Con el lanzamiento de iOS 15.2, una nueva función de Informe de Privacidad de la Aplicación permite a los usuarios de dispositivos iOS tener visibilidad sobre qué datos a los que acceden las aplicaciones.

¿Por qué se envían datos desde la aplicación ExpressVPN a Google/LaunchDarkly/otros?

ExpressVPN es una empresa centrada en la privacidad que solo recopila información mínima sobre el uso de nuestro servicio para 1) ayudar a identificar y solucionar cualquier problema técnico, y 2) mantener el funcionamiento de un servicio de VPN líder a gran escala. Cualquier dato enviado desde la aplicación ExpressVPN a terceros se enmarca en estas dos categorías.

Nos enorgullece haber diseñado nuestros sistemas desde cero para no contener ningún dato sensible sobre nuestros usuarios. Cualquier dato recopilado no está vinculado, ni puede estarlo, a ningún usuario de nuestro servicio—estos datos incluyen tanto lo que los usuarios hacen en nuestra aplicación como sus actividades en línea. Tenga la seguridad de que, incluso cuando se nos obliga, no podemos proporcionar ningún identificador personal, ya que no existen.

No recopilamos registros de su actividad. Esto incluye su historial de navegación, destino del tráfico, contenido de los datos y consultas DNS.

Tampoco almacenamos registros de conexión. Esto incluye su dirección IP real, la dirección IP asignada cuando se conecta a la VPN, las marcas de tiempo de conexión o la duración de sus sesiones.

La nueva función de Informe de Privacidad de la Aplicación de Apple en iOS está diseñada para proporcionar a los usuarios de dispositivos iOS transparencia en la forma en que las aplicaciones acceden a los datos. Esto incluye capturar varios dominios con los que se comunica la aplicación ExpressVPN.

Algunos de estos dominios están controlados por nosotros y se utilizan únicamente con fines operativos. No puede optar por no participar en estos, ya que son necesarios para el funcionamiento de la aplicación ExpressVPN. LaunchDarkly, un dominio externo no perteneciente a ExpressVPN, nos ayuda a operar características dentro de nuestra aplicación de forma remota para poder implementar nuevas características más rápidamente.

Otros dominios aparecerán cuando toque un mensaje en la parte inferior de la pantalla de inicio de su aplicación (Apple los etiqueta como “Sitios web visitados en la aplicación”) o cuando toque otros elementos de menú, como los Artículos de soporte bajo Ayuda (que están etiquetados como “Dominios contactados directamente por la aplicación”).

Algunos de estos dominios son las direcciones IP de los servidores VPN que utiliza cuando se conecta a la VPN, que suelen aparecer como Dominios sin nombre que solo contienen números. (Por razones técnicas, la dirección a la que se conecta su aplicación y la dirección que se muestra externamente y es visible para las herramientas de comprobación de IP suelen ser diferentes)

Y algunos de estos dominios (como Firebase Crashlytics o Google Analytics) se usan con fines de diagnóstico, como informes de fallos. Estos datos están completamente anonimizados y no se pueden rastrear hasta usted. Explicamos cómo utilizamos estos servicios en nuestra Política de privacidad, que también incluye información sobre cómo dejar de participar.

¿Cómo puedo optar por no enviar datos de diagnóstico desde la aplicación ExpressVPN a terceros?

A todos los usuarios se les da la oportunidad de decidir si comparten datos de diagnóstico al instalar la aplicación.

Si anteriormente aprobó compartir información de diagnóstico y ahora prefiere excluirse:

Abra la aplicación ExpressVPN y toque Opciones. Toque Configuración. Toque Ayudar a mejorar ExpressVPN. Cambie el interruptor a la posición de apagado.

Si es un usuario beta, deberá seguir los pasos anteriores y también desactivar Informar fallos & comentarios (Instabug).



Los usuarios beta que deseen dejar de participar en nuestro programa beta también deben seguir estos pasos:

Abra TestFlight . Toque ExpressVPN. Toque Detener pruebas , luego toque Detener pruebas nuevamente.

Vaya a la App Store, luego instale y actualice la aplicación ExpressVPN.

