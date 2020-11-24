Bu kılavuz, yönlendiriciniz (router) OpenVPN manuel yapılandırmalarını desteklemiyorsa kullanabileceğiniz diğer bağlantı seçeneklerini gösterecektir.

ExpressVPN manuel yapılandırmaları, ExpressVPN uygulamalarını çalıştıramayan cihazlarda kullanılan OpenVPN protokolünü destekler. PPTP ve L2TP/IPsec artık desteklenmemektedir çünkü bu protokoller minimum koruma sağlar ve kötü niyetli saldırılara karşı savunmasızdır.

Yönlendiriciniz OpenVPN’i desteklemiyorsa, aşağıdaki bağlantı seçeneklerinden birini değerlendirin.

VPN’i diğer yönlendirici seçenekleriyle kurma

Yönlendiriciniz OpenVPN manuel yapılandırmalarını desteklemiyorsa ancak VPN’i bir yönlendirici üzerinden kullanmayı tercih ediyorsanız, şu bağlantı yöntemlerini göz önünde bulundurabilirsiniz.

ExpressVPN’i yönlendiriciler için kullanma

Önemli: Bu seçenek, bir Asus, Linksys veya Netgear yönlendirici satın almayı gerektirir.

ExpressVPN’i belirli Asus, Linksys ve Netgear yönlendiricilerinde kullanabilirsiniz.

Kurulum talimatlarını inceleyin:

Sanal bir VPN yönlendirici kullanma

Önemli: Bu seçenek teknik bilgi gerektirir ve herkes için uygun olmayabilir.

Windows işletim sisteminde OpenVPN protokolü ile sanal bir VPN yönlendirici kurabilirsiniz.

Mevcut yönlendiricinizi ikincil yönlendirici olarak yapılandırma

Eğer yönlendiriciniz OpenVPN’i desteklemiyorsa, onu ikincil yönlendirici olarak yapılandırabilir ve şu desteği sağlayan bir birincil yönlendiriciye bağlayabilirsiniz:

Kurulum adımları:

Uyumlu bir yönlendiricide ExpressVPN’i veya OpenVPN manuel yapılandırmalarını kurun (birincil yönlendirici). Mevcut yönlendiricinizi (ikincil yönlendirici) birincil yönlendiriciye bağlayın.

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VPN’i bireysel cihazlara kurma

Yönlendiriciniz OpenVPN’i desteklemiyorsa, ExpressVPN uygulamasını aşağıdaki desteklenen platformlara bireysel olarak kurabilirsiniz: Windows, Mac, Android, iOS ve Linux.

Tek bir ExpressVPN aboneliği ile sanal makineler dahil olmak üzere aynı anda sekiz cihaza kadar VPN bağlantısı kurabilirsiniz.

Kurulum talimatlarını inceleyin:

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