Este guia mostrará como resolver o erro de instalação que diz “A instalação falhou” ao tentar instalar o aplicativo ExpressVPN para Mac.

Este erro de instalação é causado por permissões incorretas da pasta /temp no seu Mac.

Verificação preliminar

Antes de prosseguir, confirme que você está enfrentando o mesmo erro de instalação abordado neste guia. Para confirmar isso, verifique se a seguinte mensagem de erro também aparece no seu log de instalação:

PackageKit: Install Failed: Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=1 "Operation not permitted”

Para localizar a mensagem de erro:

Abra o Spotlight pressionando Command-Barra de Espaço. Insira console.app. No Console, clique em Relatórios de Log. Clique duas vezes em install.log para abrir o arquivo. Em seu log, procure a mensagem de erro:

PackageKit: Install Failed: Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=1 "Operation not permitted”

Se você ver a mensagem de erro no seu log, siga estas etapas para resolver o problema:

Reinicie seu Mac. Após o som, mantenha pressionado Command-R. Clique em Utilitários > Terminal. Insira o seguinte comando: /usr/bin/csrutil disable Reinicie seu Mac novamente. Abra o Terminal. Insira o seguinte comando: Insira o seguinte comando: Insira o seguinte comando: /usr/bin/sudo /usr/bin/chflags -R norestricted /private/tmp/ Reinicie seu Mac. Após o som, mantenha pressionado Command-R. Clique em Utilitários > Terminal. Insira o seguinte comando: /usr/bin/csrutil enable Reinicie seu Mac e inicie o instalador do aplicativo ExpressVPN.

Você deve conseguir executar o instalador do aplicativo ExpressVPN normalmente agora. Se você ainda não conseguir executar o instalador do aplicativo ExpressVPN, pode realizar uma instalação limpa do aplicativo ExpressVPN:

Abra o Terminal. Insira o seguinte comando: /Applications/ExpressVPN.app/Contents/Resources/uninstall.tool Quando solicitado a desinstalar, insira Y. Digite a senha do seu Mac. Reinicie seu Mac e reinicie o instalador do aplicativo ExpressVPN.

