Sådan får du en canadisk IP-adresse

Selvom der er masser af gratis VPN'er på markedet, er det værd at overveje, hvordan disse udbydere har råd til at tilbyde deres tjeneste gratis. For at sikre en hurtig, privat og sikker forbindelse til alle kunder betaler ExpressVPN for et netværk af højtydende serverplaceringer i 94 lande. Dygtige udviklere og designere optimerer ExpressVPN's apps og udvikler privatlivsrelaterede funktioner såsom Threat Manager.

Ikke alle gratis VPN-udbydere er problematiske. Men hvis en gratis VPN er ondsindet, er der mange måder for den at tjene penge på din internettrafik, herunder at logge og sælge din browserhistorik, implementere målrettede annoncer og spam i din browser, eller endda gemme brugernavne og adgangskoder.