Bu kılavuz, yönlendiriciniz (router) OpenVPN manuel yapılandırmalarını desteklemiyorsa kullanabileceğiniz diğer bağlantı seçeneklerini gösterecektir.
ExpressVPN manuel yapılandırmaları, ExpressVPN uygulamalarını çalıştıramayan cihazlarda kullanılan OpenVPN protokolünü destekler. PPTP ve L2TP/IPsec artık desteklenmemektedir çünkü bu protokoller minimum koruma sağlar ve kötü niyetli saldırılara karşı savunmasızdır.
Yönlendiriciniz OpenVPN’i desteklemiyorsa, aşağıdaki bağlantı seçeneklerinden birini değerlendirin.
Şuraya atla…
VPN’i diğer yönlendirici seçenekleriyle kurmak
VPN’i bireysel cihazlara kurmak
VPN’i diğer yönlendirici seçenekleriyle kurma
Yönlendiriciniz OpenVPN manuel yapılandırmalarını desteklemiyorsa ancak VPN’i bir yönlendirici üzerinden kullanmayı tercih ediyorsanız, şu bağlantı yöntemlerini göz önünde bulundurabilirsiniz.
ExpressVPN’i yönlendiriciler için kullanma
ExpressVPN’i belirli Asus, Linksys ve Netgear yönlendiricilerinde kullanabilirsiniz.
Kurulum talimatlarını inceleyin:
Sanal bir VPN yönlendirici kullanma
Windows işletim sisteminde OpenVPN protokolü ile sanal bir VPN yönlendirici kurabilirsiniz.
Mevcut yönlendiricinizi ikincil yönlendirici olarak yapılandırma
Eğer yönlendiriciniz OpenVPN’i desteklemiyorsa, onu ikincil yönlendirici olarak yapılandırabilir ve şu desteği sağlayan bir birincil yönlendiriciye bağlayabilirsiniz:
- ExpressVPN için yönlendiriciler, veya
- OpenVPN manuel yapılandırmaları
Kurulum adımları:
- Uyumlu bir yönlendiricide ExpressVPN’i veya OpenVPN manuel yapılandırmalarını kurun (birincil yönlendirici).
- Mevcut yönlendiricinizi (ikincil yönlendirici) birincil yönlendiriciye bağlayın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.
VPN’i bireysel cihazlara kurma
Yönlendiriciniz OpenVPN’i desteklemiyorsa, ExpressVPN uygulamasını aşağıdaki desteklenen platformlara bireysel olarak kurabilirsiniz: Windows, Mac, Android, iOS ve Linux.
Tek bir ExpressVPN aboneliği ile sanal makineler dahil olmak üzere aynı anda sekiz cihaza kadar VPN bağlantısı kurabilirsiniz.
Kurulum talimatlarını inceleyin:
- ExpressVPN Windows uygulaması
- ExpressVPN Mac uygulaması
- ExpressVPN Android uygulaması
- ExpressVPN iOS uygulaması
- ExpressVPN Linux uygulaması
Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.