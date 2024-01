Hoy en día prácticamente hay una aplicación para todo, desde hacer deporte hasta conectarse a su VPN o pedir comida a domicilio. La mayoría de los aspectos de la vida ahora se llevan a cabo mediante los teléfonos. Así que no es de extrañar que esta migración digital se haya extendido también a nuestras relaciones.

La mayoría de la gente utiliza aplicaciones como Tinder y Bumble para conocer nuevas parejas románticas. Sin embargo, navegar por el panorama digital de las citas puede ser todo un reto, sobre todo por la influencia de las redes sociales, que pueden dificultar aún más la superación de una ruptura. Por otro lado, a medida que pasamos más tiempo online, entablar nuevas amistades en persona se puede convertir en un gran desafío.

Como respuesta a las complejidades de las citas románticas modernas y a la dificultad de crear conexiones reales, surgió una nueva oleada de aplicaciones antirromance. Estas aplicaciones fueron diseñadas para ayudar a quienes se enfrentan a sus emociones después de una ruptura y para hacer amigos platónicos.

Vamos a analizar esta tendencia en crecimiento y descubriremos cómo la tecnología —que antes se consideraba parte del problema— desempeña ahora un papel fundamental a la hora de simplificar las complejidades modernas en el amor y la amistad.

Nota: No estamos afiliados a las aplicaciones mencionadas en este artículo. Como siempre, no olvide revisar detenidamente las políticas de privacidad y decidir si ofrecen suficiente protección de su intimidad. Hemos seleccionado las aplicaciones que nos han parecido más útiles. Consulte la disponibilidad en la tienda online de aplicaciones de su región.

¿Qué son las aplicaciones anti-citas?

Las aplicaciones anti-citas dan prioridad a las relaciones, pero no con el objetivo de ayudarle a tener citas. Pueden agruparse en dos categorías principales:

Apoyo después de la ruptura: Algunas aplicaciones antirromance se han diseñado pensando en la recuperación tras una ruptura. Ofrecen un espacio seguro a las personas para que sanen emocionalmente, por lo que se basan en la idea de que volver a salir con alguien puede requerir tiempo y autocuidado.

Relaciones platónicas y amistades: Estas aplicaciones van más allá del romance y fomentan activamente la creación de relaciones que no sean románticas. Al omitir las connotaciones románticas que suelen tener estas aplicaciones, facilitan conexiones genuinas basadas en intereses compartidos y respeto mutuo.

Tenga en cuenta que utilizamos imágenes con contenido en inglés para mostrar cómo se ven las aplicaciones. Consulte las tiendas online de aplicaciones para ver las versiones traducidas.

Las mejores aplicaciones para superar una ruptura

A medida que aumenta la popularidad de las aplicaciones de citas, también lo hace la necesidad de herramientas tecnológicas que aborden las complicaciones que traen consigo estas citas modernas.

Por ejemplo, antes de que se inventaran las aplicaciones de citas, la gente solía conocerse a través de amigos en común, encuentros fortuitos o quizás incluso un atrevido acercamiento en una cafetería. Sin embargo, el cortejo digital ha dado lugar a toda una serie de nuevos comportamientos, como el ghosting (cuando alguien deja de comunicarse de repente), el cookie-jarring (mantener a alguien como segunda opción mientras se persigue a otros) y el orbiting (permanecer visible para alguien conectado online sin que haya interacción directa).

A pesar de sus nombres peculiares, estas acciones pueden tener un alto costo emocional. La tecnología, en muchos sentidos, nos ha insensibilizado y nos ha hecho menos empáticos en nuestros hábitos al tener citas. Si a esto le añadimos las complicaciones de las redes sociales y las cuentas digitales compartidas, librarse de un ex tras una ruptura puede parecer un laberinto interminable. Ahí es donde pueden ayudar estas aplicaciones relacionadas con la ruptura.

