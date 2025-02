Mit der Veröffentlichung von iOS 15,2 ermöglicht eine neue App-Datenschutzbericht-Funktion den Nutzern von iOS-Geräten Einblick in die Daten, auf die Apps zugreifen.

Warum werden Daten von der ExpressVPN-App an Google/LaunchDarkly/andere gesendet?

ExpressVPN ist ein Unternehmen, das auf Datenschutz ausgelegt ist und nur minimale Informationen über die Nutzung unseres Dienstes sammelt, um 1) technische Probleme zu identifizieren und zu beheben, und 2) den Betrieb eines führenden VPN-Dienstes im großen Maßstab aufrechtzuerhalten. Alle Daten, die von der ExpressVPN-App an Dritte gesendet werden, fallen unter diese zwei Kategorien.

Stolz haben wir unsere Systeme von Grund auf so gestaltet, dass sie keine sensiblen Daten über unsere Nutzer enthalten. Alle gesammelten Daten sind nicht und können nicht mit einem Nutzer unseres Dienstes in Verbindung gebracht werden — diese Daten umfassen sowohl, was Nutzer in unserer App tun, als auch ihre Online-Aktivitäten. Seien Sie versichert, dass wir selbst im Falle einer Anordnung keine persönlichen Identifikatoren bereitstellen können, da sie nicht existieren.

Wir sammeln keine Protokolle Ihrer Aktivitäten. Das umfasst Ihre Browserverlauf, das Ziel des Datenverkehrs, den Inhalt der Daten und DNS-Anfragen.

Wir speichern auch keine Verbindungsprotokolle. Dies umfasst Ihre aktuelle IP-Adresse, die Ihnen zugewiesene IP-Adresse beim Verbinden mit dem VPN, Verbindungszeitstempel oder die Dauer Ihrer Sitzungen.

Apples neue App-Datenschutzbericht-Funktion unter iOS soll Nutzern von iOS-Geräten Transparenz über die Möglichkeiten geben, wie Apps auf Daten zugreifen. Dies umfasst das Erfassen verschiedener Domains, mit denen die ExpressVPN-App kommuniziert.

Einige dieser Domains werden von uns kontrolliert und dienen ausschließlich operativen Zwecken. Sie können diese nicht abwählen, da sie für das Funktionieren der ExpressVPN-App erforderlich sind. LaunchDarkly, eine externe Domain, die nicht im Besitz von ExpressVPN ist, hilft uns, Funktionen innerhalb unserer App aus der Ferne zu betreiben, damit wir Ihnen neue Funktionen schneller bereitstellen können.

Andere Domains erscheinen, wenn Sie auf eine Nachricht am unteren Rand Ihres App-Startbildschirms tippen (Apple bezeichnet diese als „Websites, die in der App besucht wurden“) oder wenn Sie auf andere Menüelemente tippen, wie z.B. die Support-Artikel unter Hilfe (die als „Domains, die direkt von der App kontaktiert werden“ bezeichnet werden).

Einige dieser Domains sind die IP-Adressen der VPN-Server, die Sie verwenden, wenn Sie sich mit dem VPN verbinden, und werden meist als Unbekannte Domains, die nur Zahlen enthalten, aufgelistet. (Aus technischen Gründen sind die Adresse, zu der Ihre App verbindet, und die Adresse, die nach außen hin gezeigt und für IP-Check-Tools sichtbar ist, oft unterschiedlich.)

Und einige dieser Domains (wie Firebase Crashlytics oder Google Analytics) werden zu Diagnosezwecken verwendet, wie z.B. für Absturzberichte. Diese Daten sind vollständig anonymisiert und können nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Wir erklären, wie wir diese Dienste in unserer Datenschutzrichtlinie nutzen, die auch Informationen darüber enthält, wie Sie sich abmelden können.

Wie kann ich das Senden von Diagnoseinformationen von der ExpressVPN-App an Dritte abwählen?

Allen Nutzern wird die Möglichkeit gegeben, zu entscheiden, ob sie Diagnoseinformationen teilen möchten, wenn sie die App installieren.

Wenn Sie zuvor das Teilen von Diagnoseinformationen genehmigt haben und dies nun ablehnen möchten:

Öffnen Sie die ExpressVPN-App und tippen Sie auf Optionen. Tippen Sie auf Einstellungen. Tippen Sie auf Helfen Sie ExpressVPN zu verbessern. Schalten Sie den Schalter aus.

Wenn Sie ein Beta-Nutzer sind, müssen Sie die obigen Schritte befolgen und auch Fehler & Feedback melden (Instabug) ausschalten.



Beta-Nutzer, die nicht mehr an unserem Beta-Programm teilnehmen möchten, müssen auch diese Schritte ausführen:

Öffnen Sie TestFlight . Tippen Sie auf ExpressVPN. Tippen Sie auf Testen beenden , und dann erneut auf Testen beenden .

Gehen Sie zum App Store, und installieren und aktualisieren Sie die ExpressVPN-App.

