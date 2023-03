Denne vejledning viser dig, hvordan du tjekker, at ExpressVPN virker korrekt.

1. Brug IP-adressetjekker

Du kan bruge ExpressVPN’s IP-adressetjekker til at kontrollere din IP-adresse. Hvis du er forbundet korrekt, så skal den viste IP-adresse matche med den placering, du er forbundet til via VPN. Du ser også en meddelelse, der bekræfter: “Din IP-adresse er sikker”.

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

2. Kør en DNS-lækagetest

Kør en DNS-lækagetest for at se, om du har oprettet forbindelse til VPN. Hvis du har oprettet forbindelse, vil du se “Ingen DNS-lækage opdaget. Du bruger ExpressVPNs sikre DNS-servere.”

Hvis en DNS-lækage opdages, selvom VPN’en er tilsluttet korrekt, skal du kontakte ExpressVPN supportteam.

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Bonustip: Konfigurer ExpressVPN på din router

I stedet for at installere en VPN på alle enheder individuelt kan du sikre forbindelserne på alle dine enheder ved at forbinde dem til én router, som kører ExpressVPN-appen.

For at forbinde alle dine enheder til ExpressVPN-routeren:

Opsæt ExpressVPN-appen til routere på en understøttet router. Forbinder enheder efter eget valg til routeren. Tjek din IP-adresse på din forbundne enhed og foretag DNS-lækagetest på din forbundne enhed for at bekræfte, at du har oprettet forbindelse til VPN.

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen