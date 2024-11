Si vous jouez sur PC, vous pouvez dès maintenant télécharger notre client VPN pour Windows natif. Cela prend seulement quelques minutes, et vous bénéficierez d'une connexion plus rapide, plus stable et plus sécurisée au jeu. Pour les utilisateurs de Linux jouant via Steam/Proton ou XIVLauncher, nous avons également un client Linux natif pour vous.

Playstation et Xbox sont également pris en charge. Vous aurez besoin d'un modem ou d'un routeur compatible avec les VPN, mais tant que vous en avez un, la configuration est rapide. Il vous suffit de souscrire à ExpressVPN, d'accéder à la page de paramètres de votre routeur, puis de le configurer pour utiliser le serveur VPN de votre choix.