Excluir sua conta do Snapchat é muito fácil, se você seguir os passos corretos. Aprenda a melhor maneira de excluir sua conta do Snapchat no aplicativo Android, no aplicativo iOS ou no navegador.

Se você ainda não decidiu sobre excluir sua conta, nós ajudaremos você a entender mais sobre como o Snapchat lida com seus dados e privacidade.

Ir para…

Como excluir sua conta do Snapchat no iOS

Como excluir sua conta do Snapchat no Android

Como excluir sua conta do Snapchat pelo navegador

O que é excluído quando você exclui sua conta do Snapchat?

Como desativar temporariamente sua conta do Snapchat

Você pode recuperar uma conta do Snapchat excluída?

Quando sua conta do Snapchat será excluída?

Qual é a política de privacidade do Snapchat?

Como o Snapchat usa suas informações?

O Snapchat é seguro?

Perguntas Frequentes: Sobre excluir sua conta do Snapchat

O aplicativo Snapchat para iOS permite que você exclua facilmente sua conta diretamente pelo aplicativo. Seja usando um iPhone ou iPad, veja como excluir sua conta do Snapchat:

No aplicativo Snapchat, toque no seu avatar no canto superior esquerdo. No canto superior direito, toque no ícone de Configurações. Em AÇÕES DA CONTA, toque em Excluir Conta. Faça login na sua conta do Snapchat. Insira sua senha e toque em CONTINUAR. Você verá uma tela que diz “Conta Desativada”.

O Snapchat desativará primeiro sua conta por 30 dias. Durante esse período, se você mudar de ideia, pode reativar sua conta fazendo login novamente. Após 30 dias, o processo de exclusão começará, levando mais 30 dias para ser concluído. Sua conta será excluída permanentemente após 60 dias.

Como excluir sua conta do Snapchat no Android

Excluir sua conta do Snapchat no aplicativo Android envolve alguns passos a mais do que no aplicativo iOS. O processo de exclusão é essencialmente o mesmo no Android e na versão do navegador. Você precisará tocar em alguns botões a mais para chegar à página de exclusão (que também é acessível na web).

No aplicativo Snapchat, toque no seu avatar no canto superior esquerdo. No canto superior direito, toque no ícone de Configurações. Em SUPORTE, toque em Preciso de Ajuda.

Toque em Gerenciando Minha Conta. Toque em Excluir ou Reativar Minha Conta.

Toque em Como excluo minha conta do Snapchat? Role para baixo até a seção que diz “Para excluir sua conta se você estiver no Android ou na web”. Toque em portal de contas.

Insira sua senha e toque em CONTINUAR. Você verá uma tela que diz “Conta Desativada”.

Snapchat desativará sua conta primeiro por 30 dias. Durante esse período, se você mudar de ideia, poderá reativar sua conta fazendo login novamente. Após 30 dias, o processo de exclusão começará, levando mais 30 dias para ser concluído. Sua conta será excluída permanentemente após 60 dias.

Como excluir sua conta do Snapchat pelo navegador

O Snapchat também permite que você exclua sua conta através da versão do navegador no seu computador ou dispositivo móvel. Isso pode ser particularmente útil se você já removeu o aplicativo Snapchat do seu iOS ou Android.

Em um navegador web, vá até a página de exclusão de conta do Snapchat. Insira seu nome de usuário ou endereço de email e clique ou toque em Avançar.

Insira sua senha e clique ou toque em CONTINUAR. Você verá uma tela que diz “Conta Desativada”.

O Snapchat desativará sua conta primeiro por 30 dias. Durante esse período, se você mudar de ideia, poderá reativar sua conta fazendo login novamente. Após 30 dias, o processo de exclusão começará, levando mais 30 dias para ser concluído. Sua conta será excluída permanentemente após 60 dias.

O que é excluído quando você exclui sua conta do Snapchat?

Quando você exclui sua conta do Snapchat, várias coisas também serão excluídas. De acordo com o Snapchat, isso inclui suas configurações de conta, amigos, Snaps, Chats, Story, dados do dispositivo e dados de localização.

No entanto, o Snapchat afirma que pode reter alguns dados pessoais para determinadas necessidades legais, de segurança e comerciais. Isso inclui qualquer compra que você tenha feito através do Snapchat e a data em que você aceitou os Termos de Serviço e a Política de Privacidade do Snapchat.

