Como excluir seu histórico de pesquisa no Google

Ela conhece você melhor do que você mesmo. Ela conhece cada smartphone que você pensou em comprar, cada vídeo que você assistiu no YouTube, cada doença constrangedora que você teve.

Estamos falando da sua Atividade no Google (anteriormente conhecida como Atividade na Web e de apps), e ela sabe tudo o que você buscou desde 2005. Caramba!

Se você já pensou em limpar seu histórico de pesquisa no Google antes, este post vai explicar como excluir permanentemente seu histórico do Google para melhorar sua privacidade na internet e impedir que seus dados de busca e navegação acompanhem você para sempre.

Atenção: Se você usa o G Suite (antigo Google Apps for Work), é vital que você descubra as políticas de uso e retenção de dados aceitáveis de sua empresa antes de excluir qualquer coisa!

Como:

> Fazer download de todos os seus dados do Google

>Como excluir seu histórico de pesquisa do navegador em um computador

> Como excluir seu histórico de pesquisa do navegador em um celular

> Exclua toda sua atividade do Google

> Interrompa (ou ” pause “) o Google de salvar sua atividade

Saiba as consequências de excluir e desativar seu histórico de pesquisa no Google

Excluir e desativar seu histórico NÃO torna você invisível para o Google

Faça mais para proteger sua privacidade na Internet

O que você faz on-line só interessa a você

A ExpressVPN acredita que o que você faz na internet é privado. Ninguém deveria estar de olho no que você faz on-line – não sem seu conhecimento e permissão, pelo menos.

A menos que você tenha desativado, a Atividade do Google tem mantido um registro de sua atividade online durante a última década. Ela conhece cada link que você seguiu, cada imagem que você clicou e as URLs que você digitou na barra de endereços (mesmo que você tenha removido regularmente o histórico de pesquisa do seu navegador).

O Google utiliza todos estes dados para construir um perfil sobre você, incluindo sua idade, gênero, idiomas e interesses, e filtra resultados de busca e anúncios para você com base no seu perfil. Pode ser inteligente, mas isto também é uma perda inacreditável da sua privacidade.

Você pode parar a coleta de dados do Google desabilitando a capacidade do Google de rastrear você.

Antes de começar: Faça um backup de seus dados no Google Activity

Em abril de 2015, o Google silenciosamente lançou um recurso que permite fazer o download de todos os seus dados do Google. Considere salvar seus dados de busca antes de excluí-los e desativá-los para sempre.

Como baixar e excluir seu histórico de pesquisa no Google

Como fazer o download de todos os seus dados do Google

O recurso de Takeout do Google permite baixar dados de todos os produtos Google que você usa, incluindo seu histórico de pesquisa do Google, Gmail, Calendário, Chrome, Fotos do Google, Mapas, e muito mais. Veja como usar o Takeout para baixar todos os seus dados do Google.

1. Vá até o Google Takeout na página “Baixar seus dados” eselecione os dados que você gostaria de baixar. Por padrão, todas as caixas estão selecionadas. SelecionePróximo.



2.Selecione seu formato de arquivo e método de entrega, depois selecione Criar arquivo. (Ficamos com as configurações padrão.)



3. Você vai receber uma notificação quando o processo de arquivamento estiver completo. Neste exemplo, recebemos um e-mail com um link para baixar nosso arquivo.



Agora que você baixou um arquivo com seus dados, você está pronto para apagar seu histórico.

Como excluir seu histórico de pesquisa do navegador em um computador

Limpar o histórico de seu navegador NÃO é o mesmo que limpar sua atividade dos aplicativos do Google. Quando você limpa o histórico de seu navegador, você está apagando somente o histórico que está armazenado localmente em seu computador. Limpar o histórico de seu navegador não faz nada com os dados armazenados nos servidores do Google.

Entretanto, se você estiver preocupado com a privacidade e proteção de seus dados, você deve esvaziar o cache do seu navegador regularmente, o que inclui seu histórico de pesquisa no Google, bem como quaisquer cookies armazenados, logins e senhas salvas em seu navegador.

Siga estas etapas para excluir seu histórico de pesquisa do Google em qualquer navegador.

