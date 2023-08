Las cifras no mienten: millones de personas en todo el mundo siguen los reality shows de citas, cautivados no solo por el drama sino también por el encanto romántico de los destinos exóticos. Con las vacaciones de verano todavía en pleno apogeo, ¿por qué no convertir su placer culpable de los reality shows en… bueno, una realidad?

Descubra las lujosas villas de cada programa de citas y entérese del precio de una semana de vacaciones.

Hemos encontrado las ubicaciones exactas y las hemos clasificado según el éxito de los programas.

Desde MILF Manor y The Bachelorette hasta Love Island , Casados a primera vista y Granjero busca esposa , ¿qué serie ha demostrado ser la más exitosa para ayudar a las personas a encontrar el amor?

Analizamos cuántas parejas se formaron durante 10 de los programas de citas más populares del mundo, cuántas de estas parejas siguen juntas y el impacto de estos destinos exóticos en la vida amorosa de los concursantes.

Viaje al trópico sin moverse del sofá, con una VPN para reality shows que le permita ver de forma segura la próxima temporada de su programa de citas favorito. ¿Necesita unas vacaciones? Planee su próximo viaje a uno de estos 10 lugares que aparecen en programas de citas y prepare el escenario para su propio verano de amor.

Las 15 mejores villas de los realities de citas

Así sea usted un romántico empedernido que busca inspiración o una pareja que busca el escape definitivo, descubra los escenarios más cautivadores donde se despliega la magia del amor, clasificados en el orden de nuestra “puntuación de amor duradero” (explicada en la sección ¿Qué tan exitosos son los programas de citas? más adelante). Disfrute las playas bañadas por el sol, las lujosas escapadas a la ciudad y los encantadores retiros en el campo.

Agoura Hills, California

Villa de la Vina

180.000 USD por semana

The Bachelorette , EE. UU., temporada 20 Hunter Valley, Australia

The Convent

2.733 USD por semana

Farmer Wants a Wife , Australia, temporada 13 Montego Bay, Jamaica

Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa

4.750 USD por semana

Married at First Sight , EE. UU., temporada 16 Maui, Hawaii

Andaz Maui’s Kihei Resort

23.136 USD por semana

Temptation Island , EE. UU., temporada 5 Gran Canaria, España

Alternativa a la villa de producción global de MTV

5.500 USD por semana

Are You the One? , EE. UU., temporada 9 Koh Samui, Tailandia

Alternativa: Chaweng 5066

14.334 USD por semana

Are You the One?, Alemania VIP, temporada 3 Riviera Maya, México

TRS Yucatán Hotel

2.885 USD por semana

Love Is Blind , EE. UU., temporada 4 Okinawa, Japón

Hoshinoya Okinawa Resort

19.728 USD por semana

Love Is Blind , Japón, temporada 1 Mallorca, España

Sa Vinyassa

4.722 USD por semana

Love Island , Reino Unido, temporada 10 Corfú, Grecia

Alternativa: Villa Edoardo

10.739 USD por semana

Love Island , Suecia, temporada 3 Baja California, México

Orchid House Baja

5.805 USD por semana

MILF Manor , EE. UU., temporada 1 Islas Turcas y Caicos, el Caribe

Emerald Pavilion

35.700 USD por semana

Too Hot to Handle , EE. UU./Reino Unido, temporada 5 Punta Mita, México

Casa Tau

100.427 USD por semana

Too Hot to Handle , Brasil, temporada 1 Marbella, España

Alternativa: Villa Sascha

5.395 USD por semana

Ex on the Beach , Reino Unido, temporada 11 Banda Abou, Curaçao

Coral Estate 303

6.640 USD por semana

Ex on the Beach , edición holandesa Allstars 2019

¿Por qué los shows de citas se ubican en lugares exóticos?

Después de explorar estas prístinas ubicaciones de los programas de citas, no podemos evitar preguntarnos: ¿Por qué las ubicaciones exóticas y los shows de citas son una combinación perfecta? Según Aubrey Thomas, terapeuta de relaciones con sede en Tel Aviv, “es fácil enamorarse en vacaciones. Es a la vez el estado de ánimo y la química. Las vacaciones son un tiempo para jugar. No hay responsabilidades ni preocupaciones diarias. El sol y el mar reducen los niveles de estrés y aumentan los niveles de dopamina”.

