Если вы используете VPN с сервисами Google (такими как Google Поиск или YouTube), Google определяет вашу страну на основе выбранной локации VPN-серверов. Страна, в которой, по мнению Google, вы находитесь, обычно указана внизу веб-страницы.
При этом иногда отображаемая страна не соответствует той, к которой вы подключены через VPN. Например, вы подключены к локации серверов во Франции, а Google определяет, что вы подключаетесь из Великобритании.
Google полагает, что ваш IP-адрес принадлежит другой стране, из-за несоответствий в базах данных IP-адресов. Google также может пытаться определить ваше местоположение с помощью других способов (не только по IP-адресу). Другая локация не означает, что ваше VPN-приложение не работает. Ваш настоящий IP-адрес скрыт, а интернет-трафик зашифрован с помощью VPN. (Подробнее о неправильных локациях при использовании VPN можно узнать из этой статьи.)
Вы можете вручную сбросить вашу локацию при использовании сервисов Google, выполнив следующие действия.
Сбросьте настройки региона Google
- Перейдите на страницу настроек поиска.
- Нажмите Другие настройки.
- Нажмите Язык и регион.
- В пункте Регион поиска выберите страну, для которой вы хотите видеть результаты поиска.
- Нажмите Подтвердить.
Выбранный вами регион должен оставаться постоянным в той же вкладке браузера. Если вы удалите файлы cookie в браузере, откроете новое окно в режиме Инкогнито или воспользуетесь другим устройством, вам необходимо будет повторить указанные выше действия для сброса настроек региона.
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