Break-up Boss: un compañero de apoyo

Genial para: Apoyo emocional

Precio: 8,49 € en España

Plataformas: iOS, Android

Funciones clave: Consejos prácticos, afirmaciones, palabras de ánimo diarias, juegos terapéuticos



Break-up Boss, la creación de la escritora sobre relaciones Zoë Foster Blake, se presenta como un hombro en el que llorar para quienes están saliendo de una relación. Es como un libro de autoayuda lleno de consejos prácticos, afirmaciones e incluso juegos terapéuticos como enviar un mensaje falso a su ex.

La aplicación empodera a los usuarios guiándoles a través del proceso de curación y haciendo hincapié en que son ellos quienes controlan su propio camino. Su objetivo es indicar a las personas con el corazón roto cómo desviar la atención del dolor hacia el crecimiento personal.

Break-Up Boss ofrece dosis diarias de positividad, fuerza y nuevas perspectivas a través de sus citas SOS. También cuenta con una “rueda de sensaciones” que permite un asesoramiento personalizado en tiempo real. Con esto, los usuarios pueden simular comportamientos (por ejemplo, lo que le dirían a su ex sin tener que hablar con esta persona directamente), lo que los ayuda a procesar y les evita más vorágines emocionales.

Break-Up Boss está disponible tanto en plataformas Android como iOS por un pago único de 8,49 € y está dirigido a públicos de todas las edades. La aplicación también cuenta con ilustraciones graciosas de Mari Andrew, que aportan ligereza a un tema que, de otro modo, podría resultar pesado.

Mend: un terapeuta online

Genial para: Sesiones de psicoterapia en línea

Precio: gratis en España

Plataformas: iOS, web

Funciones clave: Cursos de bienestar personalizados, apoyo por chat con inteligencia artificial, diario guiado, registro del estado de ánimo, audio-sesiones de capacitación, apoyo de la comunidad

Disponible en español: No

Mend es creación de Elle Huerta y comenzó como un boletín de noticias nacido de su propia experiencia transformadora con el desamor. Tras comprobar la repercusión de sus escritos, que calaron hondo entre amistades y familiares, Elle fundó una plataforma permanente para mostrar sus ideas.

El servicio de suscripción de autocuidado usa un sistema de chat con inteligencia artificial guiado por algoritmos entrenados por psicoterapeutas. Está diseñado para brindar apoyo integral durante los difíciles momentos posteriores a una ruptura. La aplicación también ofrece cursos de bienestar y capacitación personalizados para ayudar a los usuarios en su proceso de sanación emocional.

Mend está disponible online y en iOS, y es una aplicación que destaca por enfocarse en el impacto emocional de una ruptura. A través de controles diarios, audio-sesiones de capacitación dirigidas por expertos en salud mental y bienestary diarios guiados, se anima a los usuarios a dar prioridad a su bienestar. La aplicación fomenta que se cultiven hábitos saludables para que las personas gestionen y procesen sus emociones de forma eficaz.

Mend ofrece pódcasts y artículos gratuitos, pero los usuarios de Estados Unidos tienen acceso a una solución más completa, ya que pueden elegir entre tres planes de acceso pagados: 6 meses por USD 99,99 (USD 16,66 mensuales), 3 meses por USD 59,99 (USD 19,99 mensuales) o 12 meses por USD 149,99 (USD 12,49 mensuales). Esto desbloquea breves lecciones en formato de audio, que cubren temas como El amor verdadero no duele y Cómo prepararse para San Valentín. Los suscriptores de paga también pueden acceder a la comunidad de Mend en Slack, un espacio para que los usuarios se conecten y compartan experiencias más allá de la interfaz de la aplicación.

Breakup Buddy: un supervisor de sanación emocional

Genial para: Seguimiento de los progresos

Precio: 19,99 € en España

Plataformas: iOS

Funciones clave: Apoyo mediante chat en vivo 24/7 con inteligencia artificial, más de 20 ejercicios para sanar emocionalmente, diario inteligente, seguimiento de sanación emocional



Encontrar el equilibrio en el primer mes tras una ruptura puede ser todo un reto. Ahí es donde entra Breakup Buddy.