Pero estas villas fuera de este mundo agregan otro elemento intrigante: el aislamiento expuesto. Este aspecto único mejora tanto el conflicto como la conexión, haciéndonos incapaces de apartar la mirada de los romances en pantalla que se desarrollan ante nosotros. “Los concursantes se encuentran en un entorno íntimo, pero muy público. Comparten una casa antes incluso de conocerse. Tienen que enfrentar sus problemas ante la cámara. Están en juego la fama y el dinero, que son impulsores diferentes del mundo real. Además, todos están semidesnudos y el cerebro está en alerta máxima. Así que, por supuesto, ¡se van a enamorar!”. explica Thomas.

Sin embargo, en medio del brillo y el glamour de los reality shows, surgen preguntas sobre el impacto duradero de estos torbellinos de romance. “Es un programa de telerrealidad, pero está muy alejado de las bases de la vida real, como los amigos, la familia, el trabajo y el hogar. Muchos programas de citas son una continuación del algoritmo que vemos en las aplicaciones de citas: gratificación instantánea e innumerables opciones. Esto entrena a la gente para no estar nunca satisfecha y perpetúa una sociedad que no puede comprometerse, ya que siempre se preguntan si la siguiente persona que entra en la casa es mejor”, advierte Thomas. “Verá que los programas que desafían este formato tendrán un mayor éxito. Las relaciones que no durarán son las que se construyeron literalmente sobre arena y agua”.

¿De verdad funcionan los realities de citas?

Con esto en mente, nos dispusimos a explorar los verdaderos niveles de éxito de los reality shows de citas cuando se trata de fomentar relaciones duraderas. Al considerar factores clave como la cantidad de temporadas, el porcentaje de coincidencias potenciales, los compromisos, las bodas y las parejas que vivirán felices para siempre en 2023, realizamos un análisis exhaustivo e ideamos una “puntuación de amor duradero” por cada programa de citas seleccionado.

Así que, adentrémonos en los datos y veamos cómo van realmente estas aventuras románticas de la realidad en el ámbito del amor a largo plazo.

1. The Bachelorette

Parejas aún juntas en 2023: 5

Tasa de éxito de las parejas formadas en el programa: 42%

Puntuación de amor duradero: 83%

Con un impresionante récord de 20 temporadas exitosas en su haber, la versión estadounidense de The Bachelorette se erige como el programa de citas de mayor duración en nuestra lista. Pero, a pesar del paso del tiempo, solo cinco parejas del show mantienen una relación amorosa. Sin embargo, una pareja ha hecho que su amor dure dos décadas.

Alerta de pareja destacada

Trista (Rehn) Sutter fue la Bachelorette original en 2003 y todavía llama al ganador de la temporada 1, Ryan Sutter, su esposo.

Quiero quedarme allí

La temporada más reciente de la versión estadounidense de The Bachelorette se filmó en Villa de la Vina, en Agoura Hills, California. Si bien ya no está disponible en Airbnb, vale la pena señalar que la icónica mansión de Bachelor de 200 años de antigüedad alguna vez fue accesible por 30.000 USD por noche. Si aún desea hospedarse en un lugar similar en sus próximas vacaciones, considere la casa de Malibu Rocky Oaks, donde puede disfrutar de un paquete de una semana por 17.463 USD. Es el escenario perfecto para todas sus citas románticas, que recuerda a la encantadora atmósfera del espectáculo.

2. Granjero busca esposa

Parejas aún juntas en 2023: 19

Tasa de éxito de las parejas formadas en el programa: 33%

Puntuación de amor duradero: 72%

Cuando se trata de números absolutos, Granjero busca esposa Australia da en el clavo. En el transcurso de 13 fructíferas temporadas, el programa ha reunido a 19 parejas, lo que ha dado como resultado nueve matrimonios y la asombrosa cantidad de 26 niños. Si bien el programa logró formar parejas potenciales para el 69% de sus participantes, solo un tercio de esas conexiones pudo mantener su chispa y permanecer juntas. No obstante, esta tasa de éxito le asegura al programa una valiosa segunda posición en nuestra selección de programas de citas.

