Hvis du bruker en VPN med Google-tjenester (som Google Søk eller YouTube), skal Google bestemme landet ditt basert på den valgte VPN-serverlokasjonen. Landet Google tror du er i, angis vanligvis nederst på nettsiden.

Imidlertid kan det noen ganger skje at landet som vises ikke samsvarer med VPN-et ditt. For eksempel at du er koblet til en fransk serverlokasjon, men Google plasserer deg i Storbritannia.

Google tolker IP-en din som tilhørende et annet land enn det du har valgt på grunn av uoverensstemmelser i IP-databaser. Google kan også forsøke å tolke din plassering ved hjelp av andre metoder enn din IP. At plasseringen ikke stemmer overens, betyr ikke at VPN-et ditt ikke fungerer. Din virkelige IP-adresse er maskert, og din netttrafikk er kryptert av VPN-et. (Les mer om feilaktige lokasjoner når du bruker VPN.)

Du kan manuelt tilbakestille lokasjonen din når du bruker Google-tjenester ved å følge disse stegene.

Tilbakestill Googles regionsinnstillinger

Gå til Søkeinnstillinger-siden. Klikk Andre innstillinger.

Klikk Språk og region.

Under Resultatregion, velg landet du ønsker å se søkeresultatene i.

Klikk Bekreft.



Den valgte regionen din bør forbli konstant innenfor den samme nettleserfanen. Hvis du sletter informasjonskapslene i nettleseren, bruker et nytt inkognitovindu eller bruker en annen enhet, må du gjenta stegene ovenfor for å tilbakestille regionsinnstillingene.

