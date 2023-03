Deze handleiding laat zien hoe u erachter komt of ExpressVPN naar behoren werkt.

1. Controleer uw IP adres

U kunt de IP adres checker gebruiken om achter uw IP adres te komen. U weet dat als u juist verbonden bent, u hetzelfde IP adres ziet als die van de locatie waar u via de VPN mee verbonden bent. U zult ook het volgende bericht zien: ” Uw IP adres is beveiligd.”

2. Voer een DNS lektest uit

Een andere manier om te weten of u juist met de VPN verbonden bent, is door een DNS lektest uit te voeren. Uw DNS lekstatus zou het volgende weer moeten geven: “Geen DNS lekken gedetecteerd. U gebruikt ExpressVPN’s veilige DNS servers”.

Als er een DNS lek gedetecteerd wordt terwijl de VPN succesvol verbonden is, neem dan contact op met de helpdesk van ExpressVPN.

Bonustip: Installeer ExpressVPN op uw router

In plaats van een VPN apart in te stellen op elk apparaat in uw bezit, kunt u de verbindingen voor al uw apparaten beveiligen door deze verbinding te laten maken met een router waar ExpressVPN op draait.

Om ExpressVPN op uw router te gebruiken:

Installeer de ExpressVPN app voor routers op een ondersteunde router. Verbindt uw apparaten met de router. Ga het IP adres na op uw verbonden apparaat en voer de DNS lektest uit op uw verbonden apparaten om te bevestigen dat u succesvol met de VPN verbonden bent.