Esta aplicación está pensada para los primeros 28 días de sanación emocional. Además, usa inteligencia artificial y ofrece un plan estructurado para guiarle en su recuperación. Controle su progreso mientras resalta los hitos significativos y recuerda los momentos de felicidad a lo largo de su viaje tras la ruptura.

El chatbot de inteligencia artificial funciona como un sistema de apoyo especializado y siempre disponible. Puede escribirle en cualquier momento con preguntas, si necesita consejo, un oído atento o simplemente alguien en quien apoyarse. La aplicación también ofrece diversos recursos, como enlaces compartidos por la comunidad y ejercicios basados en la terapia cognitivo-conductual para ayudarle a identificar y cuestionar los patrones de pensamiento y las creencias negativas que contribuyen al malestar emocional.

Más allá de estas herramientas prácticas, Breakup Buddy fomenta la autorreflexión y el crecimiento personal. A través de varios ejercicios, usted descubrirá valiosas ideas sobre lo que realmente quiere y necesita en las relaciones.

Breakup Buddy solo está disponible en iOS y ofrece una prueba gratis de tres días para todos los usuarios, lo que le da la oportunidad de explorar sus funciones. En España, por 19,99 € tiene acceso a todos los servicios y por 1,99 € puede desbloquear ciertas funciones. En Estados Unidos puede seleccionar el plan de suscripción que más le convenga: USD 18 mensuales, USD 43 por 3 meses (USD 14 mensuales) o USD 75 por 6 meses (USD 12 mensuales).

Never Liked It Anyway: un mercado posruptura

Genial para: Deshacerse de cosas

Precio: Gratis

Plataformas: Web

Funciones clave: Mercado de objetos no deseados, recursos sobre ruptura y recuperación, grupos en la comunidad

Tras una ruptura, el impulso de quitar todo rastro de la presencia del ex puede ser abrumador. Sin embargo, para quienes buscan una salida más constructiva, Never Liked It Anyway ofrece una solución única. Esta plataforma fue fundada por Annabel Acton, que se inspiró en su propia y difícil ruptura pocos días antes de Navidad. Ofrece un espacio para comprar y vender los restos de relaciones pasadas y le permite avanzar hacia el cierre emocional y el crecimiento personal.

Al igual que otras páginas web de comercio electrónico inspiradas en los anuncios clasificados, los usuarios crean perfiles, publican artículos y comparten sus historias junto con sus planes para la recaudación. Ya sean paquetes de luna de miel sin usar, anillos de boda desechados u objetos aparentemente ordinarios pero significativos en lo personal, cada lista representa a alguien que cierra un capítulo de su historia sentimental. Los precios se indican tanto en su valor original como en el de ruptura.

Además del mercado, la plataforma contiene una serie de artículos sobre la complejidad de las rupturas, la reincorporación al mundo de las citas y la gestión de los ex. También tiene grupos activos en Instagram y Facebook.

Aunque es utilizada principalmente por mujeres, la plataforma también ha atraído a usuarios, lo que demuestra su amplio atractivo. Actualmente, se puede acceder a ella en su página web línea y en su plataforma para teléfonos.

Halmos: una red social de rupturas

Genial para: Apoyo de la comunidad

Precio: Gratis

Plataformas: iOS, Android

Funciones clave: Foros interactivos, herramientas para escribir diarios, centro de recursos, orientación profesional, afirmaciones diarias, publicaciones anónimas

Halmos es una red social adaptada a quienes atraviesan una ruptura sentimental y que le brinda un espacio seguro para conectar y sanar. Ofrece una forma única de cerrar la historia, creando un cementerio virtual de su pasado.

