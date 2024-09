Aircove to nasz wybór pionierskich routerów VPN z wbudowaną ochroną VPN. Aircove uruchomiony pod koniec 2022 r. jest pierwszym i wyłącznie bezprzewodowym routerem internetowym, zaprojektowanym do połączenia z usługą ExpressVPN od razu po wyjęciu z pudełka. W 2024 r. wprowadziliśmy Aircove Go, przenośny router Wi-Fi z taką samą integracją VPN jak Aircove, ale z większą możliwością przenoszenia i nowymi ekskluzywnymi funkcjami.

Oprócz wsparcia VPN, zasięg Aircove jest wyposażony we wbudowane funkcje zaawansowanej ochrony : Threat Manager, blokowanie reklam i kontrolę rodzicielską. Są one zaprojektowane do bezproblemowej pracy z VPN, zapewniając łatwą i nieustanną ochronę z jednym prostym w użyciu routerem – gdziekolwiek jesteś.