The Flash, il nuovo film su uno dei supereroi più amati dell’Universo DC, è atteso nelle sale cinematografiche il 16 giugno, prima di arrivare su Max (un nuovo servizio nato dalla fusione di HBO Max e Discovery+) nell’autunno del 2023. Con una durata di 2 ore e 30 minuti, i fan non vedono l’ora di assistere all’ultimo capitolo dell’avventura del supereroe.

Ma per chi vuole vedere il film in streaming o scaricarlo, o cercare qualsiasi altro blockbuster legato ai supereroi, con l’aiuto di una VPN, la velocità di internet avrà un ruolo fondamentale nel determinare la piacevolezza dell’esperienza. E gran parte di questa esperienza è legata alla posizione nel mondo in cui ci si trova.

Per celebrare l’uscita di The Flash, ExpressVPN ha analizzato i paesi con le migliori e peggiori velocità di internet e ha calcolato quanto tempo impiegherebbe una persona in quei paesi a scaricare il film in 4K Ultra HD per poterlo vedere offline sulle piattaforme di streaming, quando arriverà sul piccolo schermo. I nostri risultati potrebbero sorprenderti…

10 paesi con le velocità di internet più elevate

Internet è diventato parte integrante della nostra vita. Con più di 5,16 miliardi di utenti in tutto il mondo, è chiaro che le persone dipendono da esso per svolgere le attività quotidiane.

Nel frenetico mondo di oggi, le velocità di internet più elevate sono sempre più ambite, in quanto consentono agli utenti di accedere facilmente alle informazioni, di svolgere attività online e di seguire i loro programmi preferiti (o di scaricarli per guardarli in seguito) su piattaforme di streaming come Netflix e Max. Tuttavia, non tutti hanno lo stesso accesso a internet ad alta velocità.

Per comprendere meglio questo dato, basta dare un’occhiata all’infografica qui sotto:

I paesi ricchi hanno una velocità di internet più elevata

Non sorprende che i paesi con un’economia più forte e un’infrastruttura più sviluppata abbiano in genere una maggiore velocità di internet. Ad esempio, Monaco è in cima alla lista con la velocità media di download e il PIL pro capite più elevati. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI), nel 2022 la città-stato aveva un valore pro capite di ben 204.190 dollari.

Secondo le stime, il film The Flash, che dura 2 ore e 30 minuti, in 4K Ultra HD avrebbe una dimensione di circa 17,5 GB, la nostra analisi indica che è possibile scaricare completamente il film per vederlo offline a Monaco in poco più di 7 minuti, grazie alla velocità media di download del paese di 319,59 Mbps.

Classifica Paese Velocità (Mbps) Tempo necessario per scaricare un film come The Flash per guardarlo offline Monaco 319,59 Mbps 7 minuti e 18 secondi Singapore 300,83 Mbps 7 minuti e 45 secondi Cile 298,5 Mbps 7 minuti e 49 secondi Hong Kong 292,21 Mbps 7 minuti e 59 secondi Cina continentale 280,01 Mbps 8 minuti e 20 secondi Svizzera 279,8 Mbps 8 minuti e 20 secondi Francia 271,33 Mbps 8 minuti e 36 secondi 8. Danimarca 270,27 Mbps 8 minuti e 38 secondi 9. Romania 260,97 Mbps 8 minuti e 56 secondi 10. Thailandia 260,54 Mbps 8 minuti e 57 secondi

Singapore, Svizzera e Danimarca sono tra le nazioni che figurano nella nostra lista dei paesi con le velocità di internet più elevate. Come previsto, sono anche tra le prime 10 nazioni con il più alto PIL pro capite nel 2022.

Gli spettatori di ogni paese possono usufruire di un’esperienza perfetta per vedere blockbuster come The Flash 2023, grazie all’impressionante velocità di download. Per scaricare un film di dimensioni simili per guardarlo offline in qualità 4K Ultra HD occorrono dai 7 minuti e mezzo agli 8 minuti e mezzo circa.

