UWAGA! Poniższy tekst zawiera spoilery dotyczące fabuły czwartego sezonu serialu Sukcesja (do trzeciego odcinka włącznie).

Czwarty sezon hitowego serialu HBO Sukcesja już wystartował. Kiedy jego twórca Jesse Armstrong ogłosił, że będzie to finałowy sezon, dotarło do nas, że w końcu doczekamy się tytułowej sukcesji. Po obejrzeniu trzeciego odcinka, „Ślub Connora”, jesteśmy pewni, że ktoś przejmie rolę CEO Waystar Royco.

Od pierwszego odcinka Sukcesji, śmierć mediowego potentata Logana Roya (Brian Cox) była nieunikniona. Ku naszemu zaskoczeniu, mieliśmy jednak wiele okazji mniej lub bardziej polubić kontrowersyjne zagrywki biznesowe Logana oraz śledzić jego załamania zdrowotne, z których zawsze wychodził obronną ręką. Aż do momentu, gdy CEO Waystar Royco niespodziewanie zmarł na pokładzie prywatnego odrzutowca — nie w drodze na ślub swojego najstarszego syna, a w trakcie dogrywania kolejnego interesu. Jego śmierć, rozgrywająca się poza zasięgiem kamery — bez prowadzącego do niej wątku, bez zagłębiania się w stan pozornie niezniszczalnego Logana Roya — była tak samo nagła, jak w prawdziwym życiu, kiedy dostajemy niespodziewany telefon. „Ślub Connora” jest najwyżej ocenionym odcinkiem serialu w historii według IMDb, wyprzedzając serie takie jak Gra o tron czy Breaking Bad.

Niektórzy uważają, że to odrobinę za wcześnie, ale cóż… show must go on. I tu pojawia się pytanie za miliard dolarów: co czeka Waystar Royco? Komu spośród dzieci Logana Roya, jego (byłych) żon, pracowników i partnerów biznesowych uda się objąć jego stanowisko po serii zerwanych umów, oszustw, skandali i przepychanek? Przygotowaliśmy ranking głównych kandydatów na podstawie ich osobowości, umiejętności przywódczych i dokonań. Czy zwycięzca zgarnie wszystko, czy zmierzamy ku upadkowi?

Sieć powiązań rodzinnych i biznesowych w Sukcesji

Chcesz dowiedzieć się, co łączy konkretną postać z Loganem Royem? Zanim przejdziemy do rankingu pretendentów do roli nowego prezesa Waystar Royco, przypomnijmy sobie, kto bierze udział w tej spektakularnej walce. Stworzyliśmy diagram, który przedstawia relacje rodzinne i biznesowe bohaterów Sukcesji.

Wszystko o bohaterach Sukcesji

11. Connor Roy

Osobowość: Connor Roy (Alan Ruck) to najstarszy syn Logana i przyrodni brat Kendalla, Romana i Shiv. Nie jest szczególnie zaangażowany w sprawy biznesowe, chociaż czasami zaznacza, że powinien. Connor mieszka na ranczu, z dala od manhattańskiego zgiełku i w związku z brakiem uznania w rodzinie chce zawalczyć o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Co przemawia na jego korzyść: Prawdopodobnie najmniej toksyczny i najszczerszy związek w całym show. Po śmierci ojca może liczyć na niewielką liczbę głosów podyktowanych współczuciem, które pozwolą mu pozostać kandydatem na prezydenta. Czy odejście człowieka, który „nigdy go nie szanował” pozwoli mu wreszcie zasiąść do stołu?

Dlaczego nie będzie to on: Tak, wydaje nam się, że nie ma szans na zwycięstwo w rywalizacji. Jest postacią drugoplanową, którą inni bohaterowie poinformowali o śmierci ojca po długich 15 minutach. Przyrodni brat prawdopodobnie pozostanie na uboczu, licząc na zgromadzenie wystarczających środków na kampanię oraz miłość (lub coś w rodzaju miłości) swojej żony Willi.

