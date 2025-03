Hvis du bruger en VPN med Google-tjenester (som Google-søgning eller YouTube), bør Google bestemme dit land baseret på din valgte VPN-serverplacering. Det land, Google tror du er i, er normalt angivet nederst på webstedet.

Men der kan være tidspunkter, hvor det viste land ikke matcher din VPN’s. Du kan f.eks. være forbundet til en fransk serverplacering, men Google viser, at du befinder dig i Storbritannien.

Google tror, at din IP er i et andet land end det, du har valgt, på grund af uoverensstemmelser i IP-databaser. Google kan også forsøge at bestemme din placering ved hjælp af andre metoder end din IP. Den forkerte placering betyder ikke, at din VPN ikke virker. Din rigtige IP-adresse er skjult, og din online trafik er krypteret af VPN’en (Læs mere om forkerte placeringer ved brug af VPN.)

Du kan manuelt nulstille din placering, når du bruger Google-tjenester ved at følge disse trin.

Nulstil dine Google-lokationsindstillinger

Gå til Søgeindstillinger-siden. Klik på Andre indstillinger.

Klik på Sprog og region.

Under Resultaternes region, vælg det land du vil se dine søgeresultater i.

Klik på Bekræft.



Den valgte region bør nu være konstant inden for den samme browserfane. Hvis du rydder cookies i din browser, bruger et nyt inkognito-vindue eller bruger en anden enhed, skal du gentage ovenstående trin for at nulstille dine regionsindstillinger.

