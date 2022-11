Metti alla prova la tua conoscenza sui Mondiali di Calcio

La Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 sarà la 22esima edizione della principale competizione calcistica a livello mondiale, in cui le migliori squadre del mondo si contenderanno il titolo.

Quest’edizione è sicuramente originale. Le 32 squadre infatti si affronteranno in un luogo diverso dal solito, il Qatar, tra novembre e dicembre invece che nelle classiche date estive e con stadi climatizzati per combattere il caldo.

E nel fermento pre Mondiali di Calcio, anche se gli azzurri non parteciperanno, tutti gli appassionati rivivono i momenti storici della competizione. Quella partita, quel gol, quello stadio. Alcune cose sono più facili da ricordare, mentre altre rimangono nella mente solo dei veri fan. A tal proposito, quanto ti senti preparato sulla Coppa del Mondo?

Sì, 32 squadre giocheranno in Qatar e 48 squadre giocheranno nella Coppa del Mondo 2026, ma sapevi che solo 13 squadre hanno giocato la prima Coppa del Mondo in Uruguay nel 1930? Inoltre, di solito ci si aspetta che le squadre di casa siano le favorite, ma sai quante nazioni ospitanti l’ hanno effettivamente vinto il titolo? Ricordi se tutte le squadre detentrici hanno avuto un percorso senza intoppi verso la finale, o se alcune hanno dovuto soffrire più di altre per arrivarci?

Per rispondere ad alcune di queste domande e altro ancora, abbiamo creato questo quiz per mettere alla prova le tue conoscenze sul Mondiale di Calcio. Ricordati di visitare la nostra pagina dedicata alla Coppa del Mondo per le ultime notizie e le migliori opzioni di streaming in base alla tua posizione!