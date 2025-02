Med utgivelsen av iOS 15.2, gjør en ny App Personvernrapportfunksjon det mulig for brukere av iOS-enheter å få innsikt i hvilke data appene får tilgang til.

Hvorfor sendes det data fra ExpressVPN-appen til Google/LaunchDarkly/andre?

ExpressVPN er et selskap fokusert på personvern som kun samler inn minimal informasjon om bruken av vår tjeneste for å 1) hjelpe til med å identifisere og løse eventuelle tekniske problemer, og 2) opprettholde driften av en ledende VPN-tjeneste i skala. All data som sendes fra ExpressVPN-appen til tredjeparter, faller inn under disse to kategoriene.

Vi har med stolthet designet systemene våre fra grunnen av for ikke å inneholde sensitiv informasjon om våre brukere. All data som samles inn, er ikke, og kan ikke, knyttes til noen bruker av vår tjeneste—denne dataen inkluderer både hva brukere gjør i vår app samt deres onlineaktiviteter. Du kan være trygg på at selv når vi er pålagt, kan vi ikke gi noen personlige identifikatorer, ettersom de ikke eksisterer.

Vi samler ikke inn logger over din aktivitet. Dette inkluderer din nettleserhistorikk, trafikkdestinasjon, datainnhold og DNS-forespørsler.

Vi lagrer heller aldri forbindelseslogger. Dette inkluderer din faktiske IP-adresse, IP-adressen som tildeles deg når du kobler til VPN, forbindelsestidsstempler eller varigheten av øktene dine.

Apples nye App Personvernrapportfunksjon i iOS er utformet for å gi brukere av iOS-enheter innsyn i hvordan apper får tilgang til data. Dette inkluderer å fange opp ulike domener som ExpressVPN-appen kommuniserer med.

Noen av disse domenene kontrolleres av oss og brukes utelukkende til driftsformål. Du kan ikke velge bort disse da de er nødvendige for at ExpressVPN-appen skal fungere. LaunchDarkly, et eksternt domene som ikke eies av ExpressVPN, hjelper oss med å drive funksjoner i vår app eksternt slik at vi raskere kan introdusere nye funksjoner for deg.

Andre domener vil vises når du trykker på en melding nederst på appens startskjerm (Apple merker disse som “Nettsteder besøkt i app”) eller når du trykker på andre menyvalg, som Støtteartikler under Hjelp (som er merket “Delt direkte av App-domenene”).

Noen av disse domenene er IP-adressene til VPN-serverene du bruker når du kobler til VPN, som vanligvis er oppført som ikke navngitte domener som kun består av tall. (Av tekniske grunner, er adressen som appen din kobler til og adressen som vises utad og som er synlig for IP-sjekkverktøy ofte forskjellig.)

Og noen av disse domenene (som Firebase Crashlytics eller Google Analytics) brukes for diagnostiske formål, som krasjrapporter. Disse dataene er fullstendig anonymisert og kan ikke spores tilbake til deg. Vi forklarer hvordan vi bruker disse tjenestene i vår personvernpolitikk, som også inkluderte informasjon om hvordan du kan velge bort.

Hvordan kan jeg velge bort å sende diagnostiske data fra ExpressVPN-appen til tredjeparter?

Alle brukere har muligheten til å bestemme om de vil dele diagnostiske data når de installerer appen.

Hvis du tidligere har godkjent å dele diagnostisk informasjon og nå ønsker å velge bort:

Åpne ExpressVPN-appen og trykk på Alternativer. Trykk på Innstillinger. Trykk på Hjelp med å forbedre ExpressVPN. Slå av bryteren.

Hvis du er en beta-bruker, må du følge de ovennevnte trinnene og også slå av Rapporter feil & tilbakemelding (Instabug).



Betabrukere som ønsker å slutte å delta i vårt betaprogram, må også følge disse trinnene:

Åpne TestFlight . Trykk på ExpressVPN. Trykk på Stopp testing , deretter trykk på Stopp testing igjen.

Gå til App Store, deretter installer og oppdater ExpressVPN-appen.

