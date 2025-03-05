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Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

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Эта статья покажет вам как настроить ExpressVPN на ASUSTOR, используя протокол OpenVPN.

Важно: Ручная настройка OpenVPN не предоставляет те же преимущества в области безопасности и конфиденциальности, что и приложение ExpressVPN. Если ваш роутер не поддерживает AES-NI (например, Asus RT-AC86U), вы можете столкнуться с периодическими проблемами скорости при использовании ручной настройки OpenVPN. Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры, рекомендовано использовать приложение ExpressVPN для более стабильного подключения VPN.

Вам потребуется полностью настроенное устройство ASUSTOR и подписка на ExpressVPN. Чтобы начать:

Перейти к разделу

Найдите данные учетной записи ExpressVPN
Настройте ваш профиль VPN
Подключитесь к серверу VPN
Отключитесь от сервера VPN

Найдите данные учетной записи ExpressVPN

Начните с входа в свой аккаунт ExpressVPN.

войдите в свою учетную запись expressvpn

После того как вы нажали на ссылку в приветственном письме или вошли на сайт, щелкните Установка на другие устройства.

установка на большее количество устройств windows

Слева на экране нажмите Ручная настройка. Справа выберите OpenVPN. Вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.

Вы можете скопировать ваше имя пользователя и пароль, кликнув в правом верхнем углу.

учетные данные openvpn

Прокрутите вниз до списка файлов и скачайте файл(ы) конфигурации OpenVPN для локации(й), к которым вы хотите подключиться.

Оставьте эту вкладку открытой, вам понадобятся ваш ExpressVPN логин и пароль позже.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Настройте ваш профиль VPN

Теперь на панели управления ASUSTOR перейдите в Настройки.

нажмите настройки asustor

В разделе Сеть нажмите на вкладку Сетевой интерфейс.

перейдите в сетевой интерфейс

Нажмите Добавить и выберите Создать VPN.

создать vpn

Выберите OpenVPN и нажмите Далее.

openvpn далее

Выберите Импортировать файлы конфигурации от OpenVPN-провайдера и нажмите Далее.

импортировать файлы конфигурации от openvpn-провайдера

Заполните поля следующим образом:

  • Имя: назовите так, чтобы вы могли запомнить подключение
  • Учетная запись: используйте имя пользователя ExpressVPN, указанное выше
  • Пароль: используйте пароль ExpressVPN, указанный выше
  • Импорт файла(ов): нажмите Обзор и загрузите ранее скачанный файл(ы) конфигурации.

Нажмите Готово.

введите настройки openvpn
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Подключитесь к серверу VPN

На основном меню «Сетевой интерфейс» выберите созданное вами соединение OpenVPN и нажмите Действие > Подключить.

openvpn подключить
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Отключитесь от сервера VPN

Чтобы отключиться от VPN, нажмите Отключить.

отключить соединение asustor openvpn

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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