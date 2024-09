I testene våre muliggjør Aircove / Aircove Go sine høytytende firekjerners CPU nedlastingshastigheter på opptil 910 Mbps over Ethernet og 615 Mbps over Wi-Fi med VPN frakoblet.

Når VPN er i bruk, tilbyr Aircove / Aircove Go hastigheter på opptil 180 Mbps for flere enheter samtidig. (For referanse krever 4K-strømming vanligvis nedlastingshastigheter på 25 Mbps, mens HD krever 5 Mbps.)

Når Wi-Fi Link er i bruk, gir Aircove Go hastigheter på opptil 250 Mbps. Bruk av Wi-Fi Link kan begrense hastighetene dine fordi det dobler Wi-Fi-overføringsbanen mellom enheten og internett.

Maksverdiene er basert på ideelle bruksforhold. Faktisk rekkevidde og ytelse avhenger av internettleverandøren din, boligens størrelse og layout, enhetsbruk, byggematerialer og hindringer.

Les de fullstendige spesifikasjonene.