Após excluir sua conta do Snapchat, é uma boa ideia excluir o aplicativo Snapchat do seu telefone para liberar espaço. Certifique-se de desvincular qualquer conta associada ao aplicativo que você está excluindo.

Como desativar temporariamente sua conta do Snapchat

Precisa de uma pausa? O Snapchat não oferece oficialmente uma opção para desativar sua conta temporariamente, mas há uma solução alternativa. Envie uma solicitação para excluir sua conta seguindo os mesmos passos mencionados anteriormente. O Snapchat não excluirá sua conta imediatamente, mas a desativará por 30 dias.

Lembre-se de reativar sua conta antes que os 30 dias acabem, fazendo login novamente. Caso contrário, sua conta não será recuperável.

Você pode recuperar uma conta do Snapchat excluída?

Isso depende de quanto tempo se passou desde que você excluiu sua conta do Snapchat.

Dentro de 30 dias: Você pode recuperar sua conta simplesmente fazendo login na sua conta.

Após 30 dias: Você não pode recuperar sua conta, pois o Snapchat já iniciou o processo de exclusão.

Quando minha conta do Snapchat será excluída?

Sua conta do Snapchat será excluída permanentemente 60 dias após você enviar a solicitação de exclusão. O Snapchat desativará sua conta primeiro por 30 dias e, em seguida, levará mais 30 dias para excluir sua conta. Eu sei, seria ótimo se excluir sua conta fosse tão rápido quanto enviar Snaps para seus amigos.

Qual é a política de privacidade do Snapchat?

Está tendo dúvidas sobre excluir sua conta do Snapchat? Pode ser uma boa ideia revisar quais informações o aplicativo coleta de você, caso você queira continuar a usá-lo.

Segundo a Política de Privacidade do Snapchat, o aplicativo coleta três tipos de informações:

Informações que você fornece ao Snapchat: Por exemplo, os detalhes pessoais que você envia ao criar uma conta, como seu nome, endereço de email e data de nascimento.

Informações coletadas quando você usa o Snapchat: Por exemplo, informações do seu dispositivo (por exemplo, seus identificadores exclusivos de dispositivo) e o conteúdo que você compartilha (por exemplo, snaps que você envia para seus amigos).

Informações sobre você de terceiros: Como a Snap Inc. possui e trabalha com outras empresas, qualquer informação coletada por ela ou por esses terceiros pode ser trocada para reunir mais dados sobre você.

Como o Snapchat usa suas informações?

Os dados que o Snapchat coleta de você parecem ser bastante padrão, mas como esses dados são usados?

Veja como o Snapchat usa seus dados, segundo a página de Privacidade e Segurança do aplicativo:

Mostrando anúncios direcionados

O Snapchat personaliza os anúncios que você vê com base em suas informações pessoais, sua atividade e mais. Por exemplo, se você estiver navegando em sites de roupas, pode ver mais anúncios relacionados a moda no aplicativo Snapchat.

Melhorando e desenvolvendo funcionalidades:

Por exemplo, o Snapchat analisa os Filtros e Lentes mais usados pelos usuários e decide o que criar a seguir.

Operando o aplicativo

Por exemplo, o Snapchat usa seus dados de localização para ajudar você a explorar o Mapa e compartilhar sua localização com amigos.

Personalizando sua experiência de usuário

Se você demonstrar interesse em um tópico específico, o Snapchat mostrará conteúdo relevante na seção Discover e Spotlight.

O Snapchat é seguro?

O Snapchat não é mais seguro do que qualquer outro aplicativo de mensagens. Em maio de 2019, ele esteve envolvido em um escândalo de rastreamento de dados. Seus funcionários tinham acesso a uma ferramenta interna chamada SnapLion, que lhes permitia coletar dados dos usuários em resposta a solicitações das autoridades legais. No entanto, alguns deles exploraram a ferramenta e rastrearam várias informações sobre os usuários, incluindo informações de localização, Snaps salvos, números de telefone, endereços de email e outros detalhes pessoais.

Em 2020, uma americana processou o Snapchat por incentivar a circulação de vídeos de sua agressão sexual. Vários homens gravaram vídeos do ataque e os carregaram no Snapchat. O Snapchat faz o conteúdo desaparecer do chat após ser visualizado pelo destinatário, dificultando para a polícia coletar possíveis evidências e investigar a agressão.