Halmos invita a los usuarios a “enterrar” sus recuerdos y crear una tumba virtual en la aplicación, que también se convierte en un jardín metafórico para renacer. La aplicación también le permite expresar libremente sus emociones a través de publicaciones, permitiéndole desahogarse y reflexionar sin reservas. Solo las personas que usted autorice tendrán acceso a lo que escriba, lo que garantiza la confidencialidad de sus pensamientos y sentimientos.

La aplicación también facilita un sentimiento de comunidad entre usuarios que viven situaciones similares. Esta comprensión compartida ofrece apoyo mutuo y compañía mientras usted atraviesa este momento con el corazón roto.

Halmos está disponible como descarga gratuita tanto en plataformas iOS como Android.

No Contact Rule: un bloqueador de ex

Genial para: Mantener distancia de su ex

Precio: USD 0,99 (no disponible en España)

Plataformas: iOS

Funciones clave: Planificador de actividades, recordatorios diarios, seguimiento del progreso, contenido motivacional

Aun sabiendo que no es lo mejor, la idea de seguir en contacto con su ex puede tentarle después de terminar una relación. No Contact Rule es una aplicación sencilla diseñada para ayudarle a resistir la tentación y que usted se enfoque en sanar emocionalmente y crecer como persona.

Como su nombre indica, el concepto de No Contact Rule es sencillo: le anima a comprometerse a no contactar a su ex de ninguna manera durante un período de 30 días. Esto incluye abstenerse de enviar mensajes de texto, llamar, cruzarse con ellos o ellas a propósito o interactuar en redes sociales. La aplicación le ayuda a cumplir este compromiso, ya que le ayuda a gestionar su agenda diaria y a llenar su tiempo con actividades que contribuyan a su bienestar.

La aplicación proporciona directrices prácticas todos los días que le recuerdan su objetivo principal: mantener el contacto cero. Estos recordatorios incluyen citas motivantes, sugerencias y consejos que ofrecen un apoyo constante mientras usted sortea el difícil terreno del desamor.

Puede hacer un seguimiento de sus avances y dejar notas para evaluar qué tanto está cumpliendo su compromiso cada día. La aplicación está disponible exclusivamente en iOS y en Estados Unidos tiene un pago único de USD 0,99.

OurFamilyWizard: un organizador de la coparentalidad

Genial para: Coparentalidad civilizada

Precio: Suscripción gratuita básica, Esencial por 149,99 USD/año y Premium por 216 USD/año

Plataformas: iOS, Android

Funciones clave: Intercambio seguro de información, seguimiento de gastos, herramientas de calendario y programación, ToneMeter

Cuando los padres se separan, los retos de la custodia compartida pueden ser complejos. Los errores de comunicación y las gestiones jurídicas pueden agravarse y complicar aún más una situación ya de por sí difícil. Aquí es donde OurFamilyWizard puede ayudar y lanzar un salvavidas a los copadres que buscan la armonía por el mejor interés de su hijo.

OurFamilyWizard fue diseñada para ayudar a los padres a comunicarse y compartir información centralizada sobre en el niño. Además, sirve de plataforma para que los copadres puedan adentrarse en los entresijos de la custodia compartida. Los padres pueden cargar y gestionar las actividades, el calendario y los horarios de coparentalidad del niño, hacer un seguimiento de los gastos, compartir expedientes médicos y escolares, y enviar mensajes seguros directamente a través de la plataforma, lo que hace innecesario comunicarse cara a cara.

El ToneMeter es una función destacada porque es una herramienta que busca mantener una comunicación respetuosa y constructiva. Al identificar el lenguaje potencialmente provocador, anima a los copadres a interactuar con empatía y consideración.

OurFamilyWizard ofrece planes de precios flexibles para adaptarse a distintas necesidades. Tanto si los padres optan por el plan gratuito, el Esencial a USD 149,99 o el plan Premium a USD 216 hay una opción que se adapta a cada familia.

