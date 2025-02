Onde Assistir ao Oscar 2025 ao vivo e online

O Oscar está quase chegando para homenagear os maiores filmes e as estrelas mais brilhantes do cinema do último ano. Sintonize e torça pelos seus favoritos com nosso guia para assistir a toda a cerimônia ao vivo!

Posso usar uma VPN para assistir ao Oscar em outro país?

Embora seja possível assistir ao Oscar conectando-se a um servidor VPN em um país diferente do seu, fazer isso pode violar os termos de uso do seu serviço de streaming e da ExpressVPN. A ExpressVPN é uma ferramenta de segurança e privacidade, não destinada a ser usada para burlar direitos autorais. Por princípio, não podemos ver ou controlar o que você faz quando conectado ao nosso serviço VPN, por isso insistimos que você respeite a indústria de entretenimento e sempre honre os termos de uso.

Onde assistir ao Oscar online nos EUA

Assista ao Oscar com a ExpressVPN para evitar restrições de limitação de sua rede — incluindo escolas e escritórios — e transmita o programa de forma segura e em HD de alta velocidade de qualquer lugar. Aqui estão todas as maneiras de assistir à série online!

ABC

Preço: Grátis

Teste gratuito: Nenhum

ABC é gratuita no ar nos EUA. Se você tem cabo, pode assistir à cerimônia do Oscar ao vivo pelo site da ABC ou em Oscars.org. Será necessário fazer login com seu provedor deTV. Fãs americanos assistindo com a ExpressVPN devem selecionar uma localização de servidor nos EUA.

Hulu

Preço: A partir de 8 USD/mês

Teste gratuito: Teste gratuito de sete dias (Somente Hulu regular)

Hulu oferece algumas maneiras de assistir ao Oscar. Assinantes do Hulu + Live TV podem assistir ao evento ao vivo no serviço e sob demanda após a conclusão, enquanto assinantes do Hulu regular podem assisti-lo sob demanda. Pode ser necessário fornecer um código postal válido dos EUA (por exemplo, 30301 ou 11222) e um cartão de crédito para se inscrever no Hulu.

Filmes indicados ao Oscar como The Creator e Flamin’ Hot também são transmitidos no Hulu. Fãs americanos assistindo com o ExpressVPN, certifiquem-se de selecionar uma localização de servidor nos EUA.

YouTube TV

Preço: A partir de 73 USD/mês

Teste grátis: Teste grátis de 14 dias

YouTube TV inclui a ABC, então você pode assistir ao Oscar ao vivo enquanto é transmitido. Note que o show não estará disponível para visualização sob demanda no serviço. Se você é novo no YouTube TV, aproveite para usufruir do generoso teste grátis. Pode ser necessário fornecer um código postal válido dos EUA (por exemplo, 30301 ou 11222) ao se inscrever. Fãs americanos assistindo com o ExpressVPN, certifiquem-se de selecionar uma localização de servidor nos EUA.

Fubo

Preço: A partir de 75 USD/mês

Teste grátis: Teste grátis de sete dias

A alternativa para quem cortou o cabo, Fubo, também inclui a ABC, tornando-se outra excelente opção para assistir ao Oscar ao vivo. Note que o show não estará disponível para visualização sob demanda no serviço. Pode ser necessário fornecer um código postal válido dos EUA (por exemplo, 30301 ou 11222) para se inscrever no serviço. Fãs americanos assistindo com o ExpressVPN, certifiquem-se de selecionar uma localização de servidor nos EUA.

DirecTV Stream

Preço: A partir de 75 USD/mês

Teste grátis: Teste grátis de cinco dias

DirecTV Stream é outra ótima maneira de assistir ao Oscar ao vivo. A cerimônia será transmitida ao vivo no serviço ao mesmo tempo em que é exibida na ABC. Pode ser necessário fornecer um endereço válido nos EUA e um cartão de crédito ao se inscrever. Americanos assistindo com o ExpressVPN, certifiquem-se de selecionar uma localização de servidor nos EUA

Onde assistir ao Oscar online no Reino Unido

ITVX

Preço: Grátis

Teste grátis: Não disponível

ITV transmitirá o evento e o disponibilizará online no ITVX no Reino Unido, o que representa uma excelente maneira para os britânicos assistirem ao Oscar gratuitamente. Será necessário fornecer um código postal válido do Reino Unido (por exemplo, LL32 8PR, NN3 2BZ) ao criar uma conta. Britânicos assistindo com a ExpressVPN, certifiquem-se de selecionar uma localização de servidor no Reino Unido.

Onde assistir ao Oscar online no Canadá

CTV

Preço: Grátis

Teste grátis: Não disponível

CTV transmitirá o Oscar no Canadá e também disponibilizará a transmissão online. Os canadenses podem assistir ao Oscar gratuitamente no site da CTV. Se você está no Canadá e assistindo com a ExpressVPN, certifique-se de selecionar uma localização de servidor no Canadá.