10. Stewy Hosseini

Osobowość: Stewy Hosseini (Arian Moayed) to charyzmatyczny i inteligentny przyjaciel Kendalla, który obraca się w świecie wielkich pieniędzy. Zawsze stawia siebie na pierwszym miejscu (pamiętacie, jak oszukał Kendalla, aby zostać członkiem zarządu?) i lubi podstawić komuś nogę, aby osiągnąć swój cel.

Dlaczego wychodzi na prowadzenie: Stewy oraz duet ojciec-córka, Sandy (Larry Pine) i Sandi Furness (Hope Davis), zajmują trzy miejsca w zarządzie, co pozwoli im wpłynąć na wynik głosowania dotyczącego wyboru następnego CEO oraz każdej innej kwestii biznesowej. Pamiętając, że Sandy chce zniszczyć spuściznę Logana, Stewy z pewnością jest lepszym kandydatem niż dzieci Roya.

Dlaczego się mu nie powiedzie: Ich wspólne wysiłki, skoncentrowane na zdobyciu większej ilości pieniędzy od właściciela GoJo, Lukasa Matssona (Aleksander Skarsgård), mogą zamknąć sprawę raz na zawsze.

9. Kendall Roy

Osobowość: Kendall Roy (Jeremy Strong) prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest uprzywilejowanym egoistą, któremu zdarza się wykazywać niewielkie oznaki człowieczeństwa. Boryka się z uzależnieniami, ma kompleks niższości i postanowił walczyć o stanowisko CEO, mimo że nigdy nie czuł się wystarczająco dobry, aby zająć miejsce ojca.

Jego zalety: Posiada instynkt zabójcy i wielokrotnie był bliski przejęcia kontroli jako lepszy strateg niż ojciec. Nawet w dniu jego śmierci potrafi znaleźć balans między poczuciem straty a myśleniem biznesowym.

Jego pięta Achillesa: Cóż… zabił człowieka.

8. Shiv Roy

Osobowość: Siobhan Roy (Sarah Snook) jest urodzoną liderką, która realizuje się głównie w działalności politycznej. Jako jedyna córka, czuje się niedoceniana biznesowo. Walcząc o uznanie ojca, rezygnuje z kariery w polityce oraz zaczyna wykazywać toksyczne zachowania i korzystać z manipulacji, aby wspiąć się na szczyt.

Co pozwoli jej odnieść sukces: Jej doświadczenie w dziedzinie PR przydaje się, gdy podczas konferencji prasowej po śmierci Logana odczytuje oświadczenie rodziny. W tym momencie staje się twarzą Waystar Royco.

Czego jej brakuje: Biznesowej maniery. W przeszłości kilka razy naraziła się Loganowi, a niedawno wyglądało na to, że doprowadzi braci do upadku za sprawą pochopnych, nieprzemyślanych decyzji finansowych dotyczących transakcji z Pierce i GoJo. Warto również wspomnieć jej męża, Toma Wambsgansa (Matthew Macfayden), z którym żyje w separacji. Bywa dla niej oparciem i odskocznią, ale może również pociągnąć ją (za sobą) na samo dno (jeśli mają wspólne tajemnice).

7. Marcia Roy

Osobowość: Marcia Roy (Hiam Abbass) to postać drugoplanowa, która emanuje jednak silną energią głównego bohatera. Wyszła za mąż za Logana Roya i jest (lub była) mu oddana, co nie zawsze spotykało się z aprobatą jego dzieci. Zazwyczaj działa na własną rękę i utrzymuje dystans, ale robi to w przemyślany i bezwzględny sposób, którego nie należy lekceważyć.

Jak może nam o sobie przypomnieć: Marcia na pewno wróci z Europy. W grę wchodzi przecież pokaźny spadek, do którego ma prawo — nigdy nie podpisała papierów rozwodowych. Jej syn Amir jest dyrektorem europejskiego oddziału Waystar, ale dzięki znajomości faktów obciążających Kendalla (Amir i Marcia należą do bardzo wąskiego grona osób, które wiedzą o śmierci kelnera) wraz z matką może liczyć na poprawę pozycji w rodzinnym biznesie.

