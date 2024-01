Onde assistir The Couple Next Door online em 2024

O drama eletrizante do Channel 4 está deixando todos com o coração acelerado. Quer participar da ação? Temos tudo o que você precisa saber sobre The Couple Next Door, incluindo onde assistir, aqui mesmo.

Posso usar uma VPN para assistir ‘The Couple Next Door’ em outro país?

Embora você possa assistir ao The Couple Next Door ao conectar-se a um servidor VPN em um país diferente do seu, isso pode infringir os termos de uso do seu serviço de streaming e da ExpressVPN. A ExpressVPN é uma ferramenta de segurança e privacidade que não se destina a ser usada para contornar direitos autorais. Por definição, não podemos ver ou controlar o que você faz quando estiver conectado ao nosso serviço VPN, por isso devemos insistir para que você respeite a indústria do entretenimento e sempre honre os termos de uso.

Onde assistir ‘The Couple Next Door’ online no Reino Unido

Channel 4

Preço: Grátis

Teste grátis: Nenhum

Os espectadores do Reino Unido podem assistir ao The Couple Next Door direto do site do Channel 4. É totalmente gratuito se você não se importa em ver anúncios, ou você pode optar pelo nível pago, que vem com um teste grátis de 14 dias. Você precisará registrar uma conta e fornecer um código postal válido no Reino Unido (por exemplo, LL32 8PR, NN3 2BZ). Fãs britânicos assistindo com a ExpressVPN, lembrem-se de selecionar uma localização de servidor no Reino Unido.

Sky Go

Preço: Gratuito com pacotes Sky TV

Teste grátis: Nenhum

Sky Go é um serviço de streaming sob demanda da Sky TV. Para obter acesso ao Sky Go, você deve primeiro assinar um pacote Sky TV. Fãs britânicos que estão assistindo ao The Couple Next Door com a ExpressVPN, lembrem-se de selecionar uma localização de servidor no Reino Unido.

Onde assistir ‘The Couple Next Door’ na Austrália

BINGE

Preço: A partir de A$ 10/mês

Teste grátis: Avaliação gratuita de 14 dias

Está na terra dos cangurus? Aproveite cada minuto apimentado de The Couple Next Door com o serviço de streaming BINGE. Australianos assistindo com a ExpressVPN, lembrem-se de selecionar uma localização de servidor australiano.

Foxtel Now

Preço: A partir de A$ 25/mês

Teste grátis: Avaliação gratuita de 10 dias

O serviço de streaming Foxtel Now é uma ótima opção para australianos que desejam assistir ao The Couple Next Door. Australianos assistindo com a ExpressVPN, lembrem-se de selecionar uma localização de servidor australiano.

Onde assistir ‘The Couple Next Door’ nos EUA

Starz

Preço: A partir de US$ 9/mês

Teste grátis: Avaliação gratuita de sete dias

Espectadores americanos ansiosos para acompanhar The Couple Next Door podem fazer isso no Starz quando ele for transmitido nos Estados Unidos em 2024. Americanos que assistem com a ExpressVPN, lembrem-se de selecionar uma localização de servidor nos EUA.

Como assistir ‘The Couple Next Door’ gratuitamente

Os espectadores britânicos podem assistir ao The Couple Next Door gratuitamente no site do Channel 4. No entanto, você precisará tolerar alguns anúncios e criar uma conta para assistir ao programa. Fãs britânicos assistindo com a ExpressVPN, lembrem-se de selecionar uma localização de servidor no Reino Unido.

Assista ao ‘The Couple Next Door’ em 3 etapas fáceis

Inscreva-se na ExpressVPN e seu serviço extremamente rápido Conecte-se a qualquer localização de servidor VPN em 105 países. Por exemplo, se você é um fã britânico e deseja assistir ao programa, conecte-se a uma localização de servidor segura no Reino Unido. Comece a assistir e divirta-se!

Por que você precisa da ExpressVPN para streaming

Uma VPN premium como a ExpressVPN é a maneira perfeita de assistir aos seus programas favoritos com segurança. A ExpressVPN não apenas oferece servidores de alta velocidade em 105 países ao redor do mundo, otimizados para streaming e segurança, mas com uma VPN, você pode assistir em seus dispositivos e até mesmo em suas smart TVs e consoles de jogos.

Assista com segurança ao The Couple Next Door com uma VPN em até oito conexões simultâneas, permitindo assistir a episódios em casa, em trânsito ou até no exterior.

Características principais:

• Servidores de alta velocidade em 105 países em todo o mundo, todos otimizados para velocidade e segurança

• Até 8 conexões simultâneas

• Atendimento ao cliente 5 estrelas com suporte por chat ao vivo 24 horas por dia

• Política de Privacidade estrita, sem registros de atividades e de conexão

• Site de suporte abrangente, repleto de artigos de solução de problemas, tutoriais em vídeo e muito mais

• A tecnologia de servidor VPN mais avançada do setor, TrustedServer, limpa os dados a cada reinicialização

• Nosso inovador Threat Manager protege seu celular contra malware e outros aplicativos de rastreamento suspeitos

• O protocolo de próxima geração Lightway oferece maiores velocidades, segurança e confiabilidade, especialmente em dispositivos móveis

Sobre o que é ‘The Couple Next Door’

Pronto para adicionar um pouco de tempero às suas noites de streaming? The Couple Next Door promete cenas quentes e muito amor. Ambientado nos tranquilos subúrbios britânicos, a vida de dois casais sai da rotina quando eles se tornam “envolvidos sexualmente de uma forma que mudará suas vidas para sempre”. A série é adaptada da série holandesa Novos Vizinhos.

Data de estreia de ‘The Couple Next Door’

The Couple Next Door estreou em 27 de novembro de 2023, no Channel 4 do Reino Unido. A estreia nos Estados Unidos está prevista para 2024.

Elenco de ‘The Couple Next Door’

• Alfred Enoch como Pete

• Deidre Mullins como Lena

• Eleanor Tomlinson como Evie

• Hugh Dennis como Alan

• Ioanna Kimbook como Sophie

• Jessie De Gouw como Becka

• Joel Morries como Gary

• Kate Robbins como Jean

• Sam Heughan como Danny

Perguntas frequentes

Em qual canal ‘The Couple Next Door’ é exibido?

The Couple Next Door vai ao ar no Channel 4.

The Couple Next Door é transmitido na Netflix?

Sim, mas apenas se você tiver o pacote Sky TV Netflix no Reino Unido.

Em que se baseia ‘The Couple Next Door’?

The Couple Next Door é a adaptação britânica de uma série holandesa chamada Novos Vizinhos.

Onde é filmado ‘The Couple Next Door’?

The Couple Next Door foi filmado em Leeds, Inglaterra. As filmagens também foram feitas na Bélgica e na Holanda.