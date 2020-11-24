Из этого руководства вы узнаете другие возможные варианты подключения, если ваш роутер не поддерживает ручную настройку OpenVPN.
На устройствах, которые не поддерживают приложения ExpressVPN, можно вручную настроить подключение по протоколу OpenVPN через сеть ExpressVPN. Протоколы PPTP и L2TP/IPsec больше не поддерживаются, так как обеспечивают слабую защиту и уязвимы для атак.
Если ваш роутер не поддерживает OpenVPN, рассмотрите один из следующих вариантов подключения.
Содержание
Настройка VPN на роутере другими способами
Настройка VPN на роутере другими способами
Если ваш роутер не поддерживает ручную настройку OpenVPN, но вы хотите настроить VPN на роутере, попробуйте следующие способы подключения.
Установите ExpressVPN на роутер
Вы можете установить ExpressVPN на некоторые модели роутеров Asus, Linksys и Netgear.
Инструкции по настройке вы найдете здесь:
Создайте виртуальный VPN-роутер
Вы можете создать виртуальный VPN-роутер на ОС Windows и воспользоваться протоколом OpenVPN.
Настройте свой основной роутер как вторичный
Если ваш роутер не поддерживает OpenVPN, вы можете сделать его вторичным роутером в сети и подключить к основному роутеру, который поддерживает:
- ExpressVPN для роутеров или
- ручную настройку OpenVPN.
Для этого:
- Установите ExpressVPN для роутеров или вручную настройте OpenVPN на совместимом роутере (основной роутер).
- Подключите свой текущий роутер (вторичный роутер) к основному роутеру.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Настройка VPN на отдельных устройствах
Если ваш роутер не поддерживает OpenVPN, вы можете установить приложение ExpressVPN отдельно на устройствах со следующими операционными системами: Windows, Mac, Android, iOS и Linux.
С помощью одной подписки ExpressVPN вы сможете подключить к нашей сети до восьми устройств одновременно, независимо от платформы (включая виртуальные машины).
Инструкции по настройке вы найдете здесь:
- Приложение ExpressVPN для Windows
- Приложение ExpressVPN для Mac
- Приложение ExpressVPN для Android
- Приложение ExpressVPN для iOS
- Приложение ExpressVPN для Linux
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.