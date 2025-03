Als je een VPN gebruikt met Google-diensten (zoals Google Zoeken of YouTube), zou Google jouw land moeten bepalen op basis van je geselecteerde VPN-serverlocatie. Het land waarvan Google denkt dat je daar bent, wordt meestal onderaan de webpagina aangegeven.

Er kunnen echter momenten zijn waarop het getoonde land niet overeenkomt met die van je VPN. Bijvoorbeeld, je bent verbonden met een Franse serverlocatie, maar Google plaatst je in het VK.

Google interpreteert je IP alsof het tot een ander land behoort dan degene die je hebt geselecteerd vanwege afwijkingen in IP-databases. Google zou ook je locatie op andere manieren dan je IP kunnen proberen te achterhalen. De onjuiste locatie betekent niet dat je VPN niet werkt. Je echte IP-adres is gemaskeerd en je online verkeer is versleuteld door de VPN (Lees meer over verkeerde locaties bij gebruik van een VPN.)

Je kunt handmatig je locatie opnieuw instellen bij gebruik van Google-diensten door deze stappen te volgen.

Stel je Google-regio-instellingen opnieuw in

Ga naar de pagina Zoekinstellingen. Klik op Andere instellingen.

Klik op Taal en regio.

Onder Zoekresultaten regio, kies het land waar je je zoekresultaten in wilt zien.

Klik op Bevestigen.



Je gekozen regio zou consistent moeten blijven binnen hetzelfde browsertabblad. Als je cookies in je browser wist, een nieuw incognitovenster gebruikt of een ander apparaat gebruikt, moet je de bovenstaande stappen herhalen om je regio-instellingen opnieuw in te stellen.

Hulp nodig?

Terug naar boven