Excluir seu histórico de pesquisa no Safari:

Em um navegador Safari, navegue até a barra de tarefas na parte superior da tela, e clique em Histórico . No menu suspenso, clique em Limpar Histórico na parte inferior. Você pode selecionar o intervalo de datas para as pesquisas armazenadas no Google para excluir. Para limpar todo o histórico de pesquisa de seu navegador, selecione Todo o histórico , depois clique em Limpar Histórico…

Excluir seu histórico de pesquisa no Firefox:

Abra um navegador Firefox , navegue até a barra de tarefas na parte superior da tela e clique em Histórico… No menu suspenso, clique em Limpar Histórico Recente… Intervalo de datas para limpar: selecione Tudo . Para limpar todo o histórico de pesquisa de seu navegador, marque a caixa apropriada, assim como as caixas para qualquer outra informação que você queira limpar de seu histórico. Clique em OK .

Excluir seu histórico de pesquisa no Chrome e no Chromium:

Em um navegador Chrome, clique nos três pontos verticais (⋮) na parte superior direita da tela. No menu suspenso, clique em Configurações . Deslize até Privacidade e segurança , clique em Limpar histórico de navegação . No menu suspenso do intervalo de tempo, selecione Todo o tempo . Marque a caixa para Histórico de navegação , e quaisquer outras informações que você queira limpar. Clique em Limpar dados .

Excluir seu histórico de pesquisa no Brave:

Em um navegador Brave, clique nas três linhas verticais (≡) na parte superior direita da tela. No menu suspenso, clique em Configurações . Deslize até Privacidade e segurança , clique em Limpar histórico de navegação . Clique em Avançado No menu suspenso do intervalo de tempo, selecione Todo o tempo . Marque a caixa para Histórico de navegação , e quaisquer outras informações que você queira limpar. Clique em Limpar dados .

Excluir seu histórico de pesquisa no Vivaldi:

Em um navegador Vivaldi, clique no logotipo do Vivaldi na parte superior esquerda da tela. No menu suspenso, clique em Ferramentas depois em Excluir Histórico de Navegação . No menu suspenso Excluir dados para : selecione Todo o tempo . Marque a caixa para Histórico de navegação , e quaisquer outras informações que você queira limpar. Clique em Excluir .

Excluir seu histórico de pesquisa no Microsoft Edge:

Em um navegador Edge, clique nas elipses (…) na parte superior direita da tela. Selecione Configurações . À esquerda, clique em Privacidade, Pesquisa e Serviços . Em Limpar dados de navegação , clique em Escolher o que limpar . No menu suspenso do intervalo de tempo, selecione Todo o tempo . Marque as caixas para as informações que você deseja limpar de seu histórico de navegação. Clique em Limpar agora .

Excluir seu histórico de pesquisa no Internet Explorer:

Em um navegador Internet Explorer, clique no símbolo (⚙) na parte superior direita da tela. A partir do menu suspenso, mova seu cursor para Segurança , e clique em . Escolha as informações que você deseja apagar de seu histórico de navegação, e clique Excluir .

Como excluir seu histórico de pesquisa do navegador em um celular

Excluir seu histórico de pesquisa do Safari em um iPhone ou iPad:

Abra as Configurações , deslize para baixo e toque em Safari . Deslize para baixo e toque em Limpar histórico e dados do site. A configuração deve ficar cinza quando o histórico de busca do seu navegador, cookies e cache tiverem sido excluídos.

Excluir seu histórico de pesquisa do Chrome em um iPhone ou iPad:

Em um navegador Chrome, toque no botão do menu (≡) na parte inferior da tela (no iPad, o menu estará na parte superior direita). Toque em Mais e depois em Histórico a partir do painel inferior. Toque em Editar Selecione as entradas que você deseja excluir Toque em Excluir

Toque em Concluído

Excluir seu histórico de pesquisa em um dispositivo Android:

Em um navegador Chrome, clique nos três pontos verticais (⋮) na parte superior direita da tela. Dependendo do que você vê no menu suspenso: toque em Mais se você não tiver a opção Histórico ou toque em Histórico Toque em Limpar dados de navegação . No menu suspenso do intervalo de tempo, selecione Todo o tempo . Marque a caixa para Histórico de navegação , e quaisquer outras informações que você queira limpar. Clique em Limpar dados .

Como excluir toda sua atividade no Google

Use estas etapas para excluir dados sobre toda sua atividade no Google, incluindo suas buscas, buscas de vídeo e quaisquer anúncios que você tenha clicado em todos os seus dispositivos.

Excluir sua atividade no Google em seu computador

1. Vá até a página Minha Atividade, selecione Excluir atividade por no menu do lado esquerdo.



2. Você pode escolher até que ponto deseja apagar seu histórico e suas atividades de pesquisa no Google. Selecione Todo tempo da série de opções para apagar tudo.