Bonus: ¿Ya está listo para pasar página? Pruebe Blindlee

Genial para: Volver a salir en citas

Precio: Gratis con opción de paga

Plataformas: iOS, Android

Funciones clave: Videollamadas con imagen borrosa, interfaz pensada para las mujeres, fácil transición de video a chat

Si su corazón ya sanó gracias a una aplicación anti-citas que le guió en su último desengaño, quizá ahora está deseando volver a salir con alguien. Si la idea de volver a aplicaciones como Tinder y Coffee Meets Bagel le hace dudar, hay una alternativa moderna que está causando sensación porque intenta revolucionar la rutina de deslizar a la derecha: Blindlee.

Blindlee se inspira en el popular programa El amor es ciego e introduce una nueva idea de las citas. En lugar de enfocarse en elementos superficiales, Blindlee hace hincapié en la importancia de las conexiones genuinas. Inicia videollamadas de tres minutos con sus matches, utilizando la imagen borrosa que duran, lo que le permite tener interacciones significativas sin el sesgo de las apariencias. Las mujeres controlan el desenfoque durante estas llamadas, lo que garantiza una experiencia cómoda para todas las usuarias. Si ambas partes congenian durante la videollamada, pueden pasar sin problemas a un chat, que podría dar como resultado una cita en persona.

Blindlee está disponible tanto en plataformas iOS como Android, es de uso gratuito y permite a los usuarios iniciar llamadas aleatorias en función de sus preferencias. Los suscriptores de paga disponen de funciones adicionales, como la devolución de llamadas perdidas o las llamadas directas a través de la función de mapa.

Las mejores aplicaciones para hacer amigos (y otros contactos platónicos)

Cuando usted era pequeño, lo más probable es que tuviera un bullicioso grupo de amigos. Sin embargo, con el paso de los años, es natural que ese círculo íntimo evolucione y se vuelva más selectivo. Es un cambio que nos ocurre a todos y se ve influido por factores como la pandemia, el aumento del trabajo a distancia y el traslado de personas de sus ciudades de origen.

Aunque los estudios subrayan que la amistad es un ingrediente clave para la felicidad, la mejora de la salud, la longevidad y el éxito profesional, mantener y formar estas conexiones puede resultar un poco más difícil. De hecho, es un sentimiento compartido por la mitad de los estadounidenses y por un 16,5% de los españoles en la franja de edad de 25 a 34 años, que admite sentirse solo y aislado en su vida cotidiana.

Aquí es donde la nueva ola de aplicaciones anti-citas en pro de la amistad puede ofrecer una solución alternativa. Estas plataformas están aquí para ayudar tanto a introvertidos como a extrovertidos a entablar conexiones digitales con espíritus afines. Ofrecen diversas formas de fomentar las relaciones platónicas, eliminando los obstáculos logísticos. Tienden un puente entre la soledad y la compañía.

Bumble BFF: haga nuevos amigos

Genial para: Encontrar personas afines cerca de usted

Precio: Gratis con opción de paga

Plataformas: iOS, Android

Funciones clave: Interfaz fácil de usar, interacción potenciada, modos personalizados para encontrar conexiones con intereses similares, filtros de búsqueda avanzados

Disponible en español: Sí

Bumble BFF es una aplicación de citas que simplifica el proceso de forjar amistades significativas. Para empezar, cree un perfil con un máximo de seis fotos y una biografía, y fije sus preferencias de edad, sexo y ubicación. Luego, es tan fácil como deslizar el dedo a la derecha para posibles amigos y a la izquierda si no tiene interés.

Tiene un período de 24 horas: una vez que dos usuarios se deslizan a la derecha mutuamente, tienen un día para iniciar una conversación antes de que el match desaparezca.

La aplicación incorpora funciones como la verificación de fotos y buenas opciones de bloquear y denunciar, lo que permite a los usuarios expulsar a cualquiera que no esté ahí para entablar una relación platónica. Además, el modo BFF agiliza el proceso y conecta a usuarios que buscan tipos de amistad similares.

