dig hvordan du løser følgende TLS-håndtryksforbindelsesfejl, der er angivet i ExpressVPN app’ens diagnostikfil:

Fejl 1: Sun Apr 24 19:53:50 2016 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (change your network connectivity)

Sun Apr 24 19:53:50 2016 TLS Error: TLS handshake failed

Fejl 2:

Thu Nov 28 13:14:15 2013 TCP/UDP: Closing socket

Thu Nov 28 13:14:15 2013 SIGTERM[hard,] received, process exiting

Thu Nov 28 13:14:15 2013 OpenVPN 2.2.2 i686-pc-mingw32 [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Dec 21 2012

Thu Nov 28 13:14:15 2013 ERROR: Exit Event ('ovpex') is signaled

Thu Nov 28 13:14:15 2013 Exiting

Fejl 3:

Sun Dec 01 20:01:21 2013 UDPv4 link local: [undef] Sun Dec 01 20:01:21 2013 UDPv4 link remote: 180.150.157.6:10090

Sun Dec 01 20:01:23 2013 TLS: Initial packet from 180.150.157.6:10090, sid=7ef77ff0 371698d0

Sun Dec 01 20:01:42 2013 TCP/UDP: Closing socket

Sun Dec 01 20:01:42 2013 SIGTERM[hard,] received, process exiting

Sun Dec 01 20:07:46 2013 TCPv4_CLIENT link local: [undef] Sun Dec 01 20:07:46 2013 TCPv4_CLIENT link remote: 180.150.157.8:10094

Sun Dec 01 20:07:46 2013 TLS: Initial packet from 180.150.157.8:10094, sid=a2a13f64 14e1fcf5

Sun Dec 01 20:07:57 2013 TCP/UDP: Closing socket

Sun Dec 01 20:07:57 2013 SIGTERM[hard,] received, process exiting>/code>

Fejl 4:

"Authenticate/"Decrypt packet error"

"incoming packet authentication failed"

"bad packet"

Efter hvert trin, tjek om problemet er løst. Hvis problemet er løst, kan du springe de resterende trin over.

Fejlfindingstrin

Du kan også .

1. Skift din VPN-protokol

VPN-protokoller er metoderne, som din enhed bruger til at oprette forbindelse til en VPN-server. For den bedste oplevelse anbefaler ExpressVPN at bruge Automatisk protokoloptionen. Dette er valgt som standard og vælger automatisk den protokol, der er mest passende for dit netværk.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til ExpressVPN med Automatisk protokollen, prøv de andre protokoller i følgende rækkefølge (hvis tilgængelig):

Lightway – UDP Lightway – TCP OpenVPN – UDP OpenVPN – TCP IKEv2

Hvordan man ændrer protokollen for…

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

2. Tilføj ExpressVPN som en undtagelse i dit antivirus eller online sikkerhedsprogram

Hvis du bruger ExpressVPN app’en, mens et antivirus eller online sikkerhedsprogram kører, kan dit antivirus eller online sikkerhedsprogram blokere VPN-forbindelsen og give dig en TLS-håndtryksfejl.

For at teste, om dit antivirus eller online sikkerhedsprogram blokerer din VPN-forbindelse:

Deaktiver antivirus eller online sikkerhedsprogram på din enhed. På din ExpressVPN app skal du oprette forbindelse til en serverplacering.

Hvis du kan oprette forbindelse til VPN, mens dit antivirus eller online sikkerhedsprogram er deaktiveret, blokerer dit antivirus eller online sikkerhedsprogram din VPN-forbindelse.

For at løse dette, tilføj ExpressVPN som en undtagelse i dit program. For andre programmer kan du være nødt til at:

Ændre sikkerhedsniveauet fra Høj til Mellem

til Giv en undtagelse til UDP-porte 1194 til 1204

Indstil det til at stole på ExpressVPN

Forskellige antivirus- eller online sikkerhedsprodukter har forskellige trin for at tilføje programmer som undtagelser. For specifikke instruktioner, kontakt din antivirus eller online sikkerhedsprogramleverandør.

Efter at have tilføjet ExpressVPN som en undtagelse i dit antivirus eller online sikkerhedsprogram,

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

3. Genstart din enhed og geninstaller ExpressVPN

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

4. Kontakt ExpressVPN’s supportteam

Hvis du har prøvet alle de ovenstående trin, men din internethastighed stadig er langsom, .

Du kan også indsende dine diagnostiske oplysninger, som kan afsløre årsagen til dit problem, gennem ExpressVPN app’en. ExpressVPN’s supportteam vil kontakte dig efter at have modtaget dine oplysninger.

Windows eller Mac

Klik > Hjælp & Support > Diagnostiske oplysninger. Klik på Kontakt support. I tekstboksen, angiv information om det problem, du har. Marker boksen ved siden af Inkluder detaljer om nylige forbindelsesfejl eller Inkluder diagnostiske oplysninger. Klik på Send til support. Vent på svar fra ExpressVPN’s supportteam via e-mail.

Android

Tryk på Hjælp > E-mail os. I tekstboksen, angiv information om det problem, du har. Aktivér Inkluder diagnostiske oplysninger. Tryk på . Vent på svar fra ExpressVPN’s supportteam via e-mail.

iOS

Tryk på Hjælp > E-mail os. I tekstboksen, angiv information om det problem, du har. Aktivér Inkluder diagnostiske oplysninger. Tryk på Indsend. Vent på svar fra ExpressVPN’s supportteam via e-mail.

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen