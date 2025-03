Para utilizar nossos aplicativos e configurações, por favor, primeiro crie uma conta na ExpressVPN.

A ExpressVPN lançou um novo aplicativo e interface de site. Se as imagens que você vê abaixo não refletem o aplicativo ou interface de site mais recentes, note que as instruções ainda se aplicam, a menos que especificado de outra forma.

Este artigo mostrará como configurar o ExpressVPN no ASUSTOR, usando o protocolo OpenVPN.

Importante: A configuração manual do OpenVPN não oferece os mesmos benefícios de segurança e privacidade que o app ExpressVPN. Se o seu roteador não suporta AES-NI (por exemplo, Asus RT-AC86U), você pode experimentar problemas ocasionais de velocidade ao usar a configuração manual do OpenVPN. Se você estiver localizado em um país com alto nível de censura na internet, é recomendado usar o app ExpressVPN para uma conexão VPN mais estável.

Você vai precisar de um dispositivo ASUSTOR devidamente configurado e uma assinatura ExpressVPN. Para começar:

Encontre suas credenciais da conta ExpressVPN

Comece por fazer login na sua conta ExpressVPN.

Depois de clicar no link do email de boas-vindas ou fazer login no site, clique em Configurar em Mais Dispositivos.

No lado esquerdo da tela, clique em Configuração Manual. À direita, selecione OpenVPN. Você verá seu nome de usuário OpenVPN, senha e uma lista de arquivos de configuração OpenVPN.

Você pode copiar seu nome de usuário e senha clicando no canto superior direito.

Role para baixo até a lista de arquivos e baixe o arquivo(s) de configuração OpenVPN para o(s) local(is) que você deseja se conectar.

Deixe esta aba aberta, você vai precisar do seu nome de usuário e senha ExpressVPN mais tarde.

Precisa de ajuda? .

Voltar ao topo

Configure o seu perfil de VPN

Agora, no painel de controle ASUSTOR, vá para Configurações.

Em Rede, clique na aba Interface de Rede.

Clique em Adicionar e selecione Criar VPN.

Selecione OpenVPN e clique em Próximo.

Selecione Importar Arquivos de Configuração do Provedor OpenVPN e clique em Próximo.

Preencha os campos como abaixo:

Nome: um nome para você se lembrar da conexão

um nome para você se lembrar da conexão Conta: use o nome de usuário ExpressVPN que você obteve acima

use o nome de usuário ExpressVPN que você obteve acima Senha: use a senha ExpressVPN que você obteve acima

use a senha ExpressVPN que você obteve acima Importar arquivo(s): clique em Procurar e carregue o(s) arquivo(s) de configuração que você baixou anteriormente

Clique em Finalizar.



Precisa de ajuda? .

Voltar ao topo

Conecte-se ao servidor VPN

De volta ao menu principal “Interface de Rede”, selecione a conexão OpenVPN que você criou e clique em Ação > Conectar.



Precisa de ajuda? .

Voltar ao topo

Desconecte-se do servidor VPN

Para desconectar-se da VPN, clique em Desconectar.

Precisa de ajuda? .

Voltar ao topo