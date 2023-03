Denne veiledningen vil vise deg hvordan du vet om du har koblet til VPN-et vellykket.

1. Sjekk IP-adressen din

Bruk ExpressVPNs IP-adressesjekker for å slå opp IP-adressen din. Hvis du er riktig tilkoblet, vil IP-adressen som vises korrespondere med lokasjonen du er tilkoblet via VPN-et. Du vil også se en beskjed som bekrefter «IP-adressen din er sikret».

2. Kjør en DNS-lekkasjetest

Kjør en DNS-lekkasjetest for å sjekke om du er vellykket tilkoblet VPN-et. Hvis du er riktig tilkoblet, vil du se «Ingen DNS-lekkasje oppdaget. Du bruker ExpressVPNs sikre DNS-servere.»

Hvis en DNS-lekkasje er oppdaget selv om VPN-et er vellykket tilkoblet, kontakt ExpresVPNs kundestøtteteam.

Bonustips: Installer ExpressVPN på ruteren din

I stedet for å sette opp et VPN individuelt på hver av enhetene dine, kan du sikre tilkoblingene for alle enhetene dine ved å koble dem til en ruter som kjører ExpressVPN.

For å bruke ExpressVPN på ruteren din:

Installer ExpressVPN-appen på en kompatibel ruter Koble enhetene dine til ruteren Sjekk IP-adressen og kjør DNS-lekkasjetesten på den tilkoblede enheten for å bekrefte at du har vellykket koblet til VPN-et