Los filtros avanzados están a mano para aquellos que buscan afinar su búsqueda y le permiten enfocarse en posibles amigos teniendo en cuenta factores como la edad, la ubicación y los intereses compartidos. Bumble BFF es especialmente útil para los recién llegados a una ciudad o para cualquiera que desee ampliar sus horizontes sociales.

La aplicación es gratis y está disponible en las plataformas iOS y Android. Para quienes buscan una ventaja adicional, Bumble Boost ofrece funciones de paga como deslizamientos ilimitados, volver a hacer match con conexiones caducadas y mucho más.

Hey! VINA: conectando a mujeres

Genial para: Hacer amigas

Precio: Gratis

Plataformas: iOS, Android

Funciones clave: Algoritmo de matches, opciones de filtrado, comunidad y creación de redes, eventos, recursos de capacitación y apoyo

Hey! VINA, apodada a menudo Tinder para amigas, es una plataforma exclusiva para mujeres que buscan contactos genuinos. Fundada sobre los principios de empoderamiento y apoyo mutuo, la aplicación anima a las usuarias a crear una red de mujeres afines en todo el mundo.

A modo de inicio, las usuarias crean un perfil con información básica como nombre, edad, ubicación y una breve biografía. También pueden compartir sus intereses y aficiones. Esto constituye la base para conectar con los demás. Al igual que en Bumble BFF, las usuarias expresan su interés deslizando el dedo sobre los perfiles y, si ambas deslizan el dedo hacia la derecha, pueden empezar a chatear. Las usuarias también pueden filtrar las coincidencias en función de criterios específicos, como si tienen hijos.

Además de deslizar y enviar mensajes, ¡Hey! VINA ofrece diversas funciones para facilitar las conexiones entre mujeres. Las usuarias pueden unirse a comunidades enfocadas en intereses comunes como los viajes, la comida o la maternidad. También pueden participar u organizar actos, desde reuniones informales hasta excursiones y clubes de lectura.

Se puede acceder gratuitamente a Hey! VINA y es compatible con dispositivos iOS y Android. Si desea funciones adicionales, como ver quién se ha interesado por su perfil o deshacer los deslizamientos accidentales a la izquierda, tiene a su disposición una suscripción de paga.

Meetup: descubrimiento de eventos

Genial para: Introvertidos

Precio: Gratis

Plataforma: iOS, Android, Web

Funciones clave: Diversos grupos de interés, eventos locales, mensajes dentro del grupo

Disponible en español: Sí

Es difícil hacer amigos siendo adulto y aún más para los introvertidos. Sin embargo, en investigaciones recientes se ha descubierto que a las personas introspectivas les suele resultar más fácil entablar relaciones cuando se las presentan otras personas. Aquí es donde Meetup puede ayudar, ya que está especializada en facilitar las conexiones en persona.

A través de la aplicación, las personas que comparten intereses comunes pueden organizar talleres, reunirse y participar en diversas actividades de grupo. La plataforma responde a una amplia gama de intereses, lo que la hace accesible a todos, especialmente a quienes las situaciones sociales pueden resultarles difíciles al principio.

Para empezar, los usuarios crean una cuenta y destacan sus intereses. A continuación, pueden explorar grupos locales afines a esos intereses y empezar a participar en diversos eventos.

Los eventos de Meetup abarcan un amplio espectro, desde reuniones sociales informales hasta talleres educativos y actividades al aire libre. Tanto si le encanta caminar por la montaña, ama los libros o es fan del networking, es probable que haya un grupo que se ajuste a sus intereses.

Meetup es gratis y está disponible en iOS y Android. Sin embargo, algunos organizadores de grupos pueden cobrar una cuota de afiliación o una cuota por evento. Meetup también cobra una cuota de servicio por los eventos con entrada. Esta tasa de servicio es un porcentaje del precio de la entrada y se cobra directamente a los asistentes.

