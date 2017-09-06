Bu rehber, VPN’e başarılı bir şekilde bağlanıp bağlanmadığınızı nasıl bileceğinizi gösterir.

1. IP adresinizi kontrol edin

IP adresinizi öğrenmek için ExpressVPN’in IP Adresi Kontrolünü kullanabilirsiniz. Başarılı bir şekilde bağlıysanız gösterilen IP adresi, VPN üzerinden bağlı olduğunuz konum ile ilişkili olacaktır. Ayrıca “IP adresiniz korunuyor” şeklinde bir mesaj göreceksiniz.

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2. DNS Sızıntı Testi’ni çalıştırın

VPN’e başarılı bir şekilde bağlı olduğunuzu kontrol etmek için DNS sızıntı testini çalıştırın. Doğru bir şekilde bağlıysanız “DNS sızınıtısı tespit edilmedi. ExpressVPN’in güvenli DNS sunucularını kullanıyorsunuz.” mesajını göreceksiniz.

VPN’e başarılı bir şekilde bağlanmanıza rağmen bir DNS sızıntısı algılanırsa ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Bonus ipucu: ExpressVPN’i yönlendiricinize yükleyin

VPN’i her cihaza tek tek yüklemek yerine, cihazlarınızı ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiriciye bağlayarak tüm cihazlarınızın bağlantılarını koruyabilirsiniz.

Yönlendiricinizde ExpressVPN’i kullanmak için:

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