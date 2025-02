Com o lançamento do iOS 15.2, um novo recurso de Relatório de Privacidade de Apps permite que você, usuário de dispositivos iOS, tenha visibilidade sobre quais dados os apps acessam.

Por que os dados estão sendo enviados do app ExpressVPN para Google/LaunchDarkly/outros?

A ExpressVPN é uma empresa focada em privacidade que coleta apenas informações mínimas sobre o uso do nosso serviço para 1) ajudar a identificar e resolver quaisquer problemas técnicos, e 2) manter a operação de um serviço de VPN líder em escala. Quaisquer dados enviados do app ExpressVPN para terceiros se enquadram nessas duas categorias.

Projetamos com orgulho nossos sistemas desde o início para não conterem quaisquer dados sensíveis sobre nossos usuários. Quaisquer dados coletados não estão, e não podem estar, vinculados a qualquer usuário do nosso serviço—esses dados incluem tanto o que os usuários fazem no nosso app quanto suas atividades online. Fique tranquilo de que mesmo quando obrigados, não podemos fornecer nenhum identificador pessoal, pois eles não existem.

Não coletamos registros de sua atividade. Isso inclui seu histórico de navegação, destino do tráfego, conteúdo dos dados e consultas DNS.

Também nunca armazenamos registros de conexão. Isso inclui seu endereço IP real, o endereço IP atribuído a você quando conecta-se à VPN, carimbos de data/hora da conexão ou a duração das suas sessões.

O novo recurso de Relatório de Privacidade de Apps da Apple no iOS foi projetado para proporcionar aos usuários de dispositivos iOS transparência sobre as maneiras como os apps acessam dados. Isso inclui capturar vários domínios com os quais o app ExpressVPN se comunica.

Alguns desses domínios são controlados por nós e são usados exclusivamente para fins operacionais. Você não pode optar por não participar desses, pois são necessários para o funcionamento do app ExpressVPN. LaunchDarkly, um domínio externo não pertencente ao ExpressVPN, nos ajuda a operar recursos dentro do nosso app remotamente para que possamos implantar novos recursos para você mais rapidamente.

Outros domínios aparecerão quando você tocar em uma mensagem na parte inferior da tela inicial do app (a Apple os rotula como “Websites Visitados no App”) ou quando você tocar em outros itens de menu, como os Artigos de Suporte em Ajuda (que são rotulados como “Domínios Contatados Diretamente pelo App”).

Alguns desses domínios são os endereços IP dos servidores VPN que você está usando quando se conecta à VPN, que são normalmente listados como Domínios Não Nomeados que contêm apenas números. (Por razões técnicas, o endereço ao qual seu app se conecta e o endereço que é mostrado externamente e visível para ferramentas de verificação de IP costumam ser diferentes.)

E alguns desses domínios (como Firebase Crashlytics ou Google Analytics) são usados para fins de diagnóstico, como relatórios de falhas. Esses dados são completamente anonimizados e não podem ser rastreados de volta a você. Explicamos como usamos esses serviços em nossa Política de Privacidade, que também inclui informações sobre como optar por não participar.

Como posso optar por não enviar dados de diagnóstico do app ExpressVPN para terceiros?

Todos os usuários têm a oportunidade de decidir se desejam compartilhar dados de diagnóstico quando instalam o app.

Se você anteriormente aprovou o compartilhamento de informações de diagnóstico e agora prefere não participar:

Abra o app ExpressVPN e toque em Opções. Toque em Configurações. Toque em Ajude a melhorar ExpressVPN. Desligue a chave.

Se você é um usuário beta, precisará seguir as etapas acima e também desligar Relatar erros & feedback (Instabug).



Usuários beta que desejam parar de participar de nosso programa beta também devem seguir estas etapas:

Abra TestFlight . Toque em ExpressVPN. Toque em Parar de Testar , depois toque em Parar de Testar novamente.

Vá para a App Store, depois instale e atualize o app ExpressVPN.