Nextdoor: red social de vecinos

Genial para: Recién llegados a una ciudad

Precio: Gratis

Plataforma: iOS, Android, Web

Funciones clave: Noticias, grupos, mensajes, recomendaciones vecinales

Disponible en español: Sí

Mudarse a un nuevo lugar suele ser una aventura emocionante porque le da oportunidad de empezar de cero en un nuevo barrio. Es una oportunidad no solo para instalarse en un nuevo espacio, sino también para forjar conexiones con las personas que comparten su entorno y arraigarse más profundamente en su comunidad.

Nextdoor es una aplicación de red social privada que se dedica a reunir a los vecinos en un entorno seguro y verificado. A través de la aplicación, usted puede participar en diversas actividades como chatear, organizar reuniones e incluso comprar o vender artículos. Es especialmente útil para las familias que se acaban de mudar y quieren conocer a sus vecinos sin necesidad de hacer presentaciones a domicilio.

Nextdoor está disponible en internet, iOS y Android. Además, es gratuito y está diseñado para ayudar a los vecinos a compartir información, ofrecer apoyo y fortalecer su comunidad local. Es un espacio donde puede mantenerse informado sobre las noticias locales, encontrar recomendaciones e incluso echar una mano a un vecino necesitado.

Atleto: encuentre compañeros de entrenamiento

Genial para: Deportistas y estudiantes

Precio: Gratis con opción de paga

Plataforma: iOS, Android

Funciones clave: Seguimiento de la forma física y el progreso, calendario de eventos, comunidad de redes sociales

Los resultados de las investigaciones indican que hacer ejercicio con un amigo no solo aumenta la motivación, sino que también conduce a hábitos más saludables. Atleto aprovecha este principio reuniendo a entusiastas del deporte en el campus para coordinar actividades de fitness en grupo.

Atleto está adaptada a los estudiantes que comparten una pasión por el deporte gracias a su selección de más de 40 actividades y ayuda a los usuarios a encontrar una comunidad de personas que comparten las mismas pasiones y están dispuestas a empezar a sudar.

Atleto está disponible tanto en dispositivos iOS como Android y está pensada exclusivamente para estudiantes. Le permite crear un perfil, unirse a grupos de interés y clubes deportivos, y programar eventos. La aplicación también ofrece funciones prácticas como seguimiento de actividad física y un feed de redes sociales con noticias y actualizaciones deportivas.

Aunque Atleto ofrece una versión gratuita, también hay una opción de suscripción de paga. Este plan de paga ofrece funciones adicionales como la posibilidad de ver a quién le ha gustado su perfil y la opción de crear grupos personalizados.

PawDates: socializar con mascotas

Genial para: Padres de mascotas

Precio: Gratis con opción de paga

Plataforma: iOS, Android

Funciones clave: Grupos, eventos, comunidad, medios compartidos

Aunque nuestras mascotas son compañeras maravillosas, relacionarse con otras personas que quieren a sus bebés peludos tanto como usted puede ser igual de gratificante. PawDate es una aplicación diseñada para facilitar estas conexiones y que permite a los dueños de mascotas quedar en parques caninos o disfrutar de paseos con sus cachorros. Es una plataforma que fomenta los encuentros entre perros y crea oportunidades para entablar amistades humanas significativas.

Disponible tanto en dispositivos iOS como Android, la aplicación de redes sociales ofrece una forma sencilla e intuitiva de reunir a los amantes de las mascotas. Se parece a Bumble BFF y Hey! VINA en que los usuarios empiezan creando perfiles para sus mascotas, lo que incluye información como nombre, raza, edad e intereses. A continuación, pueden consultar los perfiles de otras mascotas y deslizar el dedo hacia la derecha si encuentran una posible pareja. Cuando dos mascotas hacen match, sus dueños pueden empezar a enviarse mensajes.

