Google hizmetleri (Google Arama veya YouTube gibi) ile VPN kullanıyorsanız, Google ülkenizi seçtiğiniz VPN sunucusu konumuna göre belirlemelidir. Google’ın sizin olduğunuzu düşündüğü ülke genellikle web sayfasının altında belirtilir.

Ancak, zaman zaman gösterilen ülkenin VPN’inizle eşleşmediği durumlar olabilir. Örneğin, Fransız bir sunucu konumuna bağlısınız, ancak Google sizi Birleşik Krallık’ta buluyor.

Google, IP adresinizin seçtiğinizden farklı bir ülkeye ait olduğunu IP veritabanlarındaki tutarsızlıklar nedeniyle yorumluyor olabilir. Google ayrıca konumunuzu IP adresiniz dışında yöntemlerle yorumlamaya da çalışıyor olabilir. Eşleşmeyen konum, VPN’inizin çalışmadığı anlamına gelmez. Gerçek IP adresiniz gizlenir ve çevrimiçi trafiğiniz VPN tarafından şifrelenir (VPN kullanırken yanlış konumlar hakkında daha fazla bilgi edinin.)

Google hizmetlerini kullanırken konumunuzu manuel olarak sıfırlayabilirsiniz, işte bu adımları izleyerek.

Google’ın bölge ayarlarını sıfırlayın

Arama Ayarları sayfasına gidin. Diğer Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Dil ve bölge seçeneğine tıklayın.

Sonuçlar region altında, arama sonuçlarınızı görmek istediğiniz ülkeyi seçin.

Onayla seçeneğine tıklayın.



Seçtiğiniz bölge, aynı tarayıcı sekmesinde sabit kalmalıdır. Tarayıcınızda çerezleri temizlerseniz, yeni bir Gizli pencere açarsanız veya başka bir cihaz kullanırsanız, bölge ayarlarınızı sıfırlamak için yukarıdaki adımları tekrarlamanız gerekir.

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön