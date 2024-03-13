فقاعة الحماية الشخصية

أمان VPN ليس بالضرورة أن يكون معقدا. مع تشغيل Aircove، يتم حماية شبكة الواي فاي الخاصة بك بالكامل - ويمكن للأصدقاء والعائلة مشاركة VPN الخاص بك! وذلك لأن Aircove يعتبر واحدا من الأجهزة الثمانية التي يمكنك توصيلها في آن واحد ببرنامج ExpressVPN ضمن اشتراك واحد.

يمكنك أيضا إعداد شبكة Wi-Fi مخصصة للضيوف فقط. للحفاظ على خصوصيتك، تُعزل الأجهزة المتصلة بشبكة الضيوف عن الأجهزة المتصلة بشبكتك الرئيسية. ولكنها تستفيد مع ذلك من جميع ميزات الحماية التي يوفرها برنامج ExpressVPN!

يمنحك Aircove القدرة على التحكم الكامل في الأجهزة المتصلة بالشبكة الخاصة الافتراضية. يمكنك مثلا اختيار الأجهزة التي تفضل توصيلها بشبكتنا أو الشبكة العادية وضبط أدوات الرقابة الأبوية وحماية عائلتك من المحتويات المخلة والخليعة بفضل ميزات الحماية المتقدمة.