Alerta de pareja destacada

Una pareja en particular, Chris Newsome y Kim Tierney, se han fortalecido desde formación inicial durante la primera temporada del programa en 2007. Fueron los pioneros, siendo la primera pareja en casarse, y ahora tienen un hijo y una hija juntos.

Quiero quedarme allí

En la temporada australiana más reciente, la temporada 13, los granjeros tuvieron la oportunidad de conocer a sus futuras esposas en el lujoso hotel boutique conocido como The Convent en Hunter Valley, Nueva Gales del Sur. Para aquellos interesados en la Garden Suite, el régimen de alojamiento y desayuno cuesta 2.733 USD por semana.

3. Casados a primera vista

Parejas aún juntas en 2023: 13

Tasa de éxito de las parejas formadas en el programa: 35%

Puntuación de amor duradero: 71%

¿Quién podría haberlo imaginado? ¡El reality show de citas donde los solteros acuerdan casarse con su pareja elegida al momento de verse se ha convertido en un éxito asombroso! La edición estadounidense de MAFS ya completó 16 impresionantes temporadas, y uno de cada cinco partidos potenciales resultó en un final feliz para siempre. En total, 13 parejas se han casado y, como resultado, han nacido 19 bebés.

Alerta de pareja destacada

Entre estas uniones exitosas, Jamie y Doug se destacan con la relación más duradera, ya que fueron la única pareja que permaneció junta desde la temporada 1. Su historia de amor ha sido tan cautivadora que incluso hicieron su propio spin-off y un podcast, y ahora tienen dos hijos juntos.

Quiero quedarme allí

Como el máximo de destino de luna de miel, los concursantes disfrutaron del Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa en Montego Bay, Jamaica. Si está considerando pasar su escapada de verano allí, las suites con vista al mar junto a la playa comienzan en 4.750 USD por persona durante una semana, con el Caribe justo a su puerta.

4. La Isla de las Tentaciones

Parejas aún juntas en 2023: 8

Tasa de éxito de las parejas formadas en el programa: 38%

Puntuación de amor duradero: 65%*

La versión estadounidense de La Isla de las Tentaciones acaba de terminar su quinta temporada. Se distingue de otros reality shows porque coloca a parejas ya formadas frente a varios desafíos que ponen a prueba sus relaciones. Sorprendentemente, pese a las situaciones tentadoras tanto dentro como fuera de la isla, el 40% de las parejas participantes todavía están juntas en 2023. Tres de las ocho parejas incluso se han comprometido o casado, lo que indica una tasa de éxito relativamente alta.

Alerta de pareja destacada

Una de esas parejas exitosas son Kristen Ramos y Julian Allen, quienes aparecieron en la temporada 3 de La Isla de las Tentaciones y luego se casaron en Puerto Rico.

Quiero quedarme allí

El rodaje de La Isla de las Tentaciones tuvo lugar en la pintoresca isla de Maui, Hawaii. La impresionante mansión utilizada como lugar de rodaje en 2019 se puso a la venta en enero de 2023 y finalmente se vendió a un afortunado comprador por más de 11 millones de dólares.

Sin embargo, si eres seguidor del programa o simplemente quieres experimentar la belleza de Maui, aún puedes reservar una estadía en el lugar de filmación más reciente, el Kihei Resort de Andaz Maui. Las lujosas villas Andaz de 3 dormitorios están disponibles a partir de 3.856 USD por noche, o 23.136 USD por una estancia de una semana.

