For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

ExpressVPN har udgivet en ny app og website interface. Hvis billederne nedenfor ikke afspejler den nyeste app eller websideinterface, skal du bemærke, at instruktionerne stadig gælder, medmindre andet er angivet.

Denne artikel vil vise dig hvordan du opsætter ExpressVPN på ASUSTOR, ved brug af OpenVPN-protokollen.

Vigtigt: Den manuelle OpenVPN-konfiguration tilbyder ikke de samme sikkerheds- og privatlivsfordele som ExpressVPN-appen. Hvis din router ikke understøtter AES-NI (f.eks. Asus RT-AC86U), kan du opleve lejlighedsvise hastighedsproblemer, mens du bruger den manuelle OpenVPN-konfiguration. Hvis du befinder dig i et land med en høj grad af internetcensur, anbefales det at bruge ExpressVPN-appen for en mere stabil VPN-forbindelse.

Du har brug for en fuldt opsat ASUSTOR-enhed og et ExpressVPN-abonnement. For at begynde:

Find dine ExpressVPN-kontooplysninger

Begynd med at logge ind på din ExpressVPN-konto.

Når du har klikket på linket i velkomst e-mailen eller logget ind på hjemmesiden, klik på Konfigurer på flere enheder.

På venstre side af skærmen, klik på Manuel konfiguration. Til højre, vælg OpenVPN. Du vil se dine OpenVPN-konfigurations brugernavn, adgangskode og en liste over OpenVPN-konfigurationsfiler.

Du kan kopiere dit brugernavn og adgangskode ved at klikke i øverste højre hjørne.

Rul ned til listen over filer og download OpenVPN-konfigurationsfil(erne) for de placering(er), du vil forbinde til.

Lad denne fane være åben, du skal bruge dit ExpressVPN brugernavn og adgangskode senere.

Behov for hjælp? .

Tilbage til toppen

Opsæt din VPN-profil

Nu, på ASUSTOR dashboardet, gå til Indstillinger.

Under Netværk, klik på fanen Netværksinterface.

Klik på Tilføj og vælg Opret VPN.

Vælg OpenVPN og klik Næste.

Vælg Importer konfigurationsfiler fra OpenVPN-udbyder og klik Næste.

Udfyld felterne som nedenfor:

Navn: et navn for at huske forbindelsen

et navn for at huske forbindelsen Konto: brug det ExpressVPN-brugernavn, du fik ovenfor

brug det ExpressVPN-brugernavn, du fik ovenfor Adgangskode: brug den ExpressVPN-adgangskode, du fik ovenfor

brug den ExpressVPN-adgangskode, du fik ovenfor Importer fil(er): klik på Gennemse og upload de konfigurationsfiler (<b>)</b>, du tidligere downloadede

Klik på Afslut.



Behov for hjælp? .

Tilbage til toppen

Forbind til VPN-serveren

Tilbage i hovedmenuen “Netværksinterface”, vælg den OpenVPN-forbindelse, du oprettede, og klik på Handling > Forbind.



Behov for hjælp? .

Tilbage til toppen

Afbryd forbindelsen fra VPN-serveren

For at afbryde forbindelsen fra VPN, klik på Afbryd.

Behov for hjælp? .

Tilbage til toppen