Albo po prostu zniknie: Może tak naprawdę chce tylko zgarnąć pieniądze i rzucić się w wir zakupów we Włoszech. Przecież żadne z dzieci Logana nie darzy jej sympatią.

6. Tom Wambsgans

Osobowość: Mimo że Logan wywoływał w Tomie strach i nagminnie go upokarzał, udało mu się dostać do kręgu najbliższych osób mediowego potentata (był na pokładzie samolotu, gdy Roy zmarł). Rozkład sił w jego małżeństwie jest podobny — często ustępuje Shiv, aby utrzymać związek przy życiu. Z kolei nadużywa władzy w stosunku do ludzi o niższym statusie, zupełnie jak Roy. To człowiek o wielu twarzach, który nigdy nie przestaje kalkulować.

Co może mu pomóc: Tom podstępnie wspinał się po szczeblach kariery w Waystar Royco. Stał się prawą ręką Logana, donosząc na jego dzieci i poświęcając swoje małżeństwo z Shiv. Od samego początku interesowało go stanowisko CEO i wygląda na to, że nic nie jest w stanie stanąć mu na przeszkodzie — może poza tym, co kazał Gregowi usunąć z folderu „logistyka”.

Co może go zgubić: Cały we łzach uświadamia sobie, że stracił swojego protektora — człowieka, do którego starał się zbliżyć poprzez ciężką pracę… a wszystko to przed upragnionym awansem. Jego pozycja nigdy nie została zabezpieczona, a brakuje mu charyzmy i poparcia, by zdobyć wiodącą rolę na własną rękę.

5. Gerri Kellman

Osobowość: Gerri Kellman (J. Smith-Cameron) to jedna z najważniejszych pracownic Waystar Royco. Jest niezwykle inteligentna, zimna jak lód, ma wyjątkowe wyczucie biznesowe i potrafi wyjść zwycięsko z walki o władzę.

Co czyni ją wygraną: Oficjalnie pozostaje dyrektorką generalną ds. prawnych Waystar Royco, który efektywnie zarządzał firmą nawet w najbardziej krytycznych momentach. Aby zapewnić sobie silną pozycję, może wykorzystać dwuznaczne zdjęcia wysłane przez Romana, grożąc mu pozwem sądowym.

Co czyni ją przegraną: Czy została uznana za zagrożenie, zdrajcę, czy też niestosowne zachowanie Romana zniszczyło jej niezachwianą reputację? Bez względu na powód, Logan Roy chciał, aby Kellman zeszła mu z drogi. Na jej szczęście, tylko garstka osób wie, że zamierzał ją zwolnić.

4. Kuzyn Greg

Osobowość: Gregory Hirsch (Nicholas Braun) to nerwowy, niezdarny wnuk brata Logana, Ewana Roya. Sprawia wrażenie niezaradnej osoby, która nie potrafi poukładać swojego życia, a przy tym nie stawia oporu, kiedy prześladuje go jego własna rodzina. Mogą być to jednak tylko pozory, przez które nie zauważamy jego podstępnych zagrywek.

Co przemawia na jego korzyść: Jako asystent i podopieczny Toma, dysponujący jego pełnomocnictwem, Greg w pewnym stopniu ma wpływ na to, co dzieje się firmie. Zdarzyło mu się kopiować szokujące dokumenty, więc możliwe, że postąpił podobnie, gdy Tom nakazał mu pozbyć się obciążających go materiałów. Istnieje szansa, że wykorzysta zgromadzone informacje, aby zdobyć przewagę nad wieloma osobami i zrealizuje marzenie o byciu CEO.

