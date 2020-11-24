Из этого руководства вы узнаете другие возможные варианты подключения, если ваш роутер не поддерживает ручную настройку OpenVPN.

На устройствах, которые не поддерживают приложения ExpressVPN, можно вручную настроить подключение по протоколу OpenVPN через сеть ExpressVPN. Протоколы PPTP и L2TP/IPsec больше не поддерживаются, так как обеспечивают слабую защиту и уязвимы для атак.

Если ваш роутер не поддерживает OpenVPN, рассмотрите один из следующих вариантов подключения.

Настройка VPN на роутере другими способами

Если ваш роутер не поддерживает ручную настройку OpenVPN, но вы хотите настроить VPN на роутере, попробуйте следующие способы подключения.

Установите ExpressVPN на роутер

Важно! Для этого способа потребуется купить роутер Asus, Linksys или Netgear.

Вы можете установить ExpressVPN на некоторые модели роутеров Asus, Linksys и Netgear.

Инструкции по настройке вы найдете здесь:

Создайте виртуальный VPN-роутер

Важно! Для этого способа требуются технические знания, поэтому он подойдет не всем.

Вы можете создать виртуальный VPN-роутер на ОС Windows и воспользоваться протоколом OpenVPN.

Настройте свой основной роутер как вторичный

Важно! Этот способ поможет только в том случае, если у вас также есть роутер, который поддерживает Этот способ поможет только в том случае, если у вас также есть роутер, который поддерживает ExpressVPN для роутеров, или на нем можно вручную настроить OpenVPN.

Если ваш роутер не поддерживает OpenVPN, вы можете сделать его вторичным роутером в сети и подключить к основному роутеру, который поддерживает:

Для этого:

Установите ExpressVPN для роутеров или вручную настройте OpenVPN на совместимом роутере (основной роутер). Подключите свой текущий роутер (вторичный роутер) к основному роутеру.

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Настройка VPN на отдельных устройствах

Если ваш роутер не поддерживает OpenVPN, вы можете установить приложение ExpressVPN отдельно на устройствах со следующими операционными системами: Windows, Mac, Android, iOS и Linux.

С помощью одной подписки ExpressVPN вы сможете подключить к нашей сети до восьми устройств одновременно, независимо от платформы (включая виртуальные машины).

Инструкции по настройке вы найдете здесь:

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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