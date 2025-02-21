iOS 15,2 sürümünün yayınlanmasıyla birlikte, yeni Uygulama Gizlilik Raporu Özelliği, iOS cihazlarının kullanıcılarına, uygulamaların hangi verilere eriştiğini gösterme imkanı sağlar.

Neden ExpressVPN uygulamasından Google/LaunchDarkly/diğerlerine veri gönderiliyor?

ExpressVPN, hizmetimizin kullanımına ilişkin yalnızca minimum bilgileri toplayan gizliliğe odaklanmış bir şirkettir ve 1) herhangi bir teknik sorunu tespit edip çözmemize yardımcı olmak ve 2) büyük ölçekte bir VPN hizmetinin işletimini sürdürmek. ExpressVPN uygulamasından üçüncü taraflara gönderilen tüm veriler bu iki kategoriye girer.

Sistemlerimizi baştan sona kullanıcılarımız hakkında hassas veri içermeyecek şekilde gururla tasarladık. Toplanan hiçbir veri, hizmetimizin herhangi bir kullanıcısıyla ilişkilendirilemez veya ilişkilendirilemez; bu veri hem kullanıcıların uygulamamız üzerindeki aktivitelerini hem de çevrimiçi aktivitelerini içerir. Zorlandığımızda bile, herhangi bir kişisel tanımlayıcı sağlayamayacağımızdan emin olun, çünkü böyle veriler mevcut değildir.

Etkinliğinizin kayıtlarını tutmuyoruz. Bu şunları içerir tarama geçmişiniz, trafik hedefiniz, veri içeriğiniz ve DNS sorgularınız.

Bağlantı kayıtlarını asla saklamayız. Bu şunları içerir: gerçek IP adresiniz, VPN’e bağlandığınızda size atanan IP adresi, bağlantı zaman damgaları veya oturumlarınızın süresi.

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iOS üzerindeki Apple’ın yeni Uygulama Gizlilik Raporu özelliği, iOS cihazlarının kullanıcılarına, uygulamaların verilere nasıl eriştiği konusunda şeffaflık sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu, ExpressVPN uygulamasının iletişim kurduğu çeşitli alan adlarını yakalamayı da içerir.

Bu alan adlarının bazıları tarafımızdan kontrol edilmekte ve yalnızca operasyonel amaçlar için kullanılmaktadır. Bunlardan çıkış yapamazsınız çünkü ExpressVPN uygulamasının çalışması için gereklidirler. LaunchDarkly, ExpressVPN’e ait olmayan harici bir alan adı, uygulamamız içinde uzaktan özellikler işletmemize yardımcı olur, böylece yeni özellikleri daha hızlı bir şekilde size dağıtabiliriz.

Diğer alan adları, uygulama ana ekranınızın altında bir mesaja dokunduğunuzda (Apple bunları “Uygulamada Ziyaret Edilen Web Siteleri” olarak etiketler) veya Yardım altındaki Destek Makaleleri gibi diğer menü öğelerine dokunduğunuzda görülür (bunlar “Uygulama Tarafından Doğrudan İletişim Kurulan Alan Adları” olarak etiketlenir).

Bu alan adlarının bazıları, VPN’e bağlandığınızda kullandığınız VPN sunucularının IP adresleri olup, genellikle sadece sayılardan oluşan Unnamed Domains olarak listelenir. (Teknik nedenlerden dolayı, uygulamanızın bağlandığı adres ile dışa dönük olarak gösterilen ve IP denetleme araçlarına görünür olan adres genellikle farklıdır.)

Ve bu alan adlarının bazıları (örneğin Firebase Crashlytics veya Google Analytics) hata raporları gibi tanılama amaçları için kullanılır. Bu veriler tamamen anonim hale getirilmiştir ve size kadar izlenemez. Bu hizmetleri nasıl kullandığımızı Gizlilik Politikamız‘da açıklıyoruz ve ayrıca nasıl çıkış yapabileceğiniz hakkında bilgi içeriyor.

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ExpressVPN uygulamasından üçüncü taraflara hata bilgileri göndermeye nasıl engel olabilirim?

Tüm kullanıcılara uygulamayı kurarken hata bilgilerini paylaşma kararı verme fırsatı verilir.

Daha önce hata bilgileri paylaşmayı onayladıysanız ve şimdi çıkış yapmak istiyorsanız:

ExpressVPN uygulamasını açın ve Seçenekler‘e dokunun. Ayarlar’a dokunun. ExpressVPN’i geliştirmeye yardımcı ol’a dokunun. Anahtarı kapalı duruma getirin.

Bir beta kullanıcısıysanız, yukarıdaki adımları izlemeniz ve ayrıca Hataları bildir & geri bildirim (Instabug) özelliğini de kapatmanız gerekecektir.



Beta programımıza katılmaktan vazgeçmek isteyen beta kullanıcıları da şu adımları izlemelidir:

TestFlight TestFlight ‘ı açın. ExpressVPN ‘e dokunun. Testi Durdur’a dokunun, ardından tekrar Testi Durdur ‘a dokunun.

App Store’a gidin, ardından ExpressVPN uygulamasını yükleyin ve güncelleyin.

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