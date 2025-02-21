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С выпуском iOS 15.2 новая функция отчёта о конфиденциальности приложений позволяет пользователям устройств iOS видеть, какие данные получают приложения.

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Почему данные отправляются из приложения ExpressVPN в Google/LaunchDarkly/другие
Какие это домены, к которым обращается ExpressVPN и которые перечислены в моём отчёте о конфиденциальности приложений?
Как я могу отказаться от отправки данных диагностики из приложения ExpressVPN третьим сторонам?

Почему данные отправляются из приложения ExpressVPN в Google/LaunchDarkly/другие?

ExpressVPN — это компания, ориентированная на конфиденциальность, которая собирает лишь минимальную информацию об использовании нашего сервиса, чтобы 1) помочь выявить и устранить любые технические проблемы, и 2) поддерживать работу передового VPN-сервиса в масштабах. Любые данные, отправляемые из приложения ExpressVPN третьим сторонам, подпадают под эти две категории.

Мы с гордостью построили наши системы с нуля, чтобы в них не содержались какие-либо конфиденциальные данные о наших пользователях. Любые собранные данные не могут и не могут быть привязаны к какому-либо пользователю нашего сервиса — эти данные включают как то, что пользователи делают в нашем приложении, так и их онлайн-активности. Уверяем вас, что даже при вынуждении мы не можем предоставить никаких личных идентификаторов, так как они не существуют.

Мы не собираем журналы вашей активности. Это включает в себя вашу историю браузера, направление трафика, содержимое данных и DNS-запросы.

Мы также никогда не храним журналы подключений. Это включает в себя ваш фактический IP-адрес, IP-адрес, назначенный вам при подключении к VPN, временные метки подключения или продолжительность ваших сессий.

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Какие это домены, к которым обращается ExpressVPN и которые перечислены в моём отчёте о конфиденциальности приложений?

Новая функция отчёта о конфиденциальности приложений Apple на iOS предназначена для обеспечения пользователей устройств iOS прозрачностью в отношении способов доступа приложения к данным. Это включает в себя захват различных доменов, с которыми взаимодействует приложение ExpressVPN.

Некоторые из этих доменов контролируются нами и используются исключительно в эксплуатационных целях. Вы не можете отказаться от этих процессов, так как они необходимы для работы приложения ExpressVPN. LaunchDarkly, внешний домен, не принадлежащий ExpressVPN, помогает нам удалённо управлять функциями в нашем приложении, чтобы мы могли быстрее предоставлять вам новые функции.

Другие домены будут отображаться, когда вы нажимаете сообщение внизу главного экрана вашего приложения (Apple обозначает их как ‘Посещённые веб-сайты в приложении’) или когда вы нажимаете на другие пункты меню, например Статьи службы поддержки в разделе Помощь (они обозначены как ‘Домены, с которыми приложение связывается напрямую’).

Некоторые из этих доменов — это IP-адреса VPN-серверов, которые вы используете при подключении к VPN, которые обычно обозначены как Безымянные домены, содержащие только числа. (По техническим причинам адрес, к которому подключается ваше приложение, и адрес, который показывается наружу и виден инструментам проверки IP, часто различаются.)

И некоторые из этих доменов (такие как Firebase Crashlytics или Google Analytics) используются в диагностических целях, например, для отчётов о сбоях. Эти данные полностью анонимны и не могут быть связаны с вами. Мы объясняем, как используем эти сервисы, в нашей Политике конфиденциальности, которая также включает информацию о том, как отказаться от участия.

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Как я могу отказаться от отправки данных диагностики из приложения ExpressVPN третьим сторонам?

Всем пользователям предоставляется возможность решать, делиться ли данными диагностики, при установке приложения.

Если вы ранее одобрили обмен данными диагностики и теперь предпочитаете отказаться:

  1. Откройте приложение ExpressVPN и нажмите Опции.
  2. Нажмите Настройки.
  3. Нажмите Помогите улучшить ExpressVPN.
  4. Переключите кнопку в положение «выключено».

Если вы бета-пользователь, вам необходимо следовать описанным выше шагам, а также отключить Отчёты об ошибках & отзывы (Instabug).

Бета-пользователи, которые хотят прекратить участие в нашей бета-программе, также должны выполнить следующие шаги:

  1. Откройте TestFlight.
  2. Нажмите ExpressVPN.
  3. Нажмите Прекратить тестирование, затем нажмите Прекратить тестирование снова.

Перейдите в App Store, затем установите и обновите приложение ExpressVPN.

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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