Onde assistir ao Oscar online na Austrália

7plus

Preço: Grátis

Teste grátis: Não disponível

Channel 7 transmitirá o Oscar na Austrália, e os australianos interessados em assistir à transmissão ao vivo podem fazê-lo gratuitamente no 7plus. Será necessário criar uma conta no 7plus gratuitamente para acessar a transmissão ao vivo. Fãs australianos assistindo com a ExpressVPN, certifiquem-se de selecionar uma localização de servidor na Austrália.

Onde assistir ao Oscar online na Europa

RTÉ Player

Preço: Grátis

Teste grátis: Não disponível

O RTÉ Player da Irlanda transmitirá ao vivo o Oscar. O serviço é gratuito e não é necessário criar uma conta para assistir. Fãs irlandeses assistindo com a ExpressVPN, certifiquem-se de selecionar uma localização de servidor na Irlanda para a melhor experiência de streaming.

ProSieben

Preço: Grátis

Teste grátis: Não disponível

A emissora alemã ProSieben transmitirá a cerimônia ao vivo e em seu serviço gratuito de streaming online. Será necessário criar uma conta gratuita no ProSieben para acessar sua biblioteca de conteúdo e assistir à cerimônia do Oscar. Observe que a transmissão pode não ser em inglês. Fãs alemães assistindo com o ExpressVPN, certifiquem-se de selecionar um servidor localizado na Alemanha.

Movistar Plus+

Preço: A partir de 14 EUR/mês

Teste gratuito: Não disponível

Movistar Plus+ da Espanha é uma excelente opção para espanhóis que desejam assistir ao Oscar online. Espanhóis assistindo com o ExpressVPN, certifiquem-se de selecionar um servidor localizado na Espanha para a melhor experiência de streaming.

GoPlay

Preço: Gratuito

Teste gratuito: Não disponível

GoPlay da Bélgica transmitirá o Oscar e o disponibilizará gratuitamente online em seu serviço de streaming. Será necessário criar uma conta gratuita para assistir ao show no GoPlay. Note que a transmissão no GoPlay pode não ser em inglês. Belgas assistindo com o ExpressVPN, certifiquem-se de selecionar um servidor localizado na Bélgica para a melhor experiência de streaming.

Onde assistir ao Oscar online na Ásia

WOWOW

Preço: A partir de 2300 JPY/mês

Teste gratuito: Não disponível

Assista ao Oscar no Japão pelo serviço de streaming WOWOW. Telespectadores japoneses assistindo com o ExpressVPN, certifiquem-se de selecionar um servidor localizado no Japão para a melhor experiência de streaming.

Disney+ Hotstar

Preço: A partir de Rs. 299/mês

Teste gratuito: Não disponível

Se você está na Índia ou na Indonésia, pode assistir ao vivo ao Oscar no Disney Plus Hotstar. Ao assistir ao Oscar no Disney Plus Hotstar com a ExpressVPN, certifique-se de selecionar um local do servidor de onde você é para ter a melhor experiência.

Como assistir ao Oscar gratuitamente

Você está com sorte! Existem várias opções para assistir ao vivo ao Oscar gratuitamente; aqui estão as melhores:

Viajando e preocupado que não conseguirá acessar esses serviços em casa? Não se preocupe! Simplesmente conecte-se a um local do servidor do seu país de origem para acessar seu streamer favorito. Por exemplo, britânicos viajando podem assistir ao Oscar gratuitamente no ITVX conectando-se a um local de servidor no Reino Unido.

Assista ao Oscar em 3 passos simples

Inscreva-se na ExpressVPN e desfrute do serviço de alta velocidade Conecte-se a qualquer localização de servidor VPN em 105 países. Por exemplo, se você é um fã americano e quer assistir ao programa, conecte-se a uma localização segura de servidor nos EUA. Comece a assistir e aproveite!

Por que você precisa da ExpressVPN para streaming

Uma VPN premium como a ExpressVPN é a maneira perfeita de assistir seus programas favoritos com segurança. A ExpressVPN não só oferece servidores de alta velocidade em 105 países pelo mundo, otimizados para streaming e segurança, mas com uma VPN, você pode assistir em seus dispositivos e até mesmo em suas smart TVs e consoles de jogos.

Assista ao Oscar com segurança usando uma VPN em até oito conexões simultâneas, permitindo que você veja episódios em casa, em trânsito ou até mesmo no exterior.

Principais recursos:

Servidores de alta velocidade em 105 países ao redor do mundo, todos otimizados para velocidade e segurança

Até 8 conexões simultâneas

Serviço ao cliente 5 estrelas com suporte via chat ao vivo 24/7

Política de privacidade rigorosa: Sem registros de atividades e sem registros de conexões

Site de suporte abrangente com artigos de solução de problemas DIY, tutoriais em vídeo úteis e muito mais

A tecnologia de servidor VPN mais avançada do setor, TrustedServer, apaga os dados a cada reinicialização

Nosso inovador Gerenciador de Ameaças protege seu telefone contra malwares e outros aplicativos de rastreamento suspeitos

O protocolo de próxima geração Lightway oferece maior velocidade, segurança e confiabilidade, especialmente em dispositivos móveis

Quando será transmitido o Oscar de 2025?

O 97º Oscar vai ao ar às 19h00 horário do leste dos EUA no domingo, 2 de março de 2025.