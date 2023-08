A Temporada 3 de Bluey agora está disponível globalmente para ser assistida na ABC iview, Disney+, BBC iPlayer e outras plataformas de streaming de TV locais. Porém, os episódios que você poderá assistir vão depender de onde você está e de qual plataforma utiliza. Aqui está tudo que você precisa saber sobre como assistir ao Bluey online:

Sobre o que é Bluey?

Bluey é um seriado infantil animado de televisão australiano extremamente popular, que conquistou o coração de crianças e adultos no mundo todo. Ambientada no subúrbio de Brisbane, a série gira em torno das aventuras diárias de um adorável filhote de cachorro da raça blue heeler, chamado Bluey, sua irmã de 4 anos, Bingo, e seus pais, Bandit e Chilli.

O programa foi altamente aclamado por seu humor acolhedor, animação de alta qualidade e ênfase em brincadeiras que envolvem a imaginação. Mas a verdadeira mágica de Bluey é a forma como ele oferece lições de vida reais para crianças e pais na mesma medida, um feito frequentemente anunciado, mas raramente alcançado no mundo da TV infantil.

Quando sairá a Temporada 3 de Bluey?

A Temporada 3 de Bluey começou a ir ao ar em 2021 e possui três partes:

Temporada 3A: Episódios 1-26 começaram a ir ao ar em 5 de setembro de 2021

Temporada 3B: Episódios 27-37 começaram a ir ao ar em 13 de junho de 2022

Temporada 3C: Episódios 38-47 começaram a ir ao ar em 9 de abril de 2023

Como assistir ao Bluey online

As Temporadas 1, 2 e 3A de Bluey estão disponíveis para serem assistidas na Disney+ nos EUA, Reino Unido e ao redor do mundo. A TVNZ+ atualmente conta com a Temporada 3B, mas apenas a ABC iview possui toda a coleção, incluindo a Temporada 3C, e, além disso, é completamente grátis para assistir!

Continue lendo para descobrir todas as formas mais populares de assistir ao Bluey online:

Assista ao Bluey gratuitamente na ABC iview (Austrália)

O lar definitivo de Bluey é na ABC iview, o que faz todo sentido, considerando que ABC é o canal de meio período no qual Bluey vai ao ar na Austrália. É, também, onde você pode encontrar todos os episódios atualmente disponíveis. Para assistir a qualquer episódio de Bluey gratuitamente:

Faça login em um servidor VPN seguro da Austrália . Visite a página de Bluey no site da ABC iview . Faça login em sua conta ABC ou se inscreva para uma, caso ainda não possua (a criação de contas é gratuita). Escolha o seu episódio da Temporada 1, 2 ou 3 e comece a assistir!

Assista ao Bluey gratuitamente na TVNZ+ (Nova Zelândia)

TVNZ, um canal gratuito de TV na Nova Zelândia, também disponibiliza Bluey em sua plataforma de streaming TVNZ+. Atualmente possui apenas as Temporadas 1, 2, 3A e 3B; a Temporada 3C ainda não está disponível. Saiba como assistir ao Bluey na TVNZ+.

Faça login em um servidor VPN da Nova Zelândia Visite a página do Bluey no site da TVNZ+ . Faça login em sua conta TVNZ, ou se inscreva, caso não possua uma conta (a criação é gratuita). Escolha o seu episódio da Temporada 1, 2, 3A ou 3B e comece a assistir!

Como assistir ao Bluey na Disney+ (EUA, Reino Unido, Canadá e outros)

Se você já é um assinante, a Disney+ é a forma mais conveniente de assistir ao Bluey a partir dos EUA, Canadá, Reino Unido e da maioria dos outros países. A única questão é que apenas a Temporada 1, Temporada 2 e Temporada 3A estão disponíveis para serem assistidas aqui; as temporadas 3B e 3C ainda não estão disponíveis. Saiba como assistir ao Bluey na Disney+:

Visite o aplicativo da Disney+ ou site em seu dispositivo. Faça login ou se torne um assinante, caso ainda não o seja. Procure por “Bluey” na barra de pesquisa, escolha o seu episódio e comece a assistir!

Além das temporadas 3B e 3C de Bluey, na Disney+ também estão faltando alguns episódios individuais. Saiba mais sobre os episódios “banidos” de Bluey.

