Если вы используете VPN с сервисами Google (такими как Google Поиск или YouTube), Google определяет вашу страну на основе выбранной локации VPN-серверов. Страна, в которой, по мнению Google, вы находитесь, обычно указана внизу веб-страницы.

При этом иногда отображаемая страна не соответствует той, к которой вы подключены через VPN. Например, вы подключены к локации серверов во Франции, а Google определяет, что вы подключаетесь из Великобритании.

Google полагает, что ваш IP-адрес принадлежит другой стране, из-за несоответствий в базах данных IP-адресов. Google также может пытаться определить ваше местоположение с помощью других способов (не только по IP-адресу). Другая локация не означает, что ваше VPN-приложение не работает. Ваш настоящий IP-адрес скрыт, а интернет-трафик зашифрован с помощью VPN. (Подробнее о неправильных локациях при использовании VPN можно узнать из этой статьи.)

Вы можете вручную сбросить вашу локацию при использовании сервисов Google, выполнив следующие действия.

Сбросьте настройки региона Google

Перейдите на страницу настроек поиска. Нажмите Другие настройки.

Нажмите Язык и регион.

В пункте Регион поиска выберите страну, для которой вы хотите видеть результаты поиска.

Нажмите Подтвердить.



Выбранный вами регион должен оставаться постоянным в той же вкладке браузера. Если вы удалите файлы cookie в браузере, откроете новое окно в режиме Инкогнито или воспользуетесь другим устройством, вам необходимо будет повторить указанные выше действия для сброса настроек региона.

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