5. Are You the One?

Parejas aún juntas en 2023: 7

Tasa de éxito de las parejas formadas en el programa: 50%

Puntuación de amor duradero: 47%

El reality show estadounidense de MTV Are You the One? ya ha completado su novena temporada. Pese a la exhaustiva búsqueda de amor, solo siete parejas han logrado mantener relaciones sólidas. Tiene una tasa de éxito de parejas relativamente baja en la serie (15%), aunque al menos las parejas que se formaron, permanecieron juntas. Curiosamente, varias de estas parejas no se consideraron perfectas según el algoritmo del programa, pero aun así terminaron casándose después de conocerse en el show.

Alerta de pareja destacada

A lo largo de los años, un total de cinco parejas, como Jenni Knapmiller y Curtis Hadzicki de la temporada 2 de AYTO, así como Uche Nwosu y Clinton Moxam de la temporada 6, dieron el salto y se casaron. Como resultado del emparejamiento de MTV, han nacido cinco niños en estas relaciones amorosas.

Quiero quedarme allí

La última temporada de Are You the One? fue filmada en Gran Canaria, España, muy probablemente en la villa de producción global de MTV. Si bien es posible que no sea posible hospedarse en la villa exacta, puede hospedarse en un lugar similar que tiene una impresionante mansión de 6.458 pies cuadrados con vista al mar, jardín, piscina y más. Esta lujosa propiedad llamada Terrace on the Beach está situada en el lado este de la isla, en Teide, y una estancia semanal le costará alrededor de 5.500 USD.

Si está listo para disfrutar de la máxima experiencia de lujo, ¿por qué no embarcarse en un viaje al cautivador lugar de rodaje del querido reality show alemán Are You the One? VIP, en el paraíso exótico de Koh Samui, Tailandia? Imagínese entrando en el mundo encantador de la temporada 3 mientras se hospeda en la impresionante villa Chaweng 5066, una alternativa perfecta a la ubicación original del programa.

Ubicado a lo largo de la costa virgen, esta magnífica villa de cinco dormitorios ofrece un pedazo de cielo, con su propia playa privada, piscina impresionante, gimnasio y chef privado. Todo este esplendor puede ser suyo por una semana de pura felicidad, con un precio de 14.334 USD.

6. El amor es ciego

Parejas aún juntas en 2023: 7

Tasa de éxito de las parejas formadas en el programa: 39%

Puntuación de amor duradero: 43%

Después de la última y cuarta temporada de la versión estadounidense de El amor es ciego, podemos concluir que menos de un tercio (30%) de las parejas potenciales de verdad formaron parejas estables a lo largo de toda la serie. La temporada 2, en particular, estuvo llena de angustia, ya que ninguna de las parejas sigue junta hoy. Sin embargo, hay un resquicio de esperanza ya que un total de siete parejas lograron aguantar, y todos ellos ahora están casados. Esto da como resultado una tasa de éxito bastante decente del 39% para encontrar conexiones en el programa.

Alerta de pareja destacada

Tiffany Pennywell y Brett Brown son una de las historias de éxito favoritas del programa, ya que encontraron una conexión genuina. Han estado felizmente casados desde la temporada 4.

Quiero quedarme allí

Disfrute una escapada de luna de miel sin boda. Las parejas de la temporada 4 de El amor es ciego tuvieron la oportunidad de relajarse en el lujoso hotel de cinco estrellas TRS Yucatán solo para adultos en la Riviera Maya, México, convenientemente ubicado a solo media hora de Playa del Carmen.

El hotel ofrece varios tipos de suites, incluyendo un encantador lugar estilo cabaña, completo con entrada privada, embarcadero y canoas. Puede aprovechar su oferta online actual (descuento del 43%) y disfrutar de una estadía de una semana en el bungalow frente al lago a partir de 2.885 USD por persona.

Los fans también pueden explorar las ediciones internacionales de la serie. La primera temporada de El amor es ciego Japón viajó al Hoshinoya Okinawa Resort. Una estancia de una semana (seis noches) allí suma 19.728 USD.

7. Love Island

Parejas aún juntas en 2023: 13

Tasa de éxito de las parejas formadas en el programa: 20%

Puntuación de amor duradero: 43%

La temporada 10 de Love Island Reino Unido todavía estaba al aire en el momento de elaborar nuestra lista, por lo que los cálculos se basan en datos de las nueve temporadas anteriores del popular programa de citas británico. Y los resultados no son muy prometedores, lo que indica que lo que pasa en Love Island tiende a quedarse en Love Island. Menos de la mitad de las posibles parejas (44%) se quedaron juntas a lo largo de la serie, y solo el 9% de las parejas siguen muy enamoradas en la actualidad.