Tuttavia, se il PIL è indubbiamente fondamentale per migliorare le infrastrutture e la velocità di internet di un paese, non si tratta dell’unico fattore. Il Cile, ad esempio, è al terzo posto nella nostra classifica dei Paesi con la maggiore velocità di internet, nonostante abbia un PIL pro capite di 15.158 dollari. Il governo cileno ha intrapreso diverse iniziative per promuovere l’accesso a internet e aumentare la velocità di connessione con i cavi in fibra ottica, che hanno portato a un’elevata velocità di internet in tutto il paese.

Quali sono i paesi con la velocità di internet più bassa?

Nell’analizzare le velocità di internet più alte e più basse del mondo, non ci dimentichiamo che l’accesso a una rete affidabile è ancora un lusso per molti. Sebbene i paesi più veloci tendano ad essere quelli con le economie e le infrastrutture più floride, le nazioni più povere e quelle coinvolte in conflitti spesso devono affrontare sfide impegnative quando investono nelle tecnologie più recenti.

Classifica Paese Velocità (Mbps) Tempo necessario per scaricare un film come The Flash per guardarlo offline 1. Cuba 7,21 Mbps 5 ore 23 minuti e 37 secondi 2 Turkmenistan 8,84 Mbps 4 ore 23 minuti e 57 secondi 3. Afghanistan 9,28 Mbps 4 ore 11 minuti e 26 secondi 4. Burundi 9,62 Mbps 4 ore 2 minuti e 33 secondi 5. Gambia 10,63 Mbps 3 ore 39 minuti e 30 secondi 6. Siria 11,06 Mbps 3 ore 30 minuti e 58 secondi 7. Sudan 11,34 Mbps 3 ore 25 minuti e 45 secondi 8. Yemen 11,44 Mbps 3 ore 23 minuti e 57 secondi 9. Mozambico 11,51 Mbps 3 ore 22 minuti e 43 secondi 10. Tunisia 11,88 Mbps 3 ore 16 minuti e 24 secondi

Guardando al futuro, c’è un barlume di speranza anche per i paesi con internet più lento della nostra lista, come Cuba. Gli spettatori dell’isola impiegano quasi 5 ore e mezza per scaricare completamente un film come The Flash, a causa della bassa velocità di internet. Tuttavia, si stanno facendo dei progressi: Google ha recentemente collaborato con il governo cubano per migliorare la connettività con i cavi in fibra ottica. Di conseguenza, Cuba ha ora un tasso di penetrazione di internet del 71,1%, il che indica un miglioramento significativo.

È incoraggiante notare che anche in molte nazioni africane si stanno registrando segnali di progresso per quanto riguarda la velocità di internet. Paesi come il Mozambico hanno fatto registrare miglioramenti significativi negli ultimi anni grazie a varie iniziative volte a migliorare la connettività, come il satellitare Starlink di Elon Musk. Con la diffusione dell’accesso a internet ad alta velocità, le potenzialità di innovazione e crescita di queste regioni sono davvero promettenti.

Il futuro della velocità di internet: Wi-Fi 7

Come abbiamo visto, il tempo necessario per scaricare ipoteticamente The Flash è stato un utile termine di paragone per illustrare quanto varia la velocità di internet a seconda del luogo. È altresì utile ricordare che internet ha fatto molta strada dalla sua nascita.

Con l’ultima generazione di Wi-Fi, il Wi-Fi 7, si prevede di raggiungere velocità fino a quattro volte superiori rispetto al Wi-Fi 6E (il nome dei dispositivi che operano nella banda a 6GHz). Ciò consentirà a chi ha accesso al Wi-Fi 7 di scaricare e caricare facilmente file di grandi dimensioni, di trasmettere video di alta qualità senza buffering e di collegare più dispositivi contemporaneamente.

Tuttavia, è importante ricordare che questi progressi potrebbero contribuire ad ampliare il divario digitale tra i diversi gruppi demografici e i diversi paesi. Se alcune parti del mondo sono attrezzate per gestire questo cambiamento, altre potrebbero avere difficoltà a causa della mancanza di risorse e infrastrutture.

