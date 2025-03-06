Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.
Bu makale size ASUSTOR’da ExpressVPN’i nasıl kuracağınızı ve OpenVPN protokolünü nasıl kullanacağınızı gösterecektir.
Tam kurulmuş bir ASUSTOR cihazına ve bir ExpressVPN aboneliğine ihtiyacınız olacak. Başlamak için:
Bölüme atla
ExpressVPN hesap bilgilerinizi bulun
VPN profilinizi kurun
VPN sunucusuna bağlanın
VPN sunucusundan bağlantıyı kesin
ExpressVPN hesap bilgilerinizi bulun
Başlamak için ExpressVPN hesabınıza giriş yapın.
Karşılama e-postasındaki bağlantıya tıkladığınızda veya web sitesine giriş yaptığınızda, daha Fazla Cihaz üzerinde Kurun seçeneğine tıklayın.
Ekranın sol tarafında, Manuel Config‘e tıklayın. Sağ taraftan OpenVPN seçin. OpenVPN yapılandırma kullanıcı adınızı, şifrenizi ve OpenVPN yapılandırma dosyalarının bir listesini göreceksiniz.
Üst sağ köşeye tıklayarak kullanıcı adınızı ve şifrenizi kopyalayabilirsiniz.
Dosya listesini aşağı kaydırın ve bağlanmak istediğiniz konumlar için OpenVPN yapılandırma dosyalarını indirin.
Bu sekmeyi açık bırakın, ExpressVPN kullanıcı adınıza ve şifrenize daha sonra ihtiyacınız olacak.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
VPN profilinizi kurun
Şimdi, ASUSTOR kontrol panelinde, Ayarlar‘a gidin.
Ağ altında, Ağ arayüzü sekmesine tıklayın.
Ekle‘ye tıklayın ve VPN Oluştur‘u seçin.
OpenVPN‘i seçin ve İleri‘ye tıklayın.
OpenVPN Sağlayıcısından Yapılandırma Dosyalarını İçe Aktar‘ı seçin ve İleri‘ye tıklayın.
Alanları aşağıdaki gibi doldurun:
- Ad: bağlantıyı hatırlamanız için bir ad
- Hesap: yukarıda elde ettiğiniz ExpressVPN kullanıcı adını kullanın
- Şifre: yukarıda elde ettiğiniz ExpressVPN şifresini kullanın
- Dosyaları İçe Aktar: Gözat‘a tıklayın ve daha önce indirdiğiniz yapılandırma dosyalarını yükleyin
Sonlandır‘a tıklayın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
VPN sunucusuna bağlanın
Ana “Ağ arayüzü” menüsüne dönün, oluşturduğunuz OpenVPN bağlantısını seçin ve Eylem > Bağlan‘a tıklayın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
VPN sunucusundan bağlantıyı kesin
VPN’den bağlantıyı kesmek için, Bağlantıyı Kes‘e tıklayın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.