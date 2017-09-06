Bu rehber, VPN’e başarılı bir şekilde bağlanıp bağlanmadığınızı nasıl bileceğinizi gösterir.
Şuraya atla…
1. IP adresinizi kontrol edin
2. DNS sızıntı testini çalıştırın
1. IP adresinizi kontrol edin
IP adresinizi öğrenmek için ExpressVPN’in IP Adresi Kontrolünü kullanabilirsiniz. Başarılı bir şekilde bağlıysanız gösterilen IP adresi, VPN üzerinden bağlı olduğunuz konum ile ilişkili olacaktır. Ayrıca “IP adresiniz korunuyor” şeklinde bir mesaj göreceksiniz.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
2. DNS Sızıntı Testi’ni çalıştırın
VPN’e başarılı bir şekilde bağlı olduğunuzu kontrol etmek için DNS sızıntı testini çalıştırın. Doğru bir şekilde bağlıysanız “DNS sızınıtısı tespit edilmedi. ExpressVPN’in güvenli DNS sunucularını kullanıyorsunuz.” mesajını göreceksiniz.
VPN’e başarılı bir şekilde bağlanmanıza rağmen bir DNS sızıntısı algılanırsa ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Bonus ipucu: ExpressVPN’i yönlendiricinize yükleyin
VPN’i her cihaza tek tek yüklemek yerine, cihazlarınızı ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiriciye bağlayarak tüm cihazlarınızın bağlantılarını koruyabilirsiniz.
Yönlendiricinizde ExpressVPN’i kullanmak için:
- ExpressVPN’i uyumlu bir yönlendiriciye yükleyin.
- Cihazlarınızı bu yönlendiriciye bağlayın.
- VPN’e başarılı bir şekilde bağlı olduğunuzu doğrulamak için bağlı olduğunuz cihazlarda IP addresinizi kontrol edin ve DNS sızıntı testini çalıştırın.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.