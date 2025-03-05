Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

ExpressVPN выпустила новый интерфейс приложения и веб-сайта. Если изображения ниже не отражают последние обновления интерфейса приложения или веб-сайта, обратите внимание, что инструкции все еще действуют, если не указано иное.

Эта статья покажет вам как настроить ExpressVPN на ASUSTOR, используя протокол OpenVPN.

Важно: Ручная настройка OpenVPN не предоставляет те же преимущества в области безопасности и конфиденциальности, что и приложение ExpressVPN. Если ваш роутер не поддерживает AES-NI (например, Asus RT-AC86U), вы можете столкнуться с периодическими проблемами скорости при использовании ручной настройки OpenVPN. Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры, рекомендовано использовать приложение ExpressVPN для более стабильного подключения VPN.

Вам потребуется полностью настроенное устройство ASUSTOR и подписка на ExpressVPN. Чтобы начать:

Найдите данные учетной записи ExpressVPN

Начните с входа в свой аккаунт ExpressVPN.

После того как вы нажали на ссылку в приветственном письме или вошли на сайт, щелкните Установка на другие устройства.

Слева на экране нажмите Ручная настройка. Справа выберите OpenVPN. Вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.

Вы можете скопировать ваше имя пользователя и пароль, кликнув в правом верхнем углу.

Прокрутите вниз до списка файлов и скачайте файл(ы) конфигурации OpenVPN для локации(й), к которым вы хотите подключиться.

Оставьте эту вкладку открытой, вам понадобятся ваш ExpressVPN логин и пароль позже.

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Настройте ваш профиль VPN

Теперь на панели управления ASUSTOR перейдите в Настройки.

В разделе Сеть нажмите на вкладку Сетевой интерфейс.

Нажмите Добавить и выберите Создать VPN.

Выберите OpenVPN и нажмите Далее.

Выберите Импортировать файлы конфигурации от OpenVPN-провайдера и нажмите Далее.

Заполните поля следующим образом:

Имя: назовите так, чтобы вы могли запомнить подключение

назовите так, чтобы вы могли запомнить подключение Учетная запись: используйте имя пользователя ExpressVPN, указанное выше

используйте имя пользователя ExpressVPN, указанное выше Пароль: используйте пароль ExpressVPN, указанный выше

используйте пароль ExpressVPN, указанный выше Импорт файла(ов): нажмите Обзор и загрузите ранее скачанный файл(ы) конфигурации.

Нажмите Готово.



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Подключитесь к серверу VPN

На основном меню «Сетевой интерфейс» выберите созданное вами соединение OpenVPN и нажмите Действие > Подключить.



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Отключитесь от сервера VPN

Чтобы отключиться от VPN, нажмите Отключить.

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