Alerta de pareja destacada

¿Tal vez recuerde a Alex Bowen y Olivia Buckland de la entrega de 2016? Fueron la primera pareja de Love Island en casarse; desde entonces, dieron juntos la bienvenida a un bebé. Dom Lever y Jess Shears, Tommy Fury y Molly-Mae Hague, Nathan Massey y Cara De La Hoyde, y Jamie Jewitt y Camilla Thurlow también se han casado desde que se conocieron en el programa. También vale la pena señalar que ahora hay seis bebés de Love Island en total.

Quiero quedarme allí

¿Quiere vivir su propia fantasía de Love Island? Por el precio de 787 USD por noche, puede disfrutar de una estancia en la villa de la última temporada, Sa Vinyassa, ubicada en Mallorca, España. Esta lujosa propiedad abarca más de 46 acres y ofrece 3.700 pies cuadrados de espacio habitable, completo con una piscina, vistas impresionantes y un paisaje natural circundante, que brinda el retiro perfecto de cuento de hadas.

También puede experimentar el ambiente de Love Island en Corfú, Grecia, donde se filmó la temporada 3 de la edición sueca. La villa se creó exclusivamente para el programa, por lo que buscamos una estadía similar: Villa Edoardo está anidada en una colina verde y disfruta de espectaculares vistas a la montaña y al mar por 10.739 USD por semana.

8. MILF Manor

Parejas aún juntas en 2023: 1

Tasa de éxito de las parejas formadas en el programa: 33%

Puntuación de amor duradero: 40%*

Este nuevo reality show estadounidense estrenó su episodio piloto el 15 de enero de 2023 en TLC. El programa reunió a ocho mujeres solteras, de entre 40 y 60 años, en una villa de Baja California, México, con el objetivo de ayudarlas a encontrar el amor. Como indica el título de la serie, sus posibles parejas eran un par de décadas más jóvenes que ellos.

*Dado que la serie aún se encuentra en sus primeras etapas, es difícil determinar con precisión su tasa de éxito. Sin embargo, durante el transcurso del show, solo tres de las ocho mujeres pudieron encontrar pareja. Ahora, aproximadamente un año después de la filmación, parece que solo una de estas parejas tiene el potencial para sostener una relación duradera.

Alerta de pareja destacada

Como las redes sociales no ofrecen muchas pistas, solo podemos asumir con optimismo que la relación de Pola Mochon y Ryan Jovan sigue intacta.

Quiero quedarme allí

La villa mexicana que aparece en el reality show es el hotel boutique Orchid House Baja. Aquellos interesados en una escapada romántica tienen la opción de hospedarse en la Garden Suite por una tarifa semanal de 5.805 USD. Si está buscando una experiencia aún más lujosa, puede elegir la Presidential Ocean Suite, que le costará 8.973 USD por semana.

9. Too Hot to Handle

Parejas aún juntas en 2023: 2

Tasa de éxito de las parejas formadas en el programa: 11%

Puntuación de amor duradero: 37%

Los fans del programa de citas de Netflix, Too Hot to Handle ahora pueden disfrutar de la temporada 5, la más reciente, que se estrenó en julio de 2023. Durante las últimas cuatro temporadas, un notable 62% de las posibles parejas optaron por dejar la villa juntos. Sin embargo, el programa ha demostrado ser menos propicio para encontrar un amor duradero, ya que solo el 7% de las parejas de todas las temporadas anteriores permanecen juntas hasta el día de hoy.

Alerta de pareja destacada

Emily Miller y Cam Holmes de la temporada 2, junto con Kayla Richart y Seb Melrose de la temporada 4, son las dos únicas parejas que parecen haber encontrado un amor duradero en Too Hot to Handle.

