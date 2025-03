Se stai utilizzando una VPN con i servizi di Google (come Ricerca Google o YouTube), Google dovrebbe determinare il tuo paese in base alla posizione server VPN selezionata. Il paese in cui Google pensa che ti trovi è solitamente indicato in fondo alla pagina web.

Tuttavia, potrebbero esserci momenti in cui il paese mostrato non corrisponde a quello della tua VPN. Ad esempio, sei connesso a una posizione server francese, ma Google ti colloca nel Regno Unito.

Google sta interpretando il tuo IP come appartenente a un paese diverso da quello che hai selezionato a causa di discrepanze nei database IP. Google potrebbe anche tentare di interpretare la tua posizione utilizzando metodi diversi dal tuo IP. La posizione errata non suggerisce che la tua VPN non funzioni. Il tuo vero indirizzo IP è mascherato e il tuo traffico online è crittografato dalla VPN.(Leggi di più sulle posizioni errate quando si utilizza una VPN.)

Puoi reimpostare manualmente la tua posizione quando utilizzi i servizi Google seguendo questi passaggi.

Reimposta le impostazioni di regione di Google

Vai alla pagina Impostazioni di Ricerca. Clicca Altre impostazioni.

Clicca Lingua e regione.

Sotto Risultati regione, scegli il paese in cui desideri vedere i tuoi risultati di ricerca.

Clicca Conferma.



La regione scelta dovrebbe rimanere costante all’interno della stessa scheda del browser. Se cancelli i cookie nel tuo browser, usi una nuova finestra in Incognito o usi un dispositivo diverso, dovrai ripetere i passaggi sopra menzionati per reimpostare le impostazioni di regione.

