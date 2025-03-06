Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

ExpressVPN, yeni bir uygulama ve web sitesi arayüzü yayınladı. Aşağıda gördüğünüz resimler son uygulama veya web sitesi arayüzünü yansıtmıyorsa, aksi belirtilmedikçe talimatların hâlâ geçerli olduğunu unutmayın.

Bu makale size ASUSTOR’da ExpressVPN’i nasıl kuracağınızı ve OpenVPN protokolünü nasıl kullanacağınızı gösterecektir.

Önemli: OpenVPN manuel yapılandırması, ExpressVPN uygulaması ile aynı güvenlik ve gizlilik avantajlarını sunmaz. Yönlendiriciniz AES-NI’yi desteklemiyorsa (örneğin Asus RT-AC86U), OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanırken ara sıra hız sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer yüksek internet sansürü olan bir ülkede bulunuyorsanız, daha stabil bir VPN bağlantısı için ExpressVPN uygulamasını kullanmanız önerilir.

Tam kurulmuş bir ASUSTOR cihazına ve bir ExpressVPN aboneliğine ihtiyacınız olacak. Başlamak için:

ExpressVPN hesap bilgilerinizi bulun

Başlamak için ExpressVPN hesabınıza giriş yapın.

Karşılama e-postasındaki bağlantıya tıkladığınızda veya web sitesine giriş yaptığınızda, daha Fazla Cihaz üzerinde Kurun seçeneğine tıklayın.

Ekranın sol tarafında, Manuel Config‘e tıklayın. Sağ taraftan OpenVPN seçin. OpenVPN yapılandırma kullanıcı adınızı, şifrenizi ve OpenVPN yapılandırma dosyalarının bir listesini göreceksiniz.

Üst sağ köşeye tıklayarak kullanıcı adınızı ve şifrenizi kopyalayabilirsiniz.

Dosya listesini aşağı kaydırın ve bağlanmak istediğiniz konumlar için OpenVPN yapılandırma dosyalarını indirin.

Bu sekmeyi açık bırakın, ExpressVPN kullanıcı adınıza ve şifrenize daha sonra ihtiyacınız olacak.

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VPN profilinizi kurun

Şimdi, ASUSTOR kontrol panelinde, Ayarlar‘a gidin.

Ağ altında, Ağ arayüzü sekmesine tıklayın.

Ekle‘ye tıklayın ve VPN Oluştur‘u seçin.

OpenVPN‘i seçin ve İleri‘ye tıklayın.

OpenVPN Sağlayıcısından Yapılandırma Dosyalarını İçe Aktar‘ı seçin ve İleri‘ye tıklayın.

Alanları aşağıdaki gibi doldurun:

Ad: bağlantıyı hatırlamanız için bir ad

bağlantıyı hatırlamanız için bir ad Hesap: yukarıda elde ettiğiniz ExpressVPN kullanıcı adını kullanın

yukarıda elde ettiğiniz ExpressVPN kullanıcı adını kullanın Şifre: yukarıda elde ettiğiniz ExpressVPN şifresini kullanın

yukarıda elde ettiğiniz ExpressVPN şifresini kullanın Dosyaları İçe Aktar: Gözat‘a tıklayın ve daha önce indirdiğiniz yapılandırma dosyalarını yükleyin

Sonlandır‘a tıklayın.



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VPN sunucusuna bağlanın

Ana “Ağ arayüzü” menüsüne dönün, oluşturduğunuz OpenVPN bağlantısını seçin ve Eylem > Bağlan‘a tıklayın.



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VPN sunucusundan bağlantıyı kesin

VPN’den bağlantıyı kesmek için, Bağlantıyı Kes‘e tıklayın.

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