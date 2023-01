Prequel do Gry o Tron wystartował 21 sierpnia, przenosząc fanów serialu o 200 lat wstecz, kiedy to ród Targaryenów panował na Żelaznym Tronie. W jaki sposób główni bohaterowie Rodu Smoka są ze sobą spokrewnieni i ile pokoleń mija zanim dochodzimy do wydarzeń z Gry o Tron?

Stworzyliśmy to drzewo genealogiczne, aby pokazać, jak wyglądała dynastia Targaryenów, aż do momentu, gdy została obalona i zastąpiona przez ród Baratheonów, a Daenerys próbowała odzyskać tron. Pobierz usługę VPN, aby streamować bezpiecznie i z zachowaniem prywatności.

Obsada i postacie serialu „Ród Smoka”

Ściągawka dotycząca głównych postaci.

Król Viserys Targaryen

Aktor: Paddy Considine

Rola: król Siedmiu Królestw

Krótki opis: piąty król z dynastii Targaryenów, uprzejmy i przyzwoity

Księżniczka Rhaenyra Targaryen

Aktorka: Emma D’Arcy

Rola: córka króla

Krótki opis: jedyne dziecko króla, smoczy jeździec.

Książę Daemon Targaryen

Aktor: Matt Smith

Rola: młodszy brat króla

Krótki opis: nieprzewidywalny, silny wojownik, smoczy jeździec, następca tronu

Otto Hightower

Aktor: Rhys Ifans

Rola: namiestnik króla

Krótki opis: lojalny wobec króla, nieufny wobec księcia Daemona Targaryena

Alicent Hightower

Aktorka: Olivia Cooke

Rola: córka Otto Hightower

Krótki opis: wychowana na dworze, biegła w polityce, znana ze swej urody

Lord Corlys Velaryon, „Wąż Morski”

Aktor: Steve Toussaint

Rola: głowa rodu Velaryon

Krótki opis: morski poszukiwacz przygód z największą flotą świata

Księżniczka Rhaenys Targaryen

Aktorka: Eve Best

Rola: żona lorda Corlysa Velaryona, kuzynka króla

Krótki opis: smoczy jeździec, niedoszła królowa

Criston Cole

Aktor: Fabien Frankel

Rola: zwykły syn zarządcy Czarnej przystani

Krótki opis: rycerz z nadzwyczajnymi umiejętnościami posługiwania się mieczem

Mysaria

Aktorka: Sonoya Mizuno

Rola: zaufany sojusznik księcia Daemona Targaryena

Krótki opis: prostytutka, która stała się szpiegiem