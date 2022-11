Internet e gli smartphone hanno un ruolo sempre più prominente nella nostra vita, tra streaming, DaD, lavoro e comunicazioni. Proprio per questi motivi, il tempo trascorso davanti ad uno schermo sta aumentando sempre di più. Ma quando è il momento di intervenire? E come si fa a ridurre il tempo trascorso davanti ad uno schermo?

Adulti o ragazzi, a volte il tempo passato davanti ad uno schermo è davvero troppo. Gli esperti suggeriscono un massimo di 2-3 ore al giorno, ma fino a 6 può essere accettabile per gli adolescenti. Mentre per i bambini più piccoli, le cui abilità in termini di concentrazione e comunicazione sono ancora in fase di sviluppo, non dovrebbero passare più di due ore al giorno davanti ad uno schermo.

I vantaggi della riduzione del tempo sullo schermo

Passare troppo tempo davanti ad uno schermo può causare disturbi al sonno, in quanto la luce blu emessa dagli schermi rende difficile addormentarsi. Inoltre, può provocare bruciore agli occhi e mal di testa, particolarmente pericolosi nei più piccoli.

Ridurre il tempo passato davanti allo schermo, che sia per messaggi, social o altro, aumenta il tempo dedicato ad altre attività, aumentando così la produttività e lasciando più tempo allo studio e ai compiti.

Naturalmente, i ragazzi e i bambini prendono esempio dagli adulti, proprio per questo è buona abitudine staccare ogni tanto gli occhi dallo schermo e mostrare loro un buon comportamento. Inoltre, un altro consiglio per aiutare i ragazzi a staccarsi dal proprio schermo è quello di coinvolgerli in attività diverse, all’aria aperta o con altri coetanei. Incoraggiateli inoltre ad usare carta e penna per gli appunti di scuola e a studiare in gruppo per condividere nozioni, e soprattutto incoraggiateli a fare pause lontano dallo schermo.

Come ridurre il tempo di utilizzo

1. Tenere traccia e misurare il tempo sullo schermo

Un buon punto di partenza è vedere quanto tempo trascorrete effettivamente a fissare gli schermi, sia durante che dopo il lavoro, poiché la maggior parte delle persone tende a sottovalutare quanto tempo trascorre a guardare i propri schermi.

iOS, Mac e Android dispongono di funzioni di tempo sullo schermo integrate, ovvero Tempo di utilizzo e Benessere digitale, che vi consentono di vedere quanto tempo trascorrete e su quale tipo di app.

2. Impostare un limite dello schermo o un timer

Allo stesso modo entrambe le piattaforme consentono anche di impostare un limite, o un timer, che vi avviserà quando state superando il limite di tempo impostato. Naturalmente questo messaggio può essere posposto o ignorato, ma è un primo passo per cercare di ridurre il tempo trascorso davanti ad uno schermo.

3. Disattivare le notifiche

Può essere difficile concentrarsi quando il telefono è costantemente pieno di notifiche provenienti da app di messaggistica e piattaforme di social media come Facebook e Instagram. Oltre ad attivare la funzionalità Non disturbare o Focus Assist per disattivare le notifiche in generale, potete modificare le impostazioni per selezionare da quali app desiderate ricevere le notifiche e per quanto tempo rimangono sullo schermo.

4. Eliminare (o nascondere) le app

Che siano app di shopping o social, consumano il nostro tempo. Per evitare di aprire queste app di continuo, anche quando non ne abbiamo motivo, una soluzione può essere eliminarle ed utilizzare solo la versione web del sito, oppure nasconderle dalla schermata home, lontano dagli occhi…

5. Svolgere attività offline

Un hobby, un’attività all’aria aperta, un’uscita con gli amici. Per quanto difficile, trovare qualcosa da fare lontano dagli schermi è proprio ciò che ci vuole per far riposare occhi e mente.

6. Evitare di mangiare davanti a uno schermo

Quando siamo al lavoro o a scuola, mentre facciamo pausa e mangiamo, la prima cosa è scorrere la bacheca di un social o controllare quel prodotto in offerta. Ma trascorrere il tempo dedicato al pranzo o alla pausa davanti ad uno schermo non è l’ideale: mantenete la concentrazione sul pranzo e su chi vi sta attorno e lasciate il telefono in tasca!

7. Leggere un libro

Questo sembra essere scontato.Ma leggere sul telefono, un libro o le news, affatica moltissimo gli occhi. Prendete in mano un libro stampato o un giornale, e staccatevi dallo schermo, ritornando ad un gusto per la lettura più lenta e più sano.

8. Disattivare la funzione “Alza per riattivare”

La funzione “Alza per riattivare” su un iPhone illumina la schermata di blocco non appena il dispositivo viene sollevato. Per quanto sia immediato e comodo per controllare le ultime notifiche, questo porta anche alla tentazione di aprire la schermata. Una buona idea per ridurre il tempo di utilizzo è quella di disattivare questa funzione.

E per i ragazzi? Attivate il parental control. Anche se per molti questa funzione può sembrare come un controllo totale sulle attività dei ragazzi, se usata con cura e spiegando ai più piccoli quali sono i pro e contro dell’utilizzo di internet e dei dispositivi, si rivelerà uno strumento utile!

È difficile staccare completamente fin da subito, ma un piccolo passo alla volta, seguendo un suggerimento alla volta, vi porterà ad un utilizzo più sano dei vostri smartphone!

Avete provato a controllare il tempo sullo schermo? Fateci sapere nei commenti quanto tempo trascorrete sui vostri dispositivi! E non dimenticate di rimanere protetti online attivando la vostra VPN.