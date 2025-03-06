Son güncelleme:

Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

ExpressVPN, yeni bir uygulama ve web sitesi arayüzü yayınladı. Aşağıda gördüğünüz resimler son uygulama veya web sitesi arayüzünü yansıtmıyorsa, aksi belirtilmedikçe talimatların hâlâ geçerli olduğunu unutmayın.

Bu makale size ASUSTOR’da ExpressVPN’i nasıl kuracağınızı ve OpenVPN protokolünü nasıl kullanacağınızı gösterecektir.

Önemli: OpenVPN manuel yapılandırması, ExpressVPN uygulaması ile aynı güvenlik ve gizlilik avantajlarını sunmaz. Yönlendiriciniz AES-NI’yi desteklemiyorsa (örneğin Asus RT-AC86U), OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanırken ara sıra hız sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer yüksek internet sansürü olan bir ülkede bulunuyorsanız, daha stabil bir VPN bağlantısı için ExpressVPN uygulamasını kullanmanız önerilir.

Tam kurulmuş bir ASUSTOR cihazına ve bir ExpressVPN aboneliğine ihtiyacınız olacak. Başlamak için:

Bölüme atla

ExpressVPN hesap bilgilerinizi bulun
VPN profilinizi kurun
VPN sunucusuna bağlanın
VPN sunucusundan bağlantıyı kesin

ExpressVPN hesap bilgilerinizi bulun

Başlamak için ExpressVPN hesabınıza giriş yapın.

expressVPN hesabınıza giriş yapın

Karşılama e-postasındaki bağlantıya tıkladığınızda veya web sitesine giriş yaptığınızda, daha Fazla Cihaz üzerinde Kurun seçeneğine tıklayın.

daha fazla cihaz üzerinde kurun windows

Ekranın sol tarafında, Manuel Config‘e tıklayın. Sağ taraftan OpenVPN seçin. OpenVPN yapılandırma kullanıcı adınızı, şifrenizi ve OpenVPN yapılandırma dosyalarının bir listesini göreceksiniz.

Üst sağ köşeye tıklayarak kullanıcı adınızı ve şifrenizi kopyalayabilirsiniz.

openvpn kimlik bilgileri

Dosya listesini aşağı kaydırın ve bağlanmak istediğiniz konumlar için OpenVPN yapılandırma dosyalarını indirin.

Bu sekmeyi açık bırakın, ExpressVPN kullanıcı adınıza ve şifrenize daha sonra ihtiyacınız olacak.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Başa dön

VPN profilinizi kurun

Şimdi, ASUSTOR kontrol panelinde, Ayarlar‘a gidin.

asustor ayarlarına tıklayın

altında, Ağ arayüzü sekmesine tıklayın.

ağ arayüzüne gidin

Ekle‘ye tıklayın ve VPN Oluştur‘u seçin.

vpn oluştur

OpenVPN‘i seçin ve İleri‘ye tıklayın.

openvpn ileri

OpenVPN Sağlayıcısından Yapılandırma Dosyalarını İçe Aktar‘ı seçin ve İleri‘ye tıklayın.

yapılandırma dosyalarını içe aktar openvpn sağlayıcı

Alanları aşağıdaki gibi doldurun:

  • Ad: bağlantıyı hatırlamanız için bir ad
  • Hesap: yukarıda elde ettiğiniz ExpressVPN kullanıcı adını kullanın
  • Şifre: yukarıda elde ettiğiniz ExpressVPN şifresini kullanın
  • Dosyaları İçe Aktar: Gözat‘a tıklayın ve daha önce indirdiğiniz yapılandırma dosyalarını yükleyin

Sonlandır‘a tıklayın.

openvpn ayarlarını girin
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Başa dön

VPN sunucusuna bağlanın

Ana “Ağ arayüzü” menüsüne dönün, oluşturduğunuz OpenVPN bağlantısını seçin ve Eylem > Bağlan‘a tıklayın.

eylem bağlan openvpn
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Başa dön

VPN sunucusundan bağlantıyı kesin

VPN’den bağlantıyı kesmek için, Bağlantıyı Kes‘e tıklayın.

asustor openvpn bağlantısını kes

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Başa dön

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