Son güncelleme:

Bu rehber, VPN’e başarılı bir şekilde bağlanıp bağlanmadığınızı nasıl bileceğinizi gösterir.

Şuraya atla…

1. IP adresinizi kontrol edin
2. DNS sızıntı testini çalıştırın

1. IP adresinizi kontrol edin

IP adresinizi öğrenmek için ExpressVPN’in IP Adresi Kontrolünü kullanabilirsiniz. Başarılı bir şekilde bağlıysanız gösterilen IP adresi, VPN üzerinden bağlı olduğunuz konum ile ilişkili olacaktır. Ayrıca “IP adresiniz korunuyor” şeklinde bir mesaj göreceksiniz.

You can use ExpressVPN’s IP Address Checker to confirm that you are properly connected to the VPN.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

En başa dön

2. DNS Sızıntı Testi’ni çalıştırın

VPN’e başarılı bir şekilde bağlı olduğunuzu kontrol etmek için DNS sızıntı testini çalıştırın. Doğru bir şekilde bağlıysanız “DNS sızınıtısı tespit edilmedi. ExpressVPN’in güvenli DNS sunucularını kullanıyorsunuz.” mesajını göreceksiniz.

VPN’e başarılı bir şekilde bağlanmanıza rağmen bir DNS sızıntısı algılanırsa ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

You can run a DNS Leak Test to confirm that you are properly connected to the VPN.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

En başa dön

Bonus ipucu: ExpressVPN’i yönlendiricinize yükleyin

VPN’i her cihaza tek tek yüklemek yerine, cihazlarınızı ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiriciye bağlayarak tüm cihazlarınızın bağlantılarını koruyabilirsiniz.

Yönlendiricinizde ExpressVPN’i kullanmak için:

  1. ExpressVPN’i uyumlu bir yönlendiriciye yükleyin.
  2. Cihazlarınızı bu yönlendiriciye bağlayın.
  3. VPN’e başarılı bir şekilde bağlı olduğunuzu doğrulamak için bağlı olduğunuz cihazlarda IP addresinizi kontrol edin ve DNS sızıntı testini çalıştırın.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

En başa dön

Bu yazı faydalı oldu mu?

Bunu duyduğumuza üzüldük. Nasıl geliştirebileceğimiz hakkında bizi bilgilendirin.

Destek Ekibimizden bir üyemiz sorununuzla ilgili sizinle iletişime geçecek.