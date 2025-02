Este guia mostrará outras opções de conexão possíveis caso seu roteador não seja compatível com configurações manuais do OpenVPN.

As configurações manuais da ExpressVPN, utilizadas em dispositivos que não podem executar os aplicativos da ExpressVPN, oferecem suporte ao protocolo ao OpenVPN. Os protocolos PPTP e L2TP/IPsec não são mais suportados, pois oferecem proteção mínima e são vulneráveis a ataques maliciosos.

Se o seu roteador não for compatível com o OpenVPN, considere uma das opções de conexão abaixo.

Configurar a VPN com outras opções de roteador

Se o seu roteador não for compatível com configurações manuais do OpenVPN, mas você preferir usar a VPN em um roteador, considere estes métodos de conexão.

Usar a ExpressVPN para roteadores

Importante: Esta opção requer a compra de um roteador Asus, Linksys ou Netgear.

Você pode usar a ExpressVPN em modelos selecionados de roteadores Asus, Linksys e Netgear.

Veja as instruções de configuração:

Usar um roteador VPN virtual

Importante: Esta opção requer conhecimento técnico e pode não ser adequada para todos.

Você pode configurar um roteador VPN virtual no Windows utilizando o protocolo OpenVPN.

Configurar seu roteador atual como um roteador secundário

Importante: Este método só é aplicável se você também possuir um roteador compatível com a Este método só é aplicável se você também possuir um roteador compatível com a ExpressVPN para roteadores ou com configurações manuais do OpenVPN.

Se o seu roteador não for compatível com o OpenVPN, você pode configurá-lo como um roteador secundário e conectá-lo a outro roteador que seja compatível com:

Para configurar:

Configure a ExpressVPN para roteadores ou as configurações manuais do OpenVPN em um roteador compatível (roteador principal). Conecte seu roteador atual (roteador secundário) ao roteador principal.

Configurar a VPN em dispositivos individuais

Se o seu roteador não for compatível com o OpenVPN, você pode configurar o aplicativo da ExpressVPN individualmente em plataformas compatíveis, como Windows, Mac, Android, iOS e Linux.

Com uma única assinatura da ExpressVPN, você pode conectar a VPN em até oito dispositivos simultaneamente, independentemente da plataforma (incluindo máquinas virtuais).

Veja as instruções de configuração:

