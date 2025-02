Med udgivelsen af iOS 15.2 gør en ny App Data beskyttelsesrapport Funktion det muligt for brugere af iOS-enheder at få indsigt i, hvilken data apps tilgår.

Hvorfor bliver der sendt data fra ExpressVPN appen til Google/LaunchDarkly/andre?

ExpressVPN er et databeskyttelses-fokuseret firma, der kun indsamler minimal information om brugen af vores tjeneste for at 1) hjælpe med at identificere og løse tekniske problemer, og 2) opretholde driften af en førende VPN-tjeneste i stor skala. Enhver data, der bliver sendt fra ExpressVPN appen til tredjeparter, hører under disse to kategorier.

Vi har stolt designet vores systemer fra bunden til ikke at indeholde nogen følsomme oplysninger om vores brugere. Alle indsamlede data er ikke, og kan ikke, knyttes til nogen bruger af vores tjeneste—disse data inkluderer både, hvad brugerne gør i vores app, såvel som deres online-aktiviteter. Vær sikker på, at selv når vi er tvunget, kan vi ikke give nogen personlige identificerbare oplysninger, da de ikke eksisterer.

Vi indsamler ikke logfiler over din aktivitet. Dette inkluderer din browserhistorik, trafikdestination, datastatus og DNS-forespørgsler.

Vi opbevarer heller aldrig forbindelseslogs. Dette inkluderer din faktiske IP-adresse, den IP-adresse der tildeles dig, når du forbinder til VPN, forbindelsestidspunkter, eller varigheden af dine sessioner.

Apples nye App Data beskyttelsesrapport funktion på iOS er designet til at give brugere af iOS-enheder gennemsigtighed i, hvordan apps tilgår data. Dette inkluderer registrering af forskellige domæner, som ExpressVPN appen kommunikerer med.

Nogle af disse domæner kontrolleres af os og bruges udelukkende til driftsformål. Du kan ikke fravælge disse, da de er nødvendige for, at ExpressVPN appen kan fungere. LaunchDarkly, et eksternt domæne, der ikke ejes af ExpressVPN, hjælper os med at operere funktioner i vores app eksternt, så vi kan udrulle nye funktioner til dig hurtigere.

Andre domæner vil dukke op, når du trykker på en besked nederst på din app hjemmeskærm (Apple mærker disse som “Websites Besøgt i App”) eller når du trykker på andre menu-punkter, såsom Support Artikler under Hjælp (som mærkes “Domæner Kontaktet Direkte af App”).

Nogle af disse domæner er IP-adresserne på de VPN-servere, du bruger, når du forbindes til VPN, som typisk opføres som Unammede Domæner, der kun indeholder tal. (Af tekniske årsager er den adresse, som din app forbinder til, og den adresse, der vises udadtil og er synlig for IP-kontrolværktøjer, ofte forskellige.)

Og nogle af disse domæner (såsom Firebase Crashlytics eller Google Analytics) bruges til diagnostiske formål, såsom nedbrudsrapporter. Disse data er fuldstændig anonymiseret og kan ikke spores tilbage til dig. Vi forklarer, hvordan vi bruger disse tjenester i vores Databeskyttelsespolitik, som også indeholder information om, hvordan du kan fravælge.

Hvordan kan jeg fravælge at sende diagnostiske oplysninger fra ExpressVPN appen til tredjeparter?

Alle brugere får muligheden for at bestemme, om de vil dele diagnostiske oplysninger, når de installerer appen.

Hvis du tidligere har godkendt deling af diagnostiske oplysninger og nu ønsker at fravælge:

Åbn ExpressVPN appen og tryk på Indstillinger. Tryk på Indstillinger. Tryk på Hjælp med at forbedre ExpressVPN. Slå kontakten fra.

Hvis du er beta bruger, bliver du nødt til at følge ovenstående trin og også slå fra Rapportér fejl & feedback (Instabug).



Beta brugere, der ønsker at stoppe deltagelse i vores betaprogram, skal også følge disse trin:

Åbn TestFlight . Tryk på ExpressVPN. Tryk på Stop Testning , tryk dernæst på Stop Testning igen.

Gå til App Store, installér og opdater dernæst ExpressVPN appen.