Quiero quedarme allí

Las temporadas 4 y 5 de Too Hot to Handle se filmaron en el lujoso Emerald Pavilion en Turcas y Caicos. El costo de una estancia de una semana en esta villa caribeña es de 35.700 USD, con una tarifa por noche de 5.950 USD. La villa cuenta con cinco dormitorios y cinco baños, con capacidad para un máximo de 12 personas. Entre sus lujosas comodidades se encuentran un brasero, un jacuzzi, una terraza para tomar el sol, una piscina infinita, un gimnasio, una sala multimedia, una barbacoa al aire libre y un muelle para botes.

Si tiene bolsillos muy profundos, una alternativa es el preciado lugar donde se filmó Too Hot to Handle Brasil. La primera temporada se filmó en Punta Mita, México, en la casa de vacaciones más cara del mundo: Casa Tau. Un día le costará la increíble cantidad de 16.738 USD (80.000 BRL).

10. Ex on the Beach

Parejas aún juntas en 2023: 1

Tasa de éxito de las parejas formadas en el programa: 6%

Puntuación de amor duradero: 21%

La edición británica de Ex on the Beach concluyó su undécima temporada en julio de 2023. Para evaluar el éxito del programa, analizamos sus nueve temporadas anteriores (la temporada 10 fue cancelada) y sus 176 concursantes. Nuestros hallazgos revelan que el programa tiene la tasa de éxito más baja entre nuestros 10 mejores programas seleccionados. A lo largo de estas nueve temporadas solo se formaron 16 parejas, lo que supone menos de una de cada cinco parejas potenciales. En julio de 2023, solo una de estas parejas seguían juntas.

Alerta de pareja destacada

A mediados de julio, Helen Briggs y Chet Johnson, quienes comenzaron su relación en la temporada 4 de Ex on the Beach, terminaron oficialmente después de ocho años. Este suceso reciente ha disminuido aún más la tasa de éxito del programa. Briggs decidió romper con su novio, argumentando que la había engañado. Por otro lado, la relación de Marnie Simpson y Casey Johnson sigue siendo fuerte. La pareja tiene dos hijos juntos y se casó a principios de 2023.

Quiero quedarme allí

La temporada 11 de Ex on the Beach Reino Unido se filmó en Marbella, España. Aunque no pudimos precisar el lugar exacto de la filmación, encontramos una alternativa de lujo en la Costa del Sol: Villa Sascha, que ofrece una estadía de una semana a partir de 5.395 USD, que captura el mismo espíritu que el programa.

Los fans de Ex on the Beach Double Dutch Allstars en 2019 recordarán que el programa se filmó en Banda Abou, Curazao, en el impresionante Coral Estate 303. Esta lujosa villa se encuentra en un complejo de 1,73 acres con impresionantes vistas del Caribe. Cuenta con impresionantes comodidades como una playa privada, piscina, jacuzzi, nueve habitaciones, siete baños, un cine de 450 pies cuadrados y una espaciosa sala de estar de 1.500 pies cuadrados. La villa puede acomodar hasta 20 personas y se puede alquilar por aproximadamente 6.640 USD por semana.

Metodología

Analizamos diez programas de citas populares a nivel mundial, tanto con ediciones locales como con temporadas en curso. Los datos se recopilaron de fuentes acreditadas como Screenrant, Wikipedia, BuzzFeed, Cosmopolitan, US Magazine, y otros medios de comunicación. La información incluye el número total de concursantes, parejas potenciales y reales formadas, parejas restantes en 2023*, compromisos y matrimonios resultantes de los espectáculos. Calculamos el porcentaje de parejas formadas, las que aún están juntas en 2023 y las tasas generales de éxito. Se ponderaron factores como el número de temporadas para determinar una “puntuación de amor duradero” final.

* Para La Isla de las Tentaciones y The Bachelorette, las tasas de éxito se basaron en los compromisos y las parejas que permanecieron juntas. Solo pudimos obtener datos precisos de Ex on the Beach hasta la temporada 9. Las temporadas 10 (cancelada) y 11 (demasiado reciente) se excluyeron de nuestras estadísticas.