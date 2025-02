Wraz z wydaniem iOS 15.2, nowa funkcja Raportu Prywatności Aplikacji pozwala użytkownikom urządzeń iOS zyskać wgląd w to, do jakich danych aplikacje mają dostęp.

Dlaczego dane z aplikacji ExpressVPN są wysyłane do Google/LaunchDarkly/innych?

ExpressVPN to firma skoncentrowana na prywatności, która zbiera minimalne informacje o korzystaniu z naszej usługi, aby 1) pomóc w identyfikacji i rozwiązywaniu wszelkich problemów technicznych, oraz 2) utrzymać działanie wiodącej usługi VPN na skalę. Wszelkie dane przesyłane z aplikacji ExpressVPN do stron trzecich należą do tych dwóch kategorii.

Z dumą zaprojektowaliśmy nasze systemy od podstaw, aby nie zawierały żadnych wrażliwych danych o naszych użytkownikach. Każde zebrane dane nie są i nie mogą być powiązane z żadnym użytkownikiem naszej usługi—dotyczy to zarówno tego, co użytkownicy robią w naszej aplikacji, jak i ich aktywności online. Proszę mieć pewność, że nawet gdy jesteśmy zobowiązani, nie możemy dostarczyć żadnych osobistych identyfikatorów, ponieważ one nie istnieją.

Nie zbieramy logów Twojej aktywności. Dotyczy to Twojej historii przeglądania, miejsca docelowego ruchu, zawartości danych i zapytań DNS.

Nigdy również nie przechowujemy logów połączeń. To obejmuje Twój rzeczywisty adres IP, adres IP przypisany podczas połączenia z VPN, znaczniki czasowe połączenia lub czas trwania sesji.

Nowa funkcja Apple Raportu Prywatności Aplikacji na iOS została zaprojektowana, aby zapewnić użytkownikom urządzeń iOS przejrzystość co do sposobów, w jakie aplikacje uzyskują dostęp do danych. To obejmuje wychwytywanie różnych domen, z którymi komunikuje się aplikacja ExpressVPN.

Niektóre z tych domen są kontrolowane przez nas i służą wyłącznie celom operacyjnym. Nie możesz z nich zrezygnować, ponieważ są one niezbędne do funkcjonowania aplikacji ExpressVPN. LaunchDarkly, zewnętrzna domena nie należąca do ExpressVPN, pomaga nam zdalnie obsługiwać funkcje w naszej aplikacji, dzięki czemu możemy szybciej wdrażać nowe funkcje.

Inne domeny pojawią się, gdy stukniesz wiadomość na dole ekranu głównego aplikacji (Apple oznacza je jako „Odwiedzone Witryny w Aplikacji”) lub gdy stukniesz inne elementy menu, takie jak Artykuły Pomocy pod Pomocą (które są oznaczone jako „Domeny kontaktowane bezpośrednio przez aplikację”).

Niektóre z tych domen to adresy IP serwerów VPN, z których korzystasz podczas połączenia z VPN, które zwykle są wymienione jako Nieznane Domeny zawierające jedynie liczby. (Z powodów technicznych, adres, do którego przyłącza się twoja aplikacja, i adres, który jest zewnętrznie pokazywany i widoczny dla narzędzi sprawdzających IP, są często różne.)

A niektóre z tych domen (takie jak Firebase Crashlytics czy Google Analytics) są używane do celów diagnostycznych, takich jak raporty awarii. Te dane są całkowicie zanonimizowane i nie mogą być do Ciebie przypisane. Wyjaśniamy, jak korzystamy z tych usług w naszej Polityce prywatności, która również zawiera informacje o tym, jak zrezygnować.

Jak mogę zrezygnować z przesyłania danych diagnostycznych z aplikacji ExpressVPN do stron trzecich?

Wszyscy użytkownicy mają możliwość zdecydowania, czy chcą dzielić się danymi diagnostycznymi podczas instalacji aplikacji.

Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na dzielenie się informacjami diagnostycznymi, a teraz wolisz z tego zrezygnować:

Otwórz aplikację ExpressVPN i stuknij Opcje. Stuknij Ustawienia. Stuknij Pomóż udoskonalić ExpressVPN. Przełącz przełącznik na wyłączony.

Jeśli jesteś użytkownikiem beta, musisz wykonać powyższe kroki i również wyłączyć Zgłaszanie błędów & opinii (Instabug).



Użytkownicy beta, którzy chcą zakończyć udział w naszym programie beta, muszą również wykonać te kroki:

Otwórz TestFlight . Stuknij ExpressVPN. Stuknij Zatrzymaj testowanie , a następnie stuknij Zatrzymaj testowanie ponownie.

Przejdź do App Store, a następnie zainstaluj i zaktualizuj aplikację ExpressVPN.