Assista ao Bluey gratuitamente na BBC iPlayer (Reino Unido)

Se você não possui Disney+, Bluey também está disponível para assistir gratuitamente no Reino Unido com o BBC iPlayer. Você apenas terá acesso às temporadas 1 e 2, mas ainda há muito de Bluey para você começar. Saiba como assistir:

Faça login em um servidor VPN seguro do Reino Unido . Visite o site do BBC iPlayer . Faça login com sua conta BBC, ou se inscreva, se for o caso (a criação de contas é gratuita com um código postal do Reino Unido). Procure por “Bluey,” escolha o seu episódio da t emporada 1 ou 2 e comece a assistir!

O público do Reino Unido também pode acompanhar episódios de Bluey na Sky Go, embora você fique limitado às duas primeiras temporadas.

Assista aos Bluey Bonus Bits gratuitamente no YouTube

Além de ocasionais transmissões ao vivo de episódios completos, o canal oficial de Bluey no YouTube também posta “Bluey Bonus Bits” vídeos curtos que não fazem parte do acervo oficial de Bluey. Esses vídeos geralmente possuem entre 1 e 2 minutos e trazem cortes de momentos da vida, no lugar de histórias, como Bingo cantando uma música sobre ervilhas e salsichas enquanto pinta a mesa da cozinha.

Visite o canal oficial de Bluey no YouTube para assistir a todos os Bluey Bonus Bits gratuitamente.

Episódios “banidos” de Bluey

Os seguintes episódios de Bluey não estão na Disney+ nos EUA:

Temporada 1 Episódio 48: “Teasing”

Temporada 2 Episódio 13: “Dad Baby”

Para ver esses episódios “banidos”, você terá que assisti-los na ABC iview na Austrália.

Por que a Disney+ baniu esses episódios?

T1E48 “Teasing” originalmente incluía uma palavra que alguns reclamaram por poder ser considerada ofensiva para povos indígenas. Embora esta palavra tenha sido substituída e redublada na versão australiana, nenhuma das versões chegou até a Disney+.

T2E13 “Dad Baby” traz o pai de Bluey, Bandit, fingindo estar grávido com a sua irmã, Bingo. Embora nós não saibamos porque exatamente a Disney rejeitou o episódio inteiro, eles provavelmente acharam que a sequência em que Bandit “dá à luz” é um pouco “real demais” para a audiência americana.

Existem outras partes “censuradas” de Bluey?

Sim, alguns episódios foram alterados pela Disney para atender a algumas sensibilidades culturais da América. Por exemplo:

Na versão original de “Perfect” T3E1, Bandit está falando com outro pai em uma festa e, embora não seja mencionado explicitamente, ele está claramente considerando fazer uma vasectomia (“”Chilli, ela quer manter suas opções em aberto. Mas eu não sei. Será que queremos mais dessas coisas correndo por aí?”). Na versão editada da Disney+, a conversa foi alterada para tratar da extração de dentes (“Eu provavelmente deveria fazer um tratamento. Mas adoro meus dentes de cachorro. Não sei, e se um dia eu quiser morder alguém?”).

Em “Faceytalk,” T3E24, o primo de Bluey, Muffin, entra no banheiro enquanto é perseguido pelo tio Stripe. Na versão original, a tia Trixie pode ser vista claramente no banheiro. Na versão editada, ela é praticamente cortada da cena.

Para ver esses (e outros) momentos sem censura de Bluey, você terá que assistir os episódios australianos originais na ABC iview.

Perguntas Frequentes

Bluey está na Netflix ou Prime Video?

Bluey não está disponível para ser assistida na Netflix.

No entanto, as temporadas 1, 2 e 3 estão disponíveis para compra no Prime Video.

Onde posso assistir ao Bluey, além da Disney+?

Além da Disney+ (e ABC iview, TVNZ+, BBC iPlayer e Sky Go), você também pode assistir os episódios de Bluey na Fubo, DirecTV Stream e DisneyNow (apenas nos EUA).

Episódios individuais de Bluey também estão disponíveis para compra na Apple TV, Amazon, Vudu, Google Play e na Microsoft Store.

Como faço para assistir ao Bluey na Índia?

O público da Índia pode assistir às temporadas 1, 2 e 3A na Disney+ Hotstar.

Como faço para assistir ao Bluey nas Filipinas?

Desde novembro de 2022, o Disney+ está disponível nas Filipinas, portanto, essa é provavelmente sua melhor opção para assistir ao Bluey online.

Você também pode assistir a alguns episódios transmitidos ao vivo quando eles aparecerem no canal oficial de Bluey no YouTube.

