Con il rilascio di iOS 15.2, una nuova Funzione Rapporto sulla Privacy delle App consente agli utenti di dispositivi iOS di avere visibilità sui dati a cui le app accedono.

Perché vengono inviati dati dall’app di ExpressVPN a Google/LaunchDarkly/altri?

ExpressVPN è un’azienda incentrata sulla privacy che raccoglie solo informazioni minime sull’uso del nostro servizio per 1) aiutare a identificare e risolvere eventuali problemi tecnici, e 2) mantenere l’operazione di un servizio VPN leader su larga scala. Qualsiasi dato inviato dall’app di ExpressVPN a terze parti rientra in queste due categorie.

Abbiamo progettato con orgoglio i nostri sistemi da zero per non contenere nessun dato sensibile sui nostri utenti. Qualsiasi dato raccolto non è e non può essere collegato a nessun utente del nostro servizio: questi dati includono sia ciò che gli utenti fanno sulla nostra app sia le loro attività online. Stai certo che, anche se obbligati, non possiamo fornire alcun identificatore personale, poiché non esistono.

Non raccogliamo registri delle tue attività. Questo include la tua cronologia di navigazione, destinazione del traffico, contenuto dei dati e query DNS.

Non conserviamo nemmeno i registri di connessione. Questo include il tuo indirizzo IP effettivo, l’indirizzo IP assegnato a te quando ti connetti alla VPN, i timestamp di connessione o la durata delle tue sessioni.

La nuova funzione di rapporto sulla privacy delle app di Apple su iOS è progettata per fornire agli utenti di dispositivi iOS trasparenza sui modi in cui le app accedono ai dati. Questo include la cattura di vari domini con cui l’app di ExpressVPN comunica.

Alcuni di questi domini sono controllati da noi e sono utilizzati esclusivamente per scopi operativi. Non puoi rinunciare a questi perché sono necessari per il funzionamento dell’app ExpressVPN. LaunchDarkly, un dominio esterno non posseduto da ExpressVPN, ci aiuta a operare funzionalità all’interno della nostra app da remoto, così possiamo implementare nuove funzionalità più rapidamente.

Altri domini verranno visualizzati quando tocchi un messaggio nella parte inferiore della schermata principale della tua app (Apple etichetta questi come “Siti Web Visitati nell’App”) o quando tocchi altri elementi del menu, come Articoli di Supporto sotto Aiuto (che sono etichettati come “Domini Contattati Direttamente dall’App”).

Alcuni di questi domini sono gli indirizzi IP dei server VPN che stai usando quando ti connetti alla VPN, che sono solitamente elencati come Domini Senza Nome che contengono solo numeri. (Per motivi tecnici, l’indirizzo a cui la tua app si connette e l’indirizzo che è esternamente mostrato e visibile agli strumenti di controllo IP sono spesso diversi.)

E alcuni di questi domini (come Firebase Crashlytics o Google Analytics) sono utilizzati per fini diagnostici, come i report di crash. Questi dati sono completamente anonimizzati e non possono essere collegati a te. Spieghiamo come utilizziamo questi servizi nella nostra Informativa sulla privacy, che include anche informazioni su come disattivare.

Come posso disattivare l’invio di dati diagnostici dall’app di ExpressVPN a terze parti?

Tutti gli utenti hanno l’opportunità di decidere se condividere i dati diagnostici quando installano l’app.

Se hai precedentemente approvato la condivisione di informazioni diagnostiche e ora preferisci rinunciarvi:

Apri l’app di ExpressVPN e tocca Opzioni. Tocca Impostazioni. Tocca Aiuta a migliorare ExpressVPN. Disattiva l’interruttore.

Se sei un utente beta, dovrai seguire i passaggi sopra indicati e anche disattivare Segnala bug & feedback (Instabug).



Gli utenti beta che desiderano smettere di partecipare al nostro programma beta devono seguire anche questi passaggi:

Apri TestFlight . Tocca ExpressVPN. Tocca Interrompi il Test , quindi tocca Interrompi il Test nuovamente.

Vai all’App Store, quindi installa e aggiorna l’app di ExpressVPN.

