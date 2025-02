Met de release van iOS 15.2 kunnen gebruikers van iOS-apparaten met een nieuwe App Privacy Rapportfunctie inzicht krijgen in welke gegevens apps toegang hebben.

Waarom worden er gegevens van de ExpressVPN-app naar Google/LaunchDarkly/anderen gestuurd?

ExpressVPN is een privacygerichte onderneming die alleen minimale gegevens over het gebruik van onze dienst verzamelt om 1) te helpen bij het identificeren en oplossen van technische problemen, en 2) de werking van een toonaangevende VPN-dienst op grote schaal te handhaven. Alle gegevens die vanuit de ExpressVPN-app naar derden worden gestuurd, vallen onder deze twee categorieën.

We hebben met trots onze systemen vanaf de basis ontworpen om geen gevoelige gegevens over onze gebruikers te bevatten. Alle verzamelde gegevens zijn niet, en kunnen niet, worden gekoppeld aan een gebruiker van onze dienst—deze gegevens omvatten zowel wat gebruikers doen in onze app als hun online activiteiten. Wees gerust, zelfs wanneer we hiertoe worden gedwongen, kunnen we geen persoonlijke gegevens verstrekken, omdat deze niet bestaan.

We registreren geen logs van uw activiteiten. Dit omvat uw browsinggeschiedenis, verkeersbestemming, gegevensinhoud en DNS-verzoeken.

We bewaren ook nooit verbindingslogs. Dit omvat uw daadwerkelijke IP-adres, het IP-adres dat u krijgt toegewezen wanneer u verbinding maakt met de VPN, verbindingstijdstempels of de duur van uw sessies.

De nieuwe App Privacy Rapportfunctie van Apple op iOS is ontworpen om gebruikers van iOS-apparaten transparantie te bieden over de manieren waarop apps gegevens benaderen. Dit omvat het vastleggen van verschillende domeinen waarmee de ExpressVPN-app communiceert.

Sommige van deze domeinen worden door ons beheerd en worden uitsluitend voor operationele doeleinden gebruikt. Je kunt dit niet uitschakelen, aangezien ze noodzakelijk zijn voor het functioneren van de ExpressVPN-app. LaunchDarkly, een extern domein dat niet eigendom is van ExpressVPN, helpt ons om functies binnen onze app op afstand te bedienen, zodat we sneller nieuwe functies aan jou kunnen leveren.

Andere domeinen verschijnen wanneer je een bericht onderaan je app-startscherm aantikt (Apple labelt deze als “Bezochte websites in de app”) of wanneer je andere menu-items aantikt, zoals de helpartikelen onder Help (die worden gelabeld als “Domeinen die direct door app worden benaderd”).

Sommige van deze domeinen zijn de IP-adressen van de VPN-servers die je gebruikt wanneer je verbinding maakt met de VPN, die over het algemeen worden vermeld als Naamloze Domeinen die alleen uit cijfers bestaan. (Om technische redenen verschillen het adres waarmee je app verbinding maakt vaak van het adres dat naar buiten toe wordt getoond en zichtbaar is voor IP-controletools.)

En sommige van deze domeinen (zoals Firebase Crashlytics of Google Analytics) worden gebruikt voor diagnostische doeleinden, zoals crashrapporten. Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en kunnen niet naar jou worden herleid. We leggen uit hoe we deze services gebruiken in ons privacybeleid, dat ook informatie bevat over hoe je kunt afmelden.

Hoe kan ik afzien van het verzenden van diagnostische gegevens van de ExpressVPN-app naar derden?

Alle gebruikers krijgen de mogelijkheid om te beslissen of ze diagnostische gegevens willen delen wanneer ze de app installeren.

Als je eerder hebt goedgekeurd om diagnostische informatie te delen en nu wilt afzien daarvan:

Open de ExpressVPN-app en tik op Opties. Tik op Instellingen. Tik op Help ExpressVPN verbeteren. Zet de schakelaar uit.

Als je een bèta-gebruiker bent, moet je de bovenstaande stappen volgen en ook Rapporteer bugs & feedback (Instabug)uitzetten.



Bèta-gebruikers die willen stoppen met deelname aan ons bèta-programma moeten ook deze stappen volgen:

Open TestFlight . Tik op ExpressVPN. Tik op Stop testen , tik dan op Stop testen opnieuw.

Ga naar de App Store, en installeer en update de ExpressVPN app.