Detto questo, le partnership internazionali possono contribuire a colmare questo divario, come abbiamo visto con Starlink in Africa e la collaborazione di Google con il governo cubano, per migliorare la connettività internet. Grazie a queste partnership e ai continui progressi, un giorno il tempo per scaricare un singolo film non sarà più un termine di paragone utile per valutare la velocità di internet nel mondo.

Internet è lento? Prova questi 8 consigli

Non importa se ti trovi in un paese dove la connessione internet è velocissima o in uno dei più lenti, ci sono sempre modi per ottimizzare la tua esperienza online. Per coloro che non dispongono di superpoteri, ecco alcuni consigli pratici per ottimizzare la connessione a internet, a prescindere da dove ti trovi nel mondo:

Riavviare il router

Il riavvio del router può risolvere problemi temporanei che riguardano la connessione e la velocità di internet. Per farlo in modo sicuro, basta spegnere il router, scollegarlo dalla fonte di alimentazione, attendere almeno 30 secondi, quindi ricollegarlo e riaccenderlo.

Cambiare la posizione del router

Posizionare il router in una zona centrale e lontano da pareti e ostacoli può migliorare la copertura del Wi-Fi. Inoltre, per estendere la copertura, si può considerare l’utilizzo di un ripetitore Wi-Fi o di un sistema mesh.

Aggiornare il router

Passare a un router più potente può migliorare il segnale e risparmiare la fatica di stare vicino al router per ottenere una buona connessione.

Limitare il numero di dispositivi collegati

Troppi dispositivi connessi, streaming, giochi e videochiamate possono rallentare la velocità di internet. Per migliorare la velocità, occorre disconnettere i programmi che consumano molte risorse, come gli aggiornamenti software, le webcam o gli altoparlanti smart che riproducono musica.

Utilizzare un cavo Ethernet

Il collegamento del dispositivo tramite un cavo Ethernet anziché tramite Wi-Fi garantirà probabilmente una connessione più veloce e stabile.

Verificare la presenza di throttling

L’utilizzo di una VPN può mascherare l’attività online, impedendo all’ISP di identificare e limitare determinati tipi di traffico, in particolare lo streaming e il download di contenuti multimediali. Senza limitazioni si ottengono velocità più elevate.

Aggiornamento dell’abbonamento

Controlla il sito web del tuo ISP per conoscere l’esatta larghezza di banda e la velocità incluse nel tuo piano mensile. Se i risultati sono scarsi, valuta la possibilità di passare a un abbonamento più veloce.

Eseguire scansioni antivirus

Effettuare regolari scansioni antivirus può aiutare a rilevare e rimuovere malware o programmi fastidiosi che potrebbero consumare la larghezza di banda. Considera un reset di fabbrica per i dispositivi che si comportano in modo strano e che non si riescono a riparare.

Bonus: l’evoluzione di Flash

Presentato per la prima volta negli anni ’40, l’evoluzione di Flash da stella del football universitario a supereroe scienziato forense ha affascinato generazioni di fan dei fumetti. Abbiamo fatto un salto indietro nel tempo per seguire la trasformazione di Flash da allora a oggi.

Il film di Flash 2023: Cosa aspettarsi

Nel corso della storia della DC Comics, Flash ha subito molte trasformazioni. A partire dall’iconico casco di Jay Garrick, il personaggio si è evoluto attraverso diverse versioni, come Barry Allen e Wally West, per adattarsi ai tempi e alle preferenze dei lettori di fumetti.

L’attesissimo film di The Flash, diretto da Andrés Muschietti, rimarrà fedele ai fumetti presentando Flashpoint, una storyline cruciale nella vita dello Scarlet Speedster. I fan dei supereroi DC sono entusiasti del fatto che Michael Keaton riprenderà il suo ruolo di Batman nel film, mentre Sasha Calle farà il suo debutto come Supergirl.

Il film di Flash arriverà nelle sale di tutto il mondo il 16 giugno 2023 e sarà disponibile in streaming su Max nell’autunno del 2023.