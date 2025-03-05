Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.
Эта статья покажет вам как настроить ExpressVPN на ASUSTOR, используя протокол OpenVPN.
Вам потребуется полностью настроенное устройство ASUSTOR и подписка на ExpressVPN. Чтобы начать:
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Найдите данные учетной записи ExpressVPN
Настройте ваш профиль VPN
Подключитесь к серверу VPN
Отключитесь от сервера VPN
Найдите данные учетной записи ExpressVPN
Начните с входа в свой аккаунт ExpressVPN.
После того как вы нажали на ссылку в приветственном письме или вошли на сайт, щелкните Установка на другие устройства.
Слева на экране нажмите Ручная настройка. Справа выберите OpenVPN. Вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.
Вы можете скопировать ваше имя пользователя и пароль, кликнув в правом верхнем углу.
Прокрутите вниз до списка файлов и скачайте файл(ы) конфигурации OpenVPN для локации(й), к которым вы хотите подключиться.
Оставьте эту вкладку открытой, вам понадобятся ваш ExpressVPN логин и пароль позже.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Настройте ваш профиль VPN
Теперь на панели управления ASUSTOR перейдите в Настройки.
В разделе Сеть нажмите на вкладку Сетевой интерфейс.
Нажмите Добавить и выберите Создать VPN.
Выберите OpenVPN и нажмите Далее.
Выберите Импортировать файлы конфигурации от OpenVPN-провайдера и нажмите Далее.
Заполните поля следующим образом:
- Имя: назовите так, чтобы вы могли запомнить подключение
- Учетная запись: используйте имя пользователя ExpressVPN, указанное выше
- Пароль: используйте пароль ExpressVPN, указанный выше
- Импорт файла(ов): нажмите Обзор и загрузите ранее скачанный файл(ы) конфигурации.
Нажмите Готово.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Подключитесь к серверу VPN
На основном меню «Сетевой интерфейс» выберите созданное вами соединение OpenVPN и нажмите Действие > Подключить.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Отключитесь от сервера VPN
Чтобы отключиться от VPN, нажмите Отключить.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.