PawDate está disponible de forma gratuita tanto en dispositivos iOS como Android, y las funciones básicas de la aplicación son de uso libre. Si desea más funciones, en Estados Unidos hay una opción de suscripción de paga disponible por USD 2,99 mensuales. Esto incluye una experiencia sin anuncios, deslizamientos ilimitados, la posibilidad de ver a quién le ha gustado el perfil de su mascota y la opción de deshacer deslizamientos accidentales.

Yubo: una plataforma infantil para deslizar a la derecha

Genial para: Generación Z

Precio: Gratis con opción de paga

Plataforma: iOS, Android

Funciones clave: Streaming en vivo, chat de video, comunidades, juegos

Disponible en español: Sí

Yubo es una plataforma social diseñada para usuarios de la Generación Z y es popular entre los jóvenes de 13 a 25 años (que constituyen el 99 % de su base de usuarios). Hay comunidades separadas para los que tienen entre 13 y 18 años y para los mayores de 18. Se dirige a quienes quieren entablar amistades con calma y constancia, así como quienes desean conocer gente de otras partes del mundo.

Para empezar en Yubo, los usuarios solo tienen que introducir sus datos y conocer nuevos amigos deslizando el dedo hacia la derecha en los perfiles que les parezcan interesantes. La aplicación ofrece funciones dinámicas como streaming en vivo para un máximo de diez participantes o videoconferencias individuales o en grupo de cinco personas para profundizar en las conexiones de forma más personal. También ofrece una serie de artículos de blog que abarcan diversos temas como la amistad, la seguridad, el activismo y el bienestar. Incluso hay una categoría dedicada exclusivamente a la Generación Z.

Disponible tanto en dispositivos iOS como Android, las funciones principales de Yubo son gratuitas. Sin embargo, hay compras opcionales dentro de la aplicación, como Boosts y YuBucks, que ofrecen funciones mejoradas para los usuarios que buscan beneficios adicionales, como regalos virtuales o pegatinas y filtros. Además, como Yubo está diseñado para un público más joven, los usuarios menores de 18 años necesitan el consentimiento de los padres.

Cinco consejos de seguridad para utilizar aplicaciones anti-citas

Si está pensando en probar una aplicación antirromance, es importante no solo garantizar el bienestar emocional, sino también la seguridad digital. Estas aplicaciones especializadas buscan fomentar las conexiones y sanar los corazones, pero como cualquier plataforma en línea, requieren un nivel de vigilancia para proteger su privacidad y su información personal.

Le traemos cinco medidas de seguridad que debe tomar cuando utilice una aplicación antirromance:

1. Use una VPN

Si usa una VPN de gran calidad como ExpressVPN, tendrá otra capa de seguridad en sus interacciones online. Al ocultar su dirección IP, una VPN le ayuda a proteger su ubicación e identidad al garantizar que sus conversaciones sigan siendo privadas y seguras.

2. Configure la autenticación de dos factores (2FA)

Activar 2FA (cuando esté disponible) mejora la seguridad porque requiere una forma secundaria de verificación, como un código enviado a su teléfono, para así proteger aún más sus interacciones.

3. Lea la política de privacidad de la aplicación

Dedicar tiempo a revisar la política de privacidad de la aplicación le ayudará a proteger la seguridad de sus datos. Familiarícese con la forma en que la aplicación maneja su información, si la comparte con terceros y qué medidas existen para protegerla. Si es posible, considere la posibilidad de no compartir datos o de limitar la información que comparte para proteger aún más su información personal.

4. Revise cuidadosamente los permisos de la aplicación

Examine los permisos de la aplicación en detalle para asegurarse de que se ajustan a la funcionalidad prevista de la aplicación. Personalice los permisos en la configuración de su dispositivo y solo conceda a la aplicación un acceso básico.

5. Mantener las aplicaciones y los sistemas actualizados

Los desarrolladores publican actualizaciones para solucionar posibles vulnerabilidades y mejorar el rendimiento. Asegúrese de actualizar con regularidad el sistema operativo de su dispositivo, sus aplicaciones y cualquier software asociado.