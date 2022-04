Hoe komt u aan een Canadees IP adres

Wat is een VPN?

Een VPN oftewel virtueel privé netwerk, bouwt een veilige tunnel waar uw internetverkeer doorheen kan reizen. Door te verbinden met een VPN server verandert uw IP adres, een uniek getal dat uw apparaat kenmerkt wanneer u online bent. Een IP adres geeft niet uw precieze locatie aan, maar het geeft wel informatie over het land en de stad waar u zich bevindt, en ook over welke internet provider (ISP) u gebruikt.

Met een ander IP adres kunt u het internet verkennen alsof u ergens anders bent, bijvoorbeeld in Canada. Veel websites en diensten gebruiken geoblokkades om hun content te beperken tot bepaalde regio's. Als uw VPN geen servers in Canada heeft, of niet is geoptimaliseerd voor maximale compatibiliteit, kan het zijn dat u niet altijd toegang tot deze diensten krijgt wanneer u verbindt. Maar een premium VPN als ExpressVPN is gebouwd om uw privacy en veiligheid te beschermen, wat u ook doet online, of u nu nieuwssites doorzoekt, live sport kijkt of in HD zit te streamen op platforms als DAZN, CTV en CBC.

U kunt op al uw apparaten een VPN gebruiken. Bij dagelijkse activiteiten als inloggen op uw bankrekening of sociale media kunnen uw privégegevens kwetsbaar zijn. Het gebruiken van een VPN zorgt ervoor dat derden uw informatie onderweg niet kunnen onderscheppen. Een VPN is vooral nuttig als u gebruikmaakt van een openbaar wifi netwerk, bijvoorbeeld in een hotel of op een luchthaven als u op reis bent, of in cafés of coworking ruimtes als u op afstand werkt.