Dlaczego mu się nie uda: Jego los zależy od Toma, a nie do końca wiadomo, co czeka go po śmierci Logana. Greg nie mógł zdecydować się, czy wspierać obóz Toma czy Kendalla i zdradził ten drugi, więc jest mało prawdopodobne, że Royowie go zaakceptują. A może nie musi stawać po żadnej ze stron, żeby osiągnąć sukces?

3. Roman Roy

Osobowość: Roman „Romulus” Roy (Kieran Culkin) to najmłodszy syn Logana. Jest bardzo niepewny siebie, co potwierdza jego nieuprzejmy, lekceważący sposób bycia i miłość do upokarzania, zarówno siebie, jak i innych. Ma świetne wyczucie biznesowe i uszczypliwe poczucie humoru, ale niedojrzałość i lęki hamują jego rozwój.

Dlaczego wejdzie na szczyt: Zrozumiał, że nie może być pasywny i zaczął korzystać z przebiegłych taktyk, które pomagają firmie. Ma smykałkę do biznesu — ostrzegł rodzeństwo przed wysoką ceną Pierce i ryzykowną umową z GoJo, którą pomógł wynegocjować. Wydaje się, że jego relacja z Loganem była bliższa niż innych oraz że Matsson go lubi. Nieważne, czy firma pozostanie w rękach rodziny, czy kupi ją GoJo, Roman ma najlepszą pozycję na starcie.

Dlaczego może mu się nie udać: Nadal nie wie, jak szczera była jego relacja z ojcem i ma poczucie winy przez ostatnią wiadomość głosową, którą nagrał. Może być zbyt niepewny siebie, aby sięgnąć po koronę. Przekazując Gerri informację o zwolnieniu, zniszczył już naruszoną więź. Zapewne stracił powierniczkę, która może go pozwać za przesłanie jej obscenicznych zdjęć.

2. Lukas Matsson

Osobowość: Nieprzewidywalny, bezpośredni szwedzki miliarder, działający w branży technologicznej, a przy okazji kontrowersyjny troll internetowy. Lukas Matsson jest właścicielem GoJo, popularnego serwisu streamingowego, który miał zamiar kupić Waystar Royco. Matsson gra według swoich zasad, bywa nieostrożny i impulsywny. Łatwo traci zainteresowanie i przyznał, że bardziej interesuje go porażka niż sukces.

Dlaczego zwycięży: Rozmowy dotyczące umowy z GoJo są wciąż w toku, a Matsson jest wyraźnym faworytem pojedynku o fotel lidera firmy, którą chce nabyć. Biorąc pod uwagę spadek wartości akcji Waystar Royco i przeszacowaną cenę Pierce, dzieci Logana powinny porzucić wcześniejsze plany i wynegocjować z Matssonem lepsze warunki umowy.

Dlaczego przegra: Już zdążył zaznaczyć, że jeśli ktoś postanowi ingerować w umowę, odejdzie. Nie jest wykluczone, że dzieci Roya będą próbowały się wycofać i zrezygnować z pieniędzy, aby przejąć Waystar Royco i zbudować własne imperium mediowe.

1. Waystar Royco upada

Jeśli Waystar Royco przestanie istnieć, nie dojdzie do sukcesji. Tak może wyglądać zakończenie serialu. Przecież rodzinna firma już od jakiegoś czasu jest w tarapatach. Właśnie z tego powodu Logan zdecydował się na desperackie przeprosiny swoich dzieci — potrzebował ich wsparcia w ratowaniu umowy z GoJo. Jeśli transakcja nie dojdzie do skutku, firma upadnie. I właśnie w tym miejscu w głowach dzieci Roya zaczynają pojawiać się nowe pomysły. Co zrobić? Odsunąć od siebie Matssona, domagając się większej sumy pieniędzy czy wycofać się i utrzymać biznes w rodzinie, kończąc z zerwaną umową z Pierce, spadającymi cenami akcji i brakiem kogoś, kto uratuje tonący statek?

Zostało tylko sześć odcinków w ostatnim sezonie Sukcesji — kogo typujesz?