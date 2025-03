Se você estiver usando uma VPN com os serviços do Google (como a Pesquisa do Google ou YouTube), o Google deve determinar seu país com base na localização do servidor VPN selecionado. O país que o Google pensa que você está geralmente é indicado na parte inferior da página da web.

No entanto, pode haver momentos em que o país mostrado não corresponde ao da sua VPN. Por exemplo, você está conectado a um servidor localizado na França, mas o Google identifica você no Reino Unido.

O Google está interpretando seu IP como pertencente a um país diferente daquele que você selecionou devido a discrepâncias nos bancos de dados de IP. O Google também pode estar tentando interpretar sua localização usando métodos diferentes do seu IP. A localização não correspondente não sugere que sua VPN não está funcionando. Seu endereço IP real está mascarado e seu tráfego online é criptografado pela VPN. (Leia mais sobre locais incorretos ao usar uma VPN.)

Você pode redefinir manualmente sua localização ao usar os serviços do Google seguindo estas etapas.

Redefina as configurações de região do seu Google

Vá até a página de Configurações de Pesquisa. Clique em Outras Configurações.

Clique em Idioma e região.

Em Região dos resultados, escolha o país onde você deseja ver seus resultados de pesquisa.

Clique em Confirmar.



Sua região escolhida deve permanecer constante dentro da mesma aba do navegador. Se você limpar os cookies no seu navegador, usar uma nova janela anônima ou utilizar um dispositivo diferente, terá que repetir as etapas acima para redefinir suas configurações de região.