3. Escolha de quais serviços do Google você deseja excluir seu histórico de pesquisa e suas atividades. Clique na opção Selecionar todas e clique em Próximo.



4: O Google perguntará se você deseja confirmar que deseja excluir sua atividade. Selecione EXCLUIR.



5: Sua tela deve agora dizer “Exclusão completa.” Clique em OK.



Excluir seu histórico de pesquisa e atividade no Google em seu dispositivo móvel

Em seu dispositivo Android ou iOS, vá até myactivity.google.com em um navegador . Toque no menu > Excluir atividade por. Em “Excluir Atividade”, toque em Todo o período. Quando perguntado de quais serviços excluir sua atividade, certifique-se de que a caixa Selecionar Todos esteja marcada . Toque em Próximo > Excluir.

Eliminar seu histórico de pesquisa no Google Maps

Para ver seu histórico de mapas antes de excluir seu histórico de pesquisa, siga os passos abaixo.

Em seu dispositivo Android ou iOS, abra o aplicativo Google Maps (ou apenas Maps) e faça o login. Toque em sua foto de perfil > Configurações > Histórico do maps .

Em seu computador

Abra o Google Maps e faça login. Clique em Menu > Atividade do Maps. À direita, clique em Mais > Excluir atividade por. Na seção “Excluir por data”, selecione Todo o período. Clique em Excluir.

Em seu dispositivo móvel

Em seu dispositivo Android ou iOS, abra o aplicativo Google Maps e faça o login. Toque em sua foto de perfil > Configurações > Histórico do Maps. Na barra de pesquisa na parte superior, toque em Mais > Excluir atividade por. Para excluir todo o seu histórico: Na seção ” Excluir por data”, escolha Todo o período. Toque em Excluir.

Considere usar uma alternativa open-source para o Google Maps.

Como parar (ou “pausar”) o Google de salvar seu histórico e atividade de pesquisa

O Google não oferece uma maneira de desativar permanentemente sua atividade, mas você pode pausar.Use estes passos para fazer uma pausa no salvamento de suas informações no Google.

1. Vá até a página Controles de atividade , onde você vai encontrar uma seção para “Atividade & de Apps da Web.” Deslize o seletor para a esquerda.



2. O Google perguntará se você gostaria de pausar sua atividade de aplicação & web. Selecione PAUSAR.



3. Verifique se sua atividade está em pausa. A tela deve dizer “Atividade de app web & pausada” e o seletor deve estar cinza.



4. Se você quiser fazer uma “pausa” no Google registrando sua atividade em TODOS os aplicativos e serviços Google que você usa, deslize todos os seletores desta página para a esquerda.

Leia as informações importantes para cada item e selecione PAUSAR para completar cada passo.



Missão cumprida! O Google não salvará mais seus dados de pesquisa.

O que acontece quando você exclui e desabilita seu histórico de pesquisa no Google

É importante entender as conseqüências de limpar seu histórico de pesquisa no Google.

Por padrão, o Google personaliza seus resultados de pesquisa com base em sua atividade de busca. Portanto, se você pesquisar por receitas e clicar nos links do tudogostoso.com.br com mais frequência do que todos os outros sites, então o Google posicionará o tudogostoso.com.br mais acima na página de resultados de pesquisa toda vez que você pesquisar uma receita.

Se você excluir e desativar seu histórico de pesquisa do Google, então seus resultados de pesquisa retornados serão mais genéricos e menos específicos para você. Então o tudogostoso.com.br não aparecerá necessariamente no topo dos resultados, mesmo sendo seu site favorito.

Excluir e desativar seu histórico NÃO torna você invisível para o Google

Se você excluir e desativar seu histórico de pesquisa, você não vai ficar invisível para o Google – especialmente se você mantiver uma conta para usar vários aplicativos e serviços do Google, tais como Gmail e YouTube.

A realidade é que é praticamente impossível ser invisível para o Google. Mas você pode ser prudente. Comece eliminando todos os aplicativos e serviços do Google de seu uso diário da web. E use ferramentas de pesquisa que não rastreiam sua atividade de busca, como DuckDuckGo, Ixquick e Startpage.

Faça mais para proteger sua privacidade na internet

Eliminar seu histórico de pesquisa no Google é um excelente primeiro passo. Agora, se você deseja REALMENTE intensificar sua privacidade na internet, aqui estão mais